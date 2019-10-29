路跑圖輯／金澤馬拉松

2019-10-29 06:00 運動筆記 Tera Chen



昨天是金澤馬拉松2019突然想起自己去年一堆影片素材還沒整理每次到日本跑馬拉松都帶著一堆給西跑攝影機 三軸穩定 相機..雖然很累，但是覺得很有價值，日本人推廣運動的認真、熱情，我想把他們記錄下來。

自從知道金澤馬拉松以後，我毫不猶豫的就報了。事實證明這是一場非常用心的馬拉松，從主辦到每位應援者，他們才是這場馬拉松的主角。邊跑邊錄影片 還要拍照真的頗辛苦 但是金澤馬就是有這個價值。

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雨之都金澤： 可以忘了帶便當但是不能忘記帶傘

台灣的跑友們 高雄愛咪神

起跑前

7:00配速員圍著剛彈和拉姆........?!

再次確認 這絕對是福星小子的拉姆XDDDDDDDDDDDDDD

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厲害了。

擊鼓也毫不馬虎，可以看影片。

安全也無庸置疑，賽道中非常多醫護跑者。

完全封路，跑在金澤的中心部，這感動難以言喻。

玩太兇已經被四小時氣球追過啦XD

cosplay成餅 :D

整個城市陷入一種祭典的氣氛，讓人感動。

非常多的少棒加油團，影片中可以看到非常多組! 而且超熱情!

馬拉松的主角們

即便下雨，人們還是出來替大家加油。

馬莉歐 左邊的表情很有戲XD

大雨大雨一直下

又冷又雨 加油團絕對比我們跑者辛苦。

小8拉麵 好ㄘ 忍不住吃了兩碗

這T恤...你哪裡不健康可以說看看嗎

醫護跑者真的很多

放晴啦!

曬點太陽真舒服

真用心扮裝 XD

28公里前

突然發現擊鼓團很多歐美人士，而且個個專業。

賽道一隅

擊鼓團

香蕉這樣堆看了很療癒啊

影片忘了擺，就是這一味金澤咖哩飯。

吃了兩杯 呵假!

專業表演

銀杏搭配楓葉 稍微晚楓

高中管樂團

旁邊介紹的主持人也非常用心裝扮!

40公里處

完賽獎牌

賽後來一碗

夕陽下 閃閃發光的金澤。

在日本跑馬拉松真的很舒服在金澤跑步更是一大享受如果你想要嘗試參加一場馬拉松無壓力(7小時)、應援非常棒、賽道美、補給充分的日本馬金澤馬絕對是你的首選。