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日本人跑遍台灣／遠東馬5k 最後兩公里 1對1！

2019-10-29 09:51運動筆記 日本人跑遍台灣

我這週六參加了第十一屆遠東新世紀盃經典馬拉松賽. 因爲我隔天還有比賽，而且我不喜歡半馬路線那個大上坡，所以我只報名5k。熱身後我去起點。很害羞！旁邊都是小朋友！怎麽辦！？起跑後，三個很可愛的小朋友衝了。但配速當然沒有那麼快。怎麽辦！？我有點後悔報5k了。但是大概跑400m後，有五個高中學生刷我卡，他們的配速好快！比賽開始了！接著，是下坡。我是大人。不應該在高中學生們的後面偷偷跑。我要鼓勵年輕人。於是這時我去前面領跑！

看地上影子我知道後面還有四個人。然後突然前導車停了。什麽事？！我往哪裡跑？！我有點混亂 後來知道這裏要右轉進去一條小小的路。但我忙著找路線，竟然忘記拿信物！這時一個女生 追上給我信物！好感動！謝謝救我！ 到四公里的時候，一個高中學生刷過我。這時只有我們兩個人。最後兩公里，我們一對一！好緊張！我這時超累，然後上坡開始了。但我拼命開始加速！我能不能拿總一！？ 跑完後，跟朋友們一起聊天，拍照很好玩。謝謝大會，謝謝志工，以及一起拍照的朋友們！謝謝大家幫我加油。這場很優秀！

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