賽事心得／ZEPRO RUN 開學的半馬給自己101分

2019-10-27 16:20 運動筆記 阿忠



近年的ZEPRO物資馬，總有不錯的口碑。但去年覺得自己跑衣、跑褲、跑鞋都太多了，便沒有報名。今年則是看中了可以加購能裝跑鞋的衣保袋而報了名。

實際收到物資的時候，袋子真的不錯，美中不足的是，袋子可能庫存很久了，霉味很重，只好買兩包衣物香氛袋來壓制。

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賽前的練習

八月與九月的練習目標，是將月跑量提升到300公里。為年底的全馬作準備，在炎熱的台南，非常辛苦。但時間允許每周還是會練習一次亞索八百間歇，一次十公里的配速跑，一次長距離，其它日子輕鬆跑。雖然每次的亞索八百3分30秒×10趟訓練，幾乎沒有一次達標，可是仍然練完全程。到了十月，很幸運今年整體氣候真的涼爽多了，夏天苦練到了秋天，就可以感覺到很明顯的輕鬆感！

飲食

神秘的甜菜汁

九月的時候，在大賣場看到了甜菜根，半斤大約是五十元。根據研究這是對跑步有幫助的蔬菜，所以也養成每次跑步前兩個半小時，喝一杯甜菜汁的習慣（兩百公克打成果汁）。剛開始的一兩週，喝完跑步，用Garmin手表測到了最大攝氧量，確實提升到了54！確實有點神奇，因為最大攝氧量53這個數值，我已經維持了快兩個月（甚至還掉到了52）。不過呢，這也可能是安慰劑效果，有待進一步驗證，最重要的，在比賽能帶來幫助才是最實際的，尤其甜菜有促進消化的效果，是否真的適合在比賽前大量飲用，有待實驗。ZEPRO台南半馬就成了一個最好的場合。

有圖有真相

比賽日

六點開跑的比賽，大約三點多起床，就先灌下了事先打好的（200g甜菜根+1根香蕉+150cc運動飲料）。接著，磨了30克的咖啡豆以摩卡壺沖煮，品嘗美味的黑咖啡與一個烤貝果，這就是我的賽前早餐。

帶著愉快的心情，開始了久違半年多的半馬。比賽週並沒有特別休息，因為這場半馬也是年底全馬練習的一部分，甚至前一天還參加了8公里的新化楊逵文學館路跑。我的跑友們更是瘋狂，還有人為了準備太魯閣全馬，前一天跑完長距離，今天還來跑半馬呢！跟跑友們合照後，很快速完成寄物，然後慢跑一公里伸展暖身。接著去排隊，已經排不到前方，但因為也沒要拼成績，也就順其自然。聽說今天參賽人數達八千多人，非常熱鬧，也非常有跑步的感覺。很歡樂，市長也很識相，致詞非常簡短。

這場比賽提供了配速列車，最快的為1小時45分完賽，是台南在地學甲YA跑團組成，帶領得非常好。起跑後數百公尺，我來到了1小時45分的列車上。有一個跑友，穿著“現狀突破”的T恤，令人不禁熱血起來。也讓我想起今天的目標：均速在5'00內。今天起跑的氣候非常理想，感覺是有機會完成的，雖然很可能太陽出來後，就是截然不同的體感，但值得拼拼看。起跑後三、四公里要跑上四草大橋時，有人開始跟不上了，我則是覺得按捺不住。因此下橋後決定跑到列車前方。

跑著跑著，忽然快到自己會怕，但仍然提醒自己要有所節制，看著錶，維持在4'45"左右的配速。一面覺得不可置信，因為平日的10公里配速跑練習，也不曾跑到這麼快。更不用說這樣的速度維持21公里！就這樣半信半疑跑著，開始身邊的跑者少了，就靠著主辦單位路邊加油的標語撐下去，總有一些令人很感動的，如「沒有天生如此，只有天天堅持」、「寧願明天酸痛，也不要今天後悔」……這些精神上的鼓勵總是出奇得有效。另外很幸運地遇到來當志工的朋友，也是額外的鼓舞，最後的力量看著對向還未折返的人龍，尋找認識的朋友互相加油。帶著一點趣味性跑下去，很快十公里就過去了，吃下能量膠，提醒自己就快撐完了。

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圖片來源： 運動筆記－精選

果然溫差在台南還是相當大，太陽出來後，身體的負擔感變沉重了，來到了最害怕的中後段，但就是告訴自己，10到16公里如果能夠堅持住，後面就只剩一個5K的衝刺……就穩了，就這樣催眠自己。10到16公里，剛好又會遇到比賽最無聊的一段直路（這個賽道，很大部分與古都馬拉松全馬的後半段重疊，是出了名的無趣又無遮蔽），這時會感覺補給站怎麼這麼少，不過事實上，這場賽事的補給非常充足，後半段還有一袋袋冰塊。

很高興自己一路堅持，只有回程來到四草大橋處左右，因為和10公里跑者匯集，一兩公里稍微掉到五分速外，終究沒有明顯炸裂。快回到終點的路上，知道能達到目標的感覺真的非常激動與喜悅！最後看成績更是嚇一跳，分組第9，半馬只花了101分鐘……雖沒有破PB，但也已經一年七個月不曾跑到這個境界。

結論

1.夏天跑得慢真的不是慢，累積跑量，有練就有

2.甜菜汁似乎真的有效

3.Zepro加購的背包有霉味

4.這是一場優質的賽事，不是光有豐富物資，志工、補給也很棒。現場還有很多很棒的體驗，如試穿跑鞋就送襪子，以及運動筆記的攝影師，超級貼心，看到我們家族在合照，就主動為我們拍照，捕捉難忘的回憶。

謝謝運動筆記攝影師：詹偉業先生

跑步快慢真的不是最重要的事情，那只是第二重要的，最重要的是跟好友們在一起，享受過程，以及安排賽後聚餐等等，度過愉快的一天吧！