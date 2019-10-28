賽事心得／遠東馬記錯日期 改參加健走幸運中獎

2019-10-28 10:11 運動筆記 吳力感



想不到，自己竟然會發生這種蠢事，報名了10/26的遠東馬，卻把日期誤認為10/27，直到10/26早上6點多，放假早起的我坐在馬桶上悠閒的滑著手機，看見小簡發佈在遠東馬會場的臉書動態...

我愣住了，再三確認後這才赫然發現，天吶！我真的搞錯日期了，此時我參加的全馬早已經起跑超過半小時 囧rz...

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雖然心有不甘但事實就是如此，一來心疼已繳的報名費，二來是失去一次跑馬的機會，虧我還每天在行事曆上面劃X倒數，滿心的期待卻換來懊悔跟無奈，要怪就要怪我這顆空心的豬腦袋。

既然遠東馬確定錯過了，賽後有什麼物資我也不去想了，晶片下次遇到樂活的場子再一起退就好。

人要往前看嘛，今天沒有馬拉松可跑，不過龜山那邊還有一場健走，當初網路報完名後發現跟遠東馬撞期，就把這個活動的資訊通通丟進mail的垃圾桶中，我這就馬上就去把它撈回來...

全民健走-百萬俱樂部活動 全國大會師桃園場

地點在桃園龜山的國立體育大學，參加者在校園內繞兩圈健走約3K，會送小禮物還有摸彩，有機會可以中機票等大獎，重點是費用全免。看了一下簡章，參加者報到時間是07:30-08:20，現在騎車過去時間還綽綽有餘，於是我立刻出發。

國立體育大學，以前雖然有來過幾次，但實際上並沒有認真逛過他們的校區，今天正好可以趁這個機會認識一下這個美麗的校園。

(一早馬拉松變成健走心情尚未平復)

來到體大，順著指標還有工作人員在路口的引導，走到活動會場(射箭場)，也許時間還早，感覺現場民眾並沒有想像中的來的多，憑手機中的報名QR code，領取參加禮跟抽獎券，填完資料投入摸彩箱後就去舞台前等看開場表演了 。

(活動會場)

(今天活動也可以現場報名)

(來主舞台前準備觀賞表演)

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(開場肚皮舞)

(動感熱身操)

時間到了大家往起點拱門移動，拍完大合照後開始健走的行程。

(媒體網路新聞報導)

(飛越的羚羊-紀政姊在我後面耶)

這次路線以體大校區內道路為主，途中有經過一些漂亮的景點，例如圖書館、志清湖等很適合拍照打卡，因為體大校園佔地非常廣闊，這次健走範圍也只繞行三分之一的校區，其他沒去過的地方可待日後有空自己去探險...

(圖書館)

(志清湖)

(體育館)

健走完成回到會場，我選了舞台前方搖滾區第一排正中間的位置坐下，不久後，主持人上台開始問答贈獎，再來是節目表演，先上台的是美女二胡老師一連串的演奏表演，接著是帥哥魔術師帶來精彩的視覺饗宴，表演過程也穿插摸彩。

(美女二胡演奏)

(帥氣魔術表演)

今天的要抽的獎項有配飯很好吃的香鬆近百位、運動手環十位、客製鞋子十位、國內線機票三位。

(抽獎囉)

台上來賓忙著抽獎、主持人忙著報獎、台下工作人員忙著填上得獎號碼，坐在舞台正前方的我，佔地利之便可以清楚的看見各獎項的中獎號碼，香鬆我沒有，運動手環也無緣，接著抽客製化鞋，此時聽到主持人報獎號，第二位1957第二位1957，為什麼這號碼我覺得好熟悉，拿起自己手上這張仔細比對，我佛慈悲，我真的中獎了！

(疑？真的中了！)

離開舞台區前往兌獎，憑中獎摸彩券換來一張客製鞋兌換券。

再拿兌換券到廠商攤位去兌獎

填資料、量尺寸之後，拿到一張他們稱為公版的紙板。

經過廠商的解說，我這才知道客製鞋的做法，原來是我們回去之後，可以在那張公版紙上畫圖也可以貼照片，再將這張紙卡寄給廠商製作鞋子，他們會將圖案掃描後，利用數位印刷技術印製在鞋面上，然後只要等待幾個工作天，我們就可以收到一雙依照我們的創意做出來的鞋子了！

(開心回家囉)

今天雖然因為自己疏忽大意浪費一場跑馬的機會，但是我選擇出門來參加這場健走活動，原本感到悶悶不樂還有點不開心，幸運中獎之後我的心情整個逆轉大好，因為遠東馬報名費1200，這雙鞋價值可要3000呢！我覺得非常可以^_^

#佛系日常。#塞翁失馬焉知非福。#在哪裡跌倒了，就在那裡躺下去。#佛祖為你關閉一扇門，必會爲你開啟另一扇窗。