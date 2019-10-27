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跑鞋評測／MIZUNO WAVE DUEL 跑場鬪士必備

2019-10-27 16:40運動筆記 Yuanshou Pan

好的跑車需要有有好的輪胎將動力傳給地面，在反作用力的作用下才能把引擎的馬力與扭力展現出來。跑者最需要的也是一雙好的鞋子，MIZUNO WAVE DUEL 絕對值得一試。

MIZUNO WAVE DUEL 分為競賽鞋與訓練鞋，MIZUNO WAVE DUEL 5000m訓練營提供的是訓練鞋，所以沒能試到GTZ有點殘念，不知道是不是跟日產的 GTR 戰神有著同樣的傳說，下面先來看原廠的介紹。

結合田徑釘鞋元素的跑鞋，是MIZUNO對於 WAVE DUEL強調的元素。為什麼呢? 我們一般市民跑者會去穿釘鞋嗎? 問一般人答案大多是--怎麼會!! 所以釘鞋的作用是甚麼?維基給的答案主要是優點，耐磨、高回彈力，令鞋子的防滑性能提高，適合各種場地跑步選手使用。

在6週訓練營及自主練跑的感受，MIZUNO WAVE DUEL 運用波浪片展現高回彈力，讓跑者在推進加速狀況下減少足弓壓力；大底就跟釘子一樣扎進地面，推進效果好，也造成加速效果，與地板的回饋非常棒。

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