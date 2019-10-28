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看完最新民調…挺蔡大將拉警報：大家準備叫韓國瑜總統四年吧！

河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

運動筆記我們與薩羅馬的距離（第34回サロマ湖100kmウルトラマラソン）百K完賽我不是忘記了，也不是害怕想起來，而是根本記錯日期啦！
健行筆記桃園。三坑自然生態公園秋色無邊石岡/挑物古道
NBA焦點球員- Luka Doncic (10月28日)焦點球員- Kristaps Porzingis (10月28日)

賽事心得／西螺媽祖太平媽祈福馬拉松 人車爭道太危險了

2019-10-28 10:38運動筆記 ᠠᡳ᠌ᠰᡳᠨ ᡤᡳᠣᡵᠣ

{ 零 } Blank character

想使用大型空白字元當標題，來表達對該賽事「幾近」玩命式的賽道表示最深沉的遺憾，可惜的是被系統擋掉。

至於「抗議」也不用了，只要不出事上新聞，就將淪為今日跑完，明日就忘掉的「慶幸」循環之中。

拿到獎牌與紀念品後，又有誰在乎繳了「報名費」呢 ？！

{ 壹 } 人間道

老街在假日舉辦賽事，若交通管制措施太嚴格，恐將也遭致民怨，但既然是收費的賽事，就務必應做到安全無虞的「最基本」標準。

汽機車與用路人(含跑者) 全部擠在狹小的空間，只要跑者一不小心停下來(或跌倒) 等意外事件發生，後方的驕跑車就非常有可能造成傷害，另交叉路口停了再停，感嘆安全意識在此被如此輕待，除了搖頭嘆氣之外，似乎也只能再次的搖頭輕嘆。

{ 貳 } Safe only

本文僅想為跑者的安全請命，若未來還機會繼續舉辦，還請盼主辦單位與在地警察機關能更重視「賽道路權」的使用，人生為了健康而跑，絕對不想因為交通意外事件造成遺憾。

{參} Safe only again

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有圖有真相，就無需做無謂的爭論，還是強調，安全是唯一的路。

{肆} 味道

依舊又遇到了不少路跑常客，很難確實的點名，也感謝小比媽的香蕉與二水三太子加持過的糖果，還有未知名的小帥哥提供的美味冰淇淋及模範夫妻檔的花生麻薯，將放在心裡的感恩寫在攝影日誌，盼遺忘的速度可以減緩。

{伍} Catch

離開小鎮前，沒有心情買醬油，有部份是受到幾個讓我感動到不行的畫面，也慶幸能趕緊地捕捉下來，人間的愛散佈四處，美麗的微笑與萬般感謝與擊掌聲，都在這場處處充滿危機的所謂「馬拉松」賽中呈現，我也會記得擁抱與親吻，無價。

{陸} Next家鄉的二水馬

我知道林先生的故事，但他究竟為何消失無蹤 ？！ 是被通緝，又或是歸隱，就讓它永遠成為歷史懸案吧！

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