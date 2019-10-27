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運動筆記完成 你的不可能 !!!《ZEPRO RUN 215配速列車》開學的半馬－－給自己101分
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賽事心得／ZEPRO RUN 215配速列車 完成你的不可能

2019-10-27 16:24運動筆記 妍小棻

2019 ZEPRO RUN

全國半程馬拉松 台南場2ND

🌟關門終結者➡️到215配速員這條路🌟

（ㄝㄝㄝ！你沒有錯頻）

「只有奇蹟 沒有累積」關門終結者列車，你誤搭過沒？😅

曾經遇到的舉個手🙋嗨嗨

（圖：感謝🙏賜予我神聖布條的世欣大闆闆）

關門終結者 我配的

配速員 我想配

來來來 都我配

🌟首先要打破自己口中的不可能

開始當5421規律跑者 苦苦練了一年的功

改變來自於點點滴滴的累積

「只要累積 就有奇蹟」

我可以，你也行💪

在今年2月 再度挑戰zepro嘉義場21k

一陣頭也不回的叩叩走後 終於打破人生紀錄1:58👏

你只管努力 其他交給天意

人生第一個凸台是zepro 給的👍太愛zepro 😘（圖：與親愛的姐妹同飲獎盃🏆）

恭喜🎊入圍

zepro 215配速員的是⋯⋯OOO

叮咚！🔔叮咚！🔔

這天⋯夜裡⋯

當我收到豆花妹傳來的zepro 配速員 正取通知書😱

偶的老天鵝啊！我簡直不敢相信！😳是我耶！

（旋轉 跳躍 我閉著眼）

相信✊堅持就會有好事發生

收到指令後⋯開始計畫性的 先拉距離 再練速度

（圖：和團友們一起完成 最後的半馬練習）

倒數的日子很快就到來

我帶著興奮的心情來到了會場

Zepro 台南場路線算是熟悉（含這次是第三次跑哦！🤗）

（大大的氣球拱門⋯配速員集合地）

一會兒⋯人潮開始湧入

這次報名人數有8000多人🈵️🈵️噠👍

（圖：會場有志工舉著高高的牌子-有事請找我，

Zepro 搭心的服務）

全員來到起跑線上⋯

綁上期待已久的金光閃閃氣球

再貼上215代表貼紙

聽說綁上後會飛起來是真的嗎？🤣好嗨呀！

分享

（圖：哇嗚～人生第一次 綁上神聖任務的氣球🎈哈！又是ZEPRO 給的😍）

感恩！老天爺給我們一個舒適涼爽

適合破pb 的好天氣

（圖：哈! 風這麼大，不受控制的氣球迫不及待要奔出去啦！🎈表示：我擋😝 ）

說著說著～開始倒數5.4.3.2.1...

看著後頭的獵豹蠢蠢欲動

我和列車長討論ㄧ開跑就往右側閃，以免擋道

（圖：大家忙著按錶。分秒必爭）

（圖：你看高手都咻一下。 不見人影。）

剛開跑500公尺就看到傳說中一定要👍按讚的神攝手-小得哥(請關注)

(攝影師:陳俊得https://reurl.cc/GkK9eD )

（圖：當我們跑在一起，月姐跟議春哥）

🚄列車長指示

一開始配600~615

均速622左右↔️

站站停 站站補

沿路⋯我和列車長 每k報數對錶😆只為了要和跑者一起精準回終點

後頭乘客 不知道是否也跟我們一樣在偷瞄錶呢？👀🤣顆

（圖：用心的列車長奕村-專業人肉配速表😂）

不爭氣的我一開跑3km肚子就餓了😂

好在補給站太豐盛

讓你吃到撐😋不怕你不吃 怕你吃不完

🈶️ZEPRO 真的好好噢🥳爆優質賽事👏

在迴轉10k時發現了後頭的忠實乘客 也是台南的在地人噢！

我們4人一起聊天

一起幫行走的跑友們加油打氣

來～一起跑起來呀～

再撐一下哦～

終點要到囉～

我們這群人吵吵鬧鬧的跑到四草大橋⋯倒數2k

（圖：感謝 人稱詩聖的飄哥 攝影）

哇⋯快到終點了⋯快到人間了😂

最後500公尺補給站

我們說好要來杯透心涼的啤酒慶祝 最後一哩路（乾杯🍻）

乘客們說他們是站站喝 精神百倍 更有體力跑😆但我不行✋會暈倒

一聲 呼喊

215的乘客 我們要回終點囉～🎉

大夥一起開心的往前邁進

我跳 我開心🥳

（圖：感謝🙏運筆 攝影師 拍帥帥）

列車來到終點前⋯⋯ㄅㄨ ㄅㄨ 起 恰 起 恰

隨著大會廣播聲響及加油聲越來越接近～

心情也越來越振奮🥰

最後50公尺 ~在轉角處勝出

YA!!! 配速2:14:54任務達成🤜🤛

同車的旅客 恭喜我們終於玩賽了👏

（圖：哈囉！永康的朋友！揮手🙋）

愛國跑者~帶著國旗跑全程👍不讚不行

大家一起迎接230進終點（歡樂時光）

學甲ya跑團 優秀配速團隊

聽 說 >>> 背殺

沒有最帥 只有更帥

謝謝列車長一路上的提醒和照顧啊！

我會幫你找 慢 慢 的(顆顆)

感謝🙏ZEPRO 精心替我們準備的「雲豹背心🎽」👆👆

排汗透氣 輕薄舒適

不會有流汗後💦悶悶的黏膩感

穿了很舒服😌個人粉喜歡💕

重點是🇹🇼台灣製造

🇹🇼國旗鞋豔麗色彩

分明就是搶戲的小戲精！

（照片上👆顯示夠亮眼）

這是我第一雙競速路跑鞋

一開始怕自己齁不住他

誰知⋯一穿上⋯我的媽媽咪呀！

數字會說話💬平均配速

從6:30⏩6:10⏩5:41⏩5:37

我還需要講什麼嗎？

競速鞋不是叫假的 ORZ

⚠️因為寬楦頭建議鞋帶綁緊！

簡單介紹國旗鞋

1.亞洲楦頭設計

2.🥚雞蛋丟不破的回彈力😂

3前腳掌底～🐆仿豹掌，有瞬間提升抓地力增加爆發力的威力！

3.後腳跟底～藍藍的2塊是米其林高耐磨橡膠底，耐磨讓你更適合在柏油路奔跑！

感覺像在介紹跑車(哈哈哈)

還有眼尖的跑友發現

我們穿的鞋子是🇹🇼國旗鞋喔！

（投以羨慕的眼光看著我們🤩）

此款是

【ZEPRO】TAIWAN RUNNING 女子國旗競速路跑鞋-奔放紅

另外還有-自由藍配色噢！

喜歡搞怪的跑友

你想到怎麼做了嗎？

時下最流行的穿搭🤟同款 不同色

讓你的腳自由奔放在紅藍之間👏👏👏

感謝🙏ZEPRO

感謝🙏學甲YA跑團

感謝🙏豆花妹

感謝🙏帥列車長 奕村

感謝🙏同行的旅客

相信一切都是最美好的安排

朋友們 我們下次馬場再見👋👋👋

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