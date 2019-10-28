賽事心得／薩羅馬湖100公里超級馬拉松 全員完賽！

2019-10-28 10:29 運動筆記 你終於



2019.06.29 EP. 00 遠的要命王國 佐呂間湖畔

從北海道北見市所發車的接駁巴士，已經開了一小時，一路上睡睡醒醒，朦朧之間，窗外出現了一望無際的水域，不禁令人精神一振：『到了！到了！』一路上的風風雨雨，都在此刻昇華為興奮之情……

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（巴士上隨拍的薩羅馬湖。台灣人所知的薩羅馬湖，日文名為サロマ湖，漢字寫作佐呂間湖。為日本第三大湖、北海道第一大湖，位於北海道東北處，與鄂霍次克海相通，為一半鹹水的潟湖）

下午一點出發的巴士，因為走往各處旅館接駁的原因，最後在三點半總算抵達了報到會場：位於湧別町的綜合體育館；而回程的發車時間是四點半，所以我們得在一小時內完成所有手續！幸好，相較曾經參加過的其他日本馬拉松賽事會場，這裡的規模精簡很多，只有報到處跟幾個贊助商的攤位，讓人能夠趕快辦完正事回去休息吧！XD 但上了車之後，回到北見的飯店又是將近七點了……

（上：報到處與 100K 起點：湧別町綜合體育館；下：會場起點合照。這屆賽事紀念衣是水藍色的，圖案非常陽春……）

為了隔天的行程，今天飯店用完餐後，自然就是趕緊整理上床去了。這場比賽，是自己名副其實的初 100K 超馬；儘管之前跑過幾場超馬，也參加過 12 小時的計時賽，但幾次下來的成績換算成 100K 的距離，對於這場比賽的關門時限（13 小時）來說，是非常緊迫、容不得一點閃失的。那為什麼自己還要選擇這場比賽呢？一來，薩羅馬湖超馬賽在日本的地位就是最高殿堂、國家級選手的選拔賽事；二來，名作家村上春樹《關於跑步，我說的其實是……》一書中，清楚描述了他自己參加這場比賽時，從訓練到完賽的所有心路歷程，令人心起神往之意；最後就是人和了！幾位瘋狂跑友，在一陣閒聊之後，薩羅馬遠征小隊就這麼成立了！說真的，對台灣人來說，遠得要命的薩羅馬湖，沒有一群人同行，分攤各種狀況，要到來到這裡還真是不容易呢！望了一下隔壁床已經睡著的室友柏勳，『明天都加油吧！』

（賽前從官網抓下來，做給大家用的配速小卡）

2019.06.30 EP. 01 拂曉 佐呂間湖畔湧別町

跟著官方行程的安排，我們在 2:15 用完早餐，2:30 搭上前往昨天報到處的接駁巴士，超級早但車上至少還可以再補眠掙扎一會，抵達會場時（3:45 左右）天已經微亮了。3000 多名超馬高手，與 4 隻誤闖叢林的小白兔，全都聚集在這裡了呀！今天清晨氣溫微冷，卻是一旦跑起來就會感覺相當舒適的體感狀態，半夜下過雨微濕的路面也在乾燥中，謝謝老天爺給了我們一個良好的開場天氣。

（位於起跑點旁的薩羅馬湖超馬紀念碑，紀念本場比賽被列入國際級賽事。人物介紹：柏勳、阿澈、秋秋、本人）

薩羅馬湖超馬的補給點原則上是 5K 一處正式（水、運動飲料、固態）補站，站與站之間還有簡易補給點（只有水），因此最後就把身上裝備精簡到只著背心，並帶一只純粹喝空罐裝水用（形狀好拿）。中間 54.5K 處則有大型休息區，每位選手皆可在此放置一枚轉換袋，可調整後半程的穿著與裝備。而有登錄日本陸聯的選手，還可以得到一項特別服務：30、63.5、80K 處，還可以各放一件寫有自己姓名編號的補給品！真是看得我們這群小白兔口水直流呀！那就只好越級打怪囉！

一個小時的準備時間過得很快，走到起跑線要就位時，沒想到我們已經在隊伍後段班了！「大家加油吧！我們終點見」！5:02 踏過地墊，旅程就此展開……

2019.06.30 EP.02 與時間賽跑的一隻馬 サロマ湖賽道 0 ~ 42.195K

開跑之後，儘管落在後段班令人有些備感壓力，但這場比賽的維度，已非能用平時跑全馬的想法去進行；未來的時間還很長，與自己的身體用最舒適的方法相處最重要。心態上，也要把愛用里程算配速的習慣暫擱一旁，只要能夠維持住自己的設定最佳體感速（6’30”/K）左右就行了。比賽期間，跟夥伴的共識也是過程中各自努力就好，自然又是一場只有自己的戰鬥了。

（COURSE MAP）

比賽路線首先環繞了一圈湧別町這個小漁村後，便開始往薩羅馬湖周邊前進了，再次離開會場周邊時，可以感受到此時全村的人口都到街上為大家加油打氣了，我想本週末應該就是町內最熱鬧、也最值得驕傲的日子了吧。

由於薩羅馬湖本身是一座潟湖，靠海的一側並未相通，所以比賽的環湖方式是先跑完湖的左側端點後折返，再從內陸一側跑到湖的右側後，再跑進右側端點一次折返，再進入終點。折返點處剛好是 20K，而且在這段過程能夠看到湖體本身的機會也不多，還真的會有種『我真的跑在路線上』的感覺嗎 XD。

（賽道西岸的折返點，在一處叫做「三里浜露營場」裏頭。一側是鄂霍次克海，另一側是薩羅馬湖；比較慶幸的是此刻海風沒有很大）

隨著接近折返點，也開始能夠看到前端菁英跑者回程，看到他們竟然能夠以跟全馬菁英相當的速度來完成這場比賽，心中也讚嘆不已；而折返時觀察其他跑友，也是另一個有趣又殺時間的小活動。薩羅馬湖超馬賽的其中一項特色是，只要參加十屆完賽，就可以得到「SAROMAN BLUE」的稱號，有額外發送的 POLO 衫，號碼布的底色也會變成藍色，而二十屆以上的死忠客戶跑友，底色會是金色的！或許也是這尊榮般的待遇，才能讓這場比賽，在日本永遠是秒殺賽事吧！

看著折返跑友的過程中，也發現到原來我一直都還在後段班中！前面 20K，其實廁所都是處於人滿為患的狀態，排一次可能就 10 分鐘過去，收容車開到面前了！所幸 15K 處順利找到了附近露營區一處輪換率比較高的公廁，迅速處理完成……後來聽柏勳說，他排的那間大概 10 ~ 15 分鐘吧……

30 K後，街景已漸漸由漁村轉換為田野，代表我們已經開始要往湖畔的內陸區前進了；此時不僅道路的起伏開始出現，頭頂的太陽也已露出雲端，灑落在我們身上，這天氣好像比前幾天預報所提的，還更好呀……所幸北海道的艷陽，不像台灣會灼人肌膚、蝕人意志的，或許也是今年訓練期正好都落在格外炎熱的今年初夏，讓耐熱力也上升了些，讓我順利度過平時全馬必定撞牆的 30 ~ 40K。同時也在此處，柏勳趕上了我，接下來的路多了一位熟人一起前進。

（補充：這一帶有幾台投幣式自動販賣機，可以作為補給的備案！）

42.195K，如果是平時，踏過這塊地墊也就代表任務完成了；但在今天，它只是其中一塊平凡的里程碑而已。儘管如此，在這裡還是有座象徵性的石碑，告訴你已經完成了薩羅馬湖賽道的全馬！不失為振奮人心的鼓勵。看看手錶，4:38，可以！還在進度內！

2019.06.30 EP.03 高牆 サロマ湖賽道 42.195 ~ 54.5K

雀躍的心情並沒有持續太久，頭頂上的驕陽馬上把我們拉回現實：比賽連一半都還沒有完成！而接下來要進入的，就是整場賽事垂直起伏最大的路段了！

（賽事爬升圖）

這一帶的坡度，在昨日接駁車往返時就已領教過，村上春樹在書中也曾提到行經此處時所感受到的困難；此處採取的策略就是：比較明顯的陡坡就用走的，將肌耐力儲備起來應付往後的路程，畢竟我的人生，並沒有村上桑那樣宏大的人物設定 XD。

懂日文的柏勳也在此時跟日本跑者聊了一下，得到的一致反應都是「今日は暑い！」自認為目前體感溫度應該是 30 度上下，太陽雖大（有被曬昏的風險），但溫度並不像同等程度的台灣那樣，簡直就是人間煉獄。不得不再說一次，住在台灣的我們，每日強迫接受的耐熱訓練，實在收到相當的成效 XD。

（薩羅馬湖一隅）

在這段漫漫長路中，最常做的自然就是冥想、聆聽心裡的聲音來打發時間了，像是想著自己為什麼此時此刻會出現在這裡……

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2015 ~ 2019 回憶一：楔子

還記得那是 2015 年一場路跑團體的尾牙，還在一頭熱地享受著每場馬拉松賽事正向反饋、也拜讀了幾位路跑巨人著作的我，當被問到未來最嚮往的賽事是什麼時，不知哪來的氣魄，『北海道的薩羅馬湖！』就這麼脫口而出……但當時的一時興起，馬上就被熱鬧的氣氛所掩蓋過去，而寫下這幾個字的紙條，似乎也被往後幾年人生的各種起伏給壓在記憶中某個搆不著的角落了……

四年說短不短，說長也不長，至少自己已從剛叩關十馬，默默地走到了六十馬的階段。偶有一日，又在進行日常行為：討論與推坑某某超馬賽有沒有興趣、要不要報名的路跑社團群組，或許就是這麼一陣風，吹進了心底的那個角落，『北海道的薩羅馬湖啊！』又脫口而出了……不同的是，這次的無心之舉，竟然得到了迴響，數日後，「薩羅馬湖小隊」就此成軍。

從確定報到名的那天起，也開始了幾個人無止盡的地獄特訓：堆跑量、諮詢教練樣樣來，但其中最為煎熬的，莫過於訓練高峰期時，台灣的季節開始入夏，每次的長距練習都像身處煉獄般煎熬難耐……不過都已經到這地步了，一場四年的發想與規劃，就趁著這回努力讓它完美結案吧！

（訓練的五個月期間，薩羅馬小隊跑遍觀音山、大屯山，還在年假畫了一隻鴨子 XD）

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一回神，一棟紅色建築物矗立眼前，周邊也不時傳來喧鬧聲，期待已久的 54.5K 轉換區終於到了！總算可以好好品嘗自己準備的台灣家鄉味，慰勞一下自己！

（54.5K 轉換區，也有較為豐盛的官方補給；但在此還是先選用了最合胃的台灣味 XD。TRBB 鐵爸背心也在此刻收工下班，謝謝前半程的陪伴，接下來期待能穿江湖國旗背心跨過終點線了。）

2019.06.30 EP.04 錯亂的時間軸 サロマ賽道 54.5 ~ 79K

在轉換區好好地休息了 20 分鐘（其實有點久），順便偷看了一下官方提供的追蹤 app 了解一下大家進度，除了這段時間一直共跑的柏勳、離開前遇到的秋秋，也得知阿澈 50K 時只在我們後頭五分鐘而已，大家都順利地完成半程了！得知這項好消息後，便帶著愉悅的心情繼續前進，而賽道正好也開始進入最為甜蜜的下坡區間了；挾帶著補給完後心情與體力，爭取了不少時間；下坡過後，突然轉進了一座夢幻的綠色森林，避開了正午豔陽的持續糾纏，真可謂整段賽道最令人享受的兩段路，不禁也心生了「能夠來跑，真是太好了」的想法……（其實應該是腦袋曬出問題了吧）

（上：55K處，上坡總算要結束了！下：65K處的夢幻森林，長約 3K）

在夢幻森林的出口，遇到了阿澈！原來剛才她轉換站沒什麼需求，所以簡單補給後就繼續上路爭取時間了；在後面的補給站確認了一下身上裝備以及身體狀況，就繼續各自前進。里程來到此處已是 70K 上下，整場比賽的角度來看已經完成七成，但這個剩餘里程，又很容易將人帶回跑全馬的思維中：接下來要面對的又是無遮蔽路段，全馬之路還有 2/3 ……而唯一真實的，至少就是每回踏過區段關門點時，都還有一小時左右的餘裕，沒有擴大或是縮小。『至少維持這樣子前進，就好了吧……』

湖畔西側的路線在 70 ~ 80K 這段，無景也無新鮮之處，放眼望去只有一位又一位也處在放空狀態的跑者。『真是不容易的一段路呀！已經是目前為止最難的了嗎？』……

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2019.02 ~ 2019.05 回憶二：遠的要命王國

薩羅馬小隊在全員皆順利報名完成後，面臨的最大問題，或許不是訓練，而是：怎麼到那裏？要住哪邊呢？賽事的起終點一帶，並非旅遊熱區，簡單依自己的自助旅遊能力對當地進行的探索也是：起終點 50 公里內，可能沒有方便我們預約的住宿；而當天自駕來回的方式，對這種起終點不同，而成員又要兼駕駛的狀況實在是太辛苦；上網搜尋了參賽過前輩所留下的紀錄，又都是包團前往……此時想起了還有位好友名單中時常參與這場賽事的大樹，便從他那兒得到了「官方會與當地旅行社配合提供一些住宿、接駁方案」，因此我們就決定等待官方的配套，但這一等還真就等到花兒都謝了……

簡單說明，官方委託「近畿」與「東武」兩間旅行社提供方案，配合的飯店與方案內容有所不同：近畿的住宿點在離起點較近的紋別市，東武則是離終點近的北見市。剛開始我們選擇了近畿，卻在一陣書信往返後發現，有太多的小細節是容易被忽略的（像是賽前一天前往報到處的接駁、比賽當天的接駁），近畿並未完整提供，致使我們只得趕快再向東武尋求協助（過程中還卡到了一場日本最長的黃金週連假），所幸最後得到的結果是正面的，但還是因為方案綁死的關係，所以我們得修改原本前往北海道的行程規劃，提早一天抵達北見。但事到如此，能夠順利抵達才是最重要的，其餘什麼都是小事啦！（經驗值上升）

（賽事與住宿處的相對位置關係圖。湖畔幾乎都是漁村與農村，只有一間叫鶴雅的 Resort，對應賽道約75K處，但已被大會包下供方案使用，而且貴……）

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正當回首來時路，一聲「台灣加油！」傳入耳中，定睛一看，原來就是大樹在此站點（等待他的團員）！也不忘給了我一罐日本版的蠻牛補充體力，此刻真可謂是將身心靈的元氣都回滿，繼續迎接後面的挑戰。

（大樹所拍下的本人背影照 XD，今天真是不知道黑了幾個色階）

2019.06.30 EP.05 直布羅陀海峽 サロマ湖賽道 79 ~ 92K

79K 的補給站，設在一處農業加工廠前，後面則是指向一處看似產業道路的路線；在這段約 2K、景觀與起伏和台灣不相上下的的林蔭遮蔽後，出口端放眼望去，則是一段令人衷心讚嘆、喟嘆的地方：沃克（ワッカ）原生花園。讚嘆的是，在今日萬里藍天的襯托下，一條筆直的道路與兩旁的草叢，就這樣如摩西分海般，將薩羅馬湖與鄂霍次克海分隔兩地，最純粹的藍與綠渲染出這美麗的場景；喟嘆的是，這一段來回約 18K 的路程，上下起伏不斷，且全線無遮蔽，一直是參賽跑者心中最為煎熬痛苦的一段路。幾年前天氣較差的情況，在陰雨和海風的雙重浸蝕下，多少強弩之末的跑者在此失溫倒下……想到此處，不由得抬起頭，謝謝今日的風和日麗、美景招待了……

（沃克原生花園是世界遺產之一，比賽時期可能並未碰到花期，所以花開了了無幾；而這也是與 50K選手共享的路段，也發現不少台灣跑者有參加 50K，但 100K 從秩序冊上看來就很少了，加我們好像不到10人）

最後的折返點，設在 89K 左右的一處跨島大橋上（似乎也是目前路段的開放終點）；登上這裡的窮極高處，放眼望去，霎時間真的有種時間暫停、靈肉分離之感……雙腿已機械化運轉了十個多小時，無法格外施力，卻好像還能持續運轉般，或許就是這一路以來，所見的點點滴滴、背後支撐的一道道力量，遭遇挫折時的正向化解之力，驅使著自己來到這裡吧。

（薩羅馬湖賽道 東段折返點，沃克原生花園跨島大橋）

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2019.06.21 回憶三：我們與薩羅馬的距離

「我剛剛收到這封簡訊耶，你們有收到嗎？」

「啊哈哈哈哈哈……收到時我真的笑出來了，這次還有什麼狀況沒遇到呢！」

沒錯，今年六、七月，話題持續將近一個月的長榮罷工事件，就在出發日的六天前，延燒到我們身上了……當時柏勳甚至還在國外出差。要等待當天現場聽由航空公司安排嗎？但我們沒有太多的緩衝時間，因為28日傍晚，人就得出現在北見市的飯店現場報到，而北見市距離台北最近有直飛的新千歲機場仍有 4 ~ 5 小時的車程。

『不然長榮這筆，我們就先放棄吧！畢竟回程也有很高機會被取消。』

『不管如何，我們人先入境日本，到了那裏，能夠抵達北見的交通手段更多。』

「至少長榮還在五六天前通知我們，還有尋找備案的空間。」

「不計一切代價一定要到現場！」「能到現場報到，就等同完賽好了啦 XD」

隔天花了一個早上，很順利地與阿澈一起擬定好了配套方案：

27 日先搭乘日亞航至名古屋住一晚，28 日再從名古屋搭乘全日空國內線至距離北見市只要一小時巴士車程的女滿別機場。回程則是各自買適合時間的廉航從新千歲回台灣。而在事後發現，這樣的方式好像還意外地便宜了一點 XD

（意料之外的名古屋鰻魚飯壓驚之旅，以及可能是一生一次的女滿別機場 XD）

（不過其實還有一個 bug 是緊急解除的，就是突然想到東武旅行社會將所有票券寄到我們第一晚預計在札幌下榻的飯店，但我們現在已經不會去札幌了！只好商請他們直接幫忙寄到北見飯店，所幸最後也及時趕上啦～）

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想起這趟一路走來的種種，不禁莞爾一笑。『那就，回去吧！』

『柏勳，前面就折返了！』『秋秋，加油！』『阿澈，時間很夠，沒問題的！』

回程沒多久，就看到我們這幾隻小白兔，都已經克服萬難來到了最後一關，突然也覺得，好像什麼都可以放下了呢。

村上春樹在跑薩羅馬湖超馬時曾說：「42K 後的距離是我從未探索的距離，那裏就像我的直布羅陀海峽，出去之後，就要航向未知的新領域了」。

92K，我的直布羅陀海峽也到了，這是先前 12小時計時賽的成績。最後的世界，就由我自己來體會。

（沃克原生花園終點跨島大橋與鄂霍次克海）

2019.06.30 EP.06 巨人的背影 サロマ湖賽道 92 ~ 100K

或許是沃克花園的回程地形本身就下坡佔多數，也或許是心中沉積已久的無形壓力都已在剛才被釋放掉，回到產業道路前的這段路，步伐竟然格外輕盈，手錶的配速甚至出現了令人驚訝的 5 字頭。『快也好，慢也罷，最後一段路就交給心去發揮吧。』此時，看到的里程牌也不再是正向計數，而是帶有激勵意義的「あと◯K」，因才真切地意識到，我已經來到這裡了呀。

（只照了一個最後 1K）

最後一個補給站，告別了我的純粹喝水罐後（沒有業配，單純覺得跑步很好拿而推薦 XD），最後2K就是前往常呂町城鎮中心的路上了，也可以漸漸感受到路旁人潮漸漸增加，有在地居民，也有選手們的應援親友。其實一直以來，我的情緒表現常常都是出現在這一刻，跑著跑著，鼻頭就會突然酸了。然後就會開始出現一些奇怪的想法：『不然進終點要不要哭一下？』『第一場欸！應該沒關係？』

最後的一段路，看了下手錶，11:43，抬起頭來，卻仿佛多了一個背影，還在我面前跑著。此刻不禁又笑了，村上桑，謝謝你帶我到這裡來，四年多來的願望，今天總算完成了。

而且，前面想了這麼多，通過終點的那一刻，就不會哭了 XD。一切的心情、賽道上的感謝，都化作深深一鞠躬，留在拱門內。

（NET TIME：11:53:47）

（各種定番照的必要）

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（薩羅馬小隊，全員挑戰成功！）

《後記》

不得不說，村上桑提到的「跑步倦怠期」還真確有此事，返台之後，可能是因為夏天太熱，也可能就是懶散病發作，真的兩三個月對於再次跑步這件事意興闌珊，或許也是到現在才出刊的原因（？）（這明明就是富堅症發作）

有幸能夠完成這場事後大家都說「一生一次」的殿堂級賽事，慣例是要感謝一波：最感謝薩羅馬小隊一路來的相愛相害、後續旅程上的分享與配合；最頻繁共練的阿澈、旅程中滿分的司機擔當柏勳、無微不至的保險服務秋秋、跑 50K 也共同努力分享的 Akira、賽前提供資訊以及賽道貼心補給的大樹、事後協助我們空運完賽紀念衣回台灣的志豪。感謝知道我們出賽而熱心關切即時賽況的社團朋友們，還有精神支持的各位朋友。

（後來加購的完賽紀念衣，比官發的好看多了，而且可以虛榮地打上時間 XD）

這場 100K 壯遊，我們共同完成了。

《薩羅馬湖超馬小筆記》

這回我們算是挑了一條比較困難的打怪方式 XD，也有獲得不少先前網路上比較沒提到的資訊，在此簡單條列一下：

1. 官方手冊上，跟一些賽事心得都有提到，大約 2.5K 就有一次的水站。但更精準的說法是，每 5K 一站大型補給站（水、運動飲料、固態補給），而中間穿插的每 2.5K 補給站其實只有飲用水而已！而且水是用大水桶裝起來，像是拿來沖涼降溫的那種方式！但這個水是可以喝的！（一開始我也是納悶說好的2.5K一站呢？到最後才發現就是喝那個……）

2. 賽事報名時間一般落在一月下旬，今年海外跑者透過JTB官網進行報名。基本上，只要時間一到，在電腦前按部就班輸入並付費完成，就可以順利報名成功了，網路也還算順暢（今年我們約好在網咖報 XD）。實際全員額滿時間大約是 15 ~ 20 分鐘，其實還是算秒殺賽事啦，但沒有想像中緊張。

3. 這次我們參加的大會方案時間，大約公布時間是在四月左右。以我們最後參加的東武方案為例，詳細內容有非常多分類選項（如四天三夜全包、三天兩夜、兩天一夜、交通自理或另購接駁巴士等）。唯一要注意的一點是所有的接駁巴士都要記得算進去（賽前來回報到處的、比賽當天接送的），而且只有某幾樣特定方案才能夠全選這些巴士（系統問題？）總之我們最後就是買了最完整的，四天三夜包早晚餐及所有巴士接駁，每人 53000円左右。選擇住宿點是 Route Inn 北見大通西館，最貼心的服務是有公共浴場，每天泡到爽 XD。

（當天公告在飯店的方案內容。所以賽前一天早上其實是放空行程）

4. 關於洗手間，其實前 20K 數量都是相當吃緊的！因此可以賽前處理完最好；如果無法的話，開場後約 5K 會繞回起點的綜合體育館附近，此處就有相當多的流動廁所可供使用；其次就是 13 ~ 15K 附近的露營場地，有非流動型的公廁，間數較多輪換率也高，可以節省些時間。至於中後段人潮開始分散，狀況應該就會好些了。（這次我只有用到 13K 的公廁與轉換區的大量流動廁所）

賽前賽後遊記的部份

6/27 台北－名古屋

6/28 名古屋城遊歷，下午名古屋－北見

6/29 下午會場報到

6/30 サロマ湖100kmウルトラマラソン

7/01 北見－旭川(租車)－美瑛

7/02 美瑛－富良野

7/03 富良野－洞爺

7/04 洞爺－札幌

7/05 小樽單日來回

7/06 札幌－台北