賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 半馬200列車配速策略

2019-10-29 06:00 運動筆記 林丹尼



中臺灣最具代表性的馬拉松賽事─岱宇馬今年已經邁入第七屆，主辦方身為運動產品的領航先驅，於2017年通過【IAAF-AIMS 賽道認證】，半程馬拉松路線起伏平緩，並沒有太大的起伏氣象局一週天氣預報11/3日台中氣溫22~30度。6點出發，早晨氣溫應該能在舒適的26度上下，可預期跑出一場好成績。

此次半馬2小時配速列車長由，吳榮錦(黑哥)，林丹尼、曾俊凱(小凱)三位配速員為您服務。

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不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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2小時列車長簡介

車長簡介-曾俊凱(小凱) (上圖)全馬破3跑者，勇往自己設定目標前進，近期半馬目標破80分。

車長簡介-黑哥(上圖)2011年就成為列車長，擁有雄厚的配速經驗，目前依舊活躍於三鐵界。

車長簡介-丹尼(玩沙者聯盟首席)(上圖)平凡的上班族小美工，喜愛運動，常玩沙劃圈圈，近期目標為2020渣打馬要達BQ。

列車長預計每公里配速，5'32' +-3秒.半程馬拉松，會有8個補給站，每站會有10秒空間，減速完成補給補給站位置分別為--> 3.5km | 5km | 7.5km | 10km | 12.2km | 14km | 16.5km | 19km 處補給時間小計 80秒。

預計完賽時間1 hr 58' 00"

精科北路至精科八路有連續上坡約1公里，坡度不算陡可以先做好心裡準備。

貼心小提醒

半程馬拉松 06:00起跑(限時3小時)

接駁車-搭乘資訊

1.台北台北火車站-東三門 02：15AM~02：30AM

2.新竹新竹火車站-太平洋百貨對面 03：15AM~03：30AM

3.台中台中火車站 04：45AM~05：00AM

4.中港轉運站 (台灣大道四段) 04：45AM~05：00AM

5.朝馬轉運站 (臺灣大道-秋紅谷公車站牌) 05：00AM~05：10AM