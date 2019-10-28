帶小比旅跑台灣／萬巒豬腳農產文化節路跑 熱情的鄉親

2019-10-28 09:56 運動筆記 陳嘉齡



2019-10-26

星期六我和比比去屏東萬巒參加萬巒豬腳農產文化節公益路跑，因為號碼布的時間寫錯起跑時間，所以我們很早就到了。

到達會場的時間，就連志工都還沒有到，因為那裡沒椅子坐，所以我們又回到車上睡覺。

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瞇了一會兒，怎麼都睡不著，所以又下車看著人來人往的志工做事情。（就無聊耶）

過了30分後，人潮逐漸湧入，但因為是地方的小賽事，很多朋友都去跑遠東了，所以我一個人也不認識，然後我就站在會場傻傻的發呆。

託昨晚誰來晚餐的福，很多婆婆媽媽認出了我，跟我喊了加油，接著又拍照。以上動作重複（巴拉巴拉巴拉，以下省略五百字）

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直到快七點時，忽然看到一顆智大哥，迎面走來……

終於，遇到認識的人。

開心的打了招呼之後，便準備賽事的開始。

賽事的路線，是跑萬巒的健走步道，以及泗溝水及五溝水等客家聚落，途中經過很多舊式建築，若不是因為跑路的關係，或許可以好好駐足欣賞一番。

平均2.5K就有一個補給站，大部份是基本補給，所以水份的補充很充足。

大部份的志工，幾乎都是當地鄉親來擔任，很多都是婆婆媽媽，她們怕我餓肚子，一直塞香蕉和橘子給我，害我很不好意思。

因為一個人推著小比跑，加上小比在睡覺，所以我今天有很認真跑哦，沿途跑著鄉間小路，道路的兩旁種了七里香或是農作物，經過聚落時，經過公公婆婆時，他們也會跟我互道早安並大喊著加油，感覺實在親切，心情也覺得格外舒服。

然後，我們就這樣跑著走著完成了這場賽事。

賽事完成後，因為大會有提供60元的消費卷讓我們可以去文化節攤位使用。因為有一百多攤，彷佛像小型夜市一樣，實在不知道要買什麼？

我便隨便買了堅果，因內埔近來許多人種植可可樹，所以現在也有許多可可莊園提供手工巧克力及可可系列產品供大家試吃。

在逛攤位途中，遇到一個在公所服務的大姐，她昨晚也因為誰來晚餐認識了我，開心的跟我合照，並請我一起推廣垃圾分類，拍完照之後，就拿了一桶爆米花給我，我一直說不要，還是硬塞給我，我真的很不好意思。萬巒的鄉親實在讓我太感動了。接著我們便愉快地踏上回家的路上，完全今天的賽事。

再一次謝謝萬巒熱情的鄉親，謝謝辛苦的志工與交管。

2019萬巒豬腳農產文化節路跑

為不能跑的人而跑

VISION熱情與勇氣

用雙腳帶小比跑旅台灣