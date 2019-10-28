賽事心得／西螺媽祖太平媽祈福馬拉松 人車爭道太危險了

2019-10-28 10:38 運動筆記 ᠠᡳ᠌ᠰᡳᠨ ᡤᡳᠣᡵᠣ



{ 零 } Blank character

想使用大型空白字元當標題，來表達對該賽事「幾近」玩命式的賽道表示最深沉的遺憾，可惜的是被系統擋掉。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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至於「抗議」也不用了，只要不出事上新聞，就將淪為今日跑完，明日就忘掉的「慶幸」循環之中。

拿到獎牌與紀念品後，又有誰在乎繳了「報名費」呢 ？！

{ 壹 } 人間道

老街在假日舉辦賽事，若交通管制措施太嚴格，恐將也遭致民怨，但既然是收費的賽事，就務必應做到安全無虞的「最基本」標準。

汽機車與用路人(含跑者) 全部擠在狹小的空間，只要跑者一不小心停下來(或跌倒) 等意外事件發生，後方的驕跑車就非常有可能造成傷害，另交叉路口停了再停，感嘆安全意識在此被如此輕待，除了搖頭嘆氣之外，似乎也只能再次的搖頭輕嘆。

{ 貳 } Safe only

本文僅想為跑者的安全請命，若未來還機會繼續舉辦，還請盼主辦單位與在地警察機關能更重視「賽道路權」的使用，人生為了健康而跑，絕對不想因為交通意外事件造成遺憾。

{參} Safe only again

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有圖有真相，就無需做無謂的爭論，還是強調，安全是唯一的路。

{肆} 味道

依舊又遇到了不少路跑常客，很難確實的點名，也感謝小比媽的香蕉與二水三太子加持過的糖果，還有未知名的小帥哥提供的美味冰淇淋及模範夫妻檔的花生麻薯，將放在心裡的感恩寫在攝影日誌，盼遺忘的速度可以減緩。

{伍} Catch

離開小鎮前，沒有心情買醬油，有部份是受到幾個讓我感動到不行的畫面，也慶幸能趕緊地捕捉下來，人間的愛散佈四處，美麗的微笑與萬般感謝與擊掌聲，都在這場處處充滿危機的所謂「馬拉松」賽中呈現，我也會記得擁抱與親吻，無價。

{陸} Next家鄉的二水馬

我知道林先生的故事，但他究竟為何消失無蹤 ？！ 是被通緝，又或是歸隱，就讓它永遠成為歷史懸案吧！