跑步知識／運動筆記說文解字—小別針

2019-10-28 09:26 運動筆記 運動筆記meme



分享 facebook

每報一場賽事，你的別針就會多出4個認同請分享，要買別針請打+1，限子時包軌～什麼時候才能有勾選不要別針的選項呢？ 各位寶傑你們怎麼看別針這件事？