賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬400列車配速策略
臺中市相當具指標性的賽事「岱宇臺中國際馬拉松」就在11/3登場囉，今年已邁入第七年，但卻是運動筆記配速列車第一次為這場賽事配速，一共出動了18位車長，7個班次為跑友們服務。
全馬從400完賽開始共出動了2班車，半馬從150完賽開始則有5班車，詳細車班如下表。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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配速列車班次表(資料來源:運動筆記官網)
本班車是全馬組400完賽列車，由我--上茗車長，和本土六大馬第一人的大鳥車長一起帶大家欣賞臺中之美，在美景中帶大家順利達標。
400完賽列車車長(資料來源:運動筆記官網)
配速策略
依據官方版地圖公告，路線會經過1個小坡、2個大坡，距離是標準的42.195 k，但為了保險起見，我們加200 m安全距離來規劃，預計3小時57分左右進站，考量地形，上坡的速度會降到6'45"，下坡會用5'00"補回來，平路則是5'35"，最終目標均速為5'35"~5'40"之間。
全馬路線圖(資料來源:官方手冊)
全馬路線高度圖(資料來源:運動筆記官網)
賽中的補給
每個人都有自己的補給習慣，這邊僅做大原則說明，本場賽事3k為第一個補給站，之後每2.5 k一個補給站，因為是破4列車，所以補給是拿了就走，不會停留，出站後速度會慢慢拉回目標配速，乘客們不用太緊張強拉速度跟上，以下是補給站的位置。
補給站資料(資來源:官方手冊)
如何找到車長呢？
本次車長們會穿著新版的運動筆記背心，背後會別上完賽時間車牌，原則上會站在第一排，起跑後速度會落在6'00"，讓要跟車的跑友們可以跟上，再慢慢將速度調到預定的5'35"好囉，配速規劃大致上說明完畢，比賽前一天要好好休息喔，大家11月3日會場見，一起達標。
車長背心(資來源:運動筆記官網)
車長車牌(資來源:運動筆記官網))
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