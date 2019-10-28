賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 全馬415列車配速策略

2019-10-28 09:41 運動筆記 施家興



「戀戀二水 跑水馬拉松」，全國唯一有跑水的馬拉松，同時也是運動筆記跑友平均評分高達4.7分的賽事，配速列車當然沒錯過這優質賽事，此次配速列車共有全馬/超半馬共有13位列車長為跑者服務。

此次是擔任全馬4小時15分的列車長，很榮幸的與崑鹏哥一起合作。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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全馬組在六點二十分起跑，請跑友事先完成寄物以及熱身。

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賽道分析

整體高度大約在160m左右坡度變化不大，另外特別注意的是路線會有可選擇涉水跑八堡圳300公尺，全馬組距會場終點約23公里(大會於下水處提供贈送選手Q-MAT運動拖鞋，僅限下水處提供贈送)及背袋使用。

為了讓想達標415的跑者，415列車長們並不會涉水喔。

配速計畫

預計會以均速:5:50~6分 (包括進站喝水時間)，列車長會提醒跑者每站進站補水，共13個水站每站停留20~30秒，並提醒跑者時間後，繼續啟動，預計會以412左右進終點。

賽前提醒

-賽前吃自己習慣的食物

-至少保持睡眠六小時

-賽前兩小時吃完早餐，並在起跑前排空

另外配速列車長會戴著氣球，以及配戴配速卡(415列車)讓跑者能順利找到車長們!讓我們順利愉悅完成比賽!