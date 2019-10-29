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運動筆記【配速列車】2019岱宇臺中國際馬拉松5小時配速策略【列車長完賽規劃】岱宇馬拉松「全馬組」--4小時
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賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬500列車配速策略

2019-10-29 06:00運動筆記 吳佳哲

隨著天氣漸涼，下半年度馬拉松賽事逐漸開始，運動筆記配速列車也再度發動，本周兵分二路，同時擔任彰化二水馬拉松與岱宇臺中國際馬拉松配速員，因去年已配過二水馬拉松，所以這次選擇了岱宇馬拉松，還沒在台中市區跑過的我對這次的配速感到興奮，但也聽說不少朋友對這場全馬的印象深刻，因為很硬很難跑，也感到自己任重道遠，一定要準時帶著乘客回到終點。

本次全馬5小時列車共有3位列車長，分別是百馬高手耿豪、馬場老將村棋跟我，看到高度圖時真的嚇了一跳，因為像麥當勞一樣的M型雙峰代表對選手們的體力是一大考驗，國內城市馬拉松大多地形平坦，適合衝速度(先不論交管問題)，但岱宇馬拉松有著名的藍色公路，單次爬升高達262M，而且要爬2次，所以並不容易，以下分段介紹配速策略:

1.市區巷弄暖身跑 0~3.7km

從新市政大樓廣場出發後跑在市區內，因剛起跑，若以全馬5小時完賽，均速將會是7'06/km(含補給時間)，故我們會以此配速前進，讓大家暖暖身，迎接後面的挑戰。

2.一探究竟精科園區 3.7~13km

本段路線的起伏還好，主要跑在精科園區內，一樣維持7'06/km均速前進，但此時大家應該已經暖身完畢，準備迎接主要挑戰。

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3.勇腳跑上跑下有點累 13~25km

本段即將迎接本次賽事的大魔王關卡─-望高寮，提起勇腳接招吧！已經跑了13km有些跑者的體力已經受影響，但建議之前先保留一點戰力，補給充足，為後續的爬坡之路留點體力。

13km~19km是本段最辛苦的連續上坡，爬升高達220M，十分嚇人，因此我們將速度降到8分速前進，並視情況走路讓跑者的肌耐力與心肺稍微恢復。

有上就有下，出來混的總要還，既然剛剛跑完220M的長上坡後，19km~25km就是長下坡，此時配速稍快，以補充剛剛上坡多耗費的時間，將以6分速前進，此時因下坡，不用太耗費體力也能以6分速往下跑，但因是險降坡，切莫搶快而失速，建議大家運用身體重心，以前腳掌著地，加快步頻迎戰下坡，並避免腳踝扭傷或造成膝蓋太多負荷。

沿著賽會指標，跑往環繞大肚山而闢建的藍色公路，為連接大肚區與龍井區的幹道。起初以為是遠眺藍天景色為名，不過此時大家應該全心挑戰，無心賞景吧。

藍色公路全長 3.9km，主辦單位將折返點設置在藍色公路的終點，也就是來回總共 7.8km。

4.怎麼來就怎麼回 25~34km

「怎麼來，就怎麼回」形容這趟艱辛萬難的藍色公路再貼切不過，剛衝完下坡又得原路折返走回頭路，但都已經完成 25km了，怎麼能輕言放棄？咬著牙就是要挑戰自我！

上坡持續以8分速前進，下坡同前以6分速跑。

5.邁開步伐帥氣進終點 34~42.2km

最艱難的路線已經過去了，後段的路線大致平坦，大家只要維持7'06/km均速前進咬緊牙根跟著列車長們，一定可以順利在5小時之內完賽。

賽前小叮嚀

1.市區有許多彎曲小徑，別忘了注意大會指標並聽從交管指示。

2.望高寮與藍色公路時多為起伏的險陡坡，記得調整身體重心，地勢高低變化大，亦請跑者衡量自身狀況並穩定配速。

3.全馬組於早上5點50分起跑，賽事中後段路段較無遮蔭，宜適時補充水分與電解質，故我們將會每一個補給站都停留，讓大家充分補給。

4.睡飽很重要，賽前千萬不要吃陌生的食物與熬夜，前一晚可以泡熱水澡，讓肌肉舒緩。

5.比賽當天的早餐一定要吃，並且起跑前2小時吃完，千萬不要吃油膩的早餐。

6.賽前記得上廁所，因為賽道上的廁所不多，要等很久。

7.如果身體不適的狀況，請立即停下腳步，尋求大會人員協助，不要硬撐，比賽永遠都在。

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