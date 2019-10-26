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賽事／田中馬系列活動「米寶親子遊趣路跑」 加碼好禮放送

2019-10-26 10:08運動筆記 DianRun

「台灣米倉田中馬拉松」將於 11 月 10 日開跑，活動前一天加碼舉行「米寶親子遊趣路跑」，也結合熱舞競賽、選手之夜等系列活動，預計將有萬人次參加。除了社區、學校共襄盛舉外，財政部中區國稅局員林稽徵所也將在現場舉辦 108 年統一發票推行暨「發票存雲端 漫步在田中」租稅宣導活動，民眾參與活動就可以拿到摸彩券，有機會抽到價值萬元運動手錶、健康手環、運動藍牙耳機等大獎，另於現場完成闖關遊戲或捐贈統一發票，也可獲得飲料手提袋、日式摺疊環保袋、矽膠吸管組等精美宣導品。

田中馬系列活動「米寶親子遊趣路跑」與當日熱舞競賽、選手之夜預計吸引上萬人次。（圖片來源：筆記實業）

員林稽徵所主任黃春頻也是跑者，今年準備在田中馬挑戰個人的初馬。他說，往年曾感受過田中馬的魅力，社區民眾也都非常投入賽事，吹笛、表演樂器、組啦啦隊，跑者經過每個地方都精神振奮，田中馬超強補給也讓他大開眼界，印象極為深刻。

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田中馬系列活動「米寶親子遊趣路跑」加購上衣款式可愛，相當吸睛。（圖片來源：筆記實業）

黃春頻表示，田中馬高人氣，預計11月9日田中鎮就將湧入人潮，這次與在地運動賽事合作舉辦租稅宣導活動，主要鼓勵民眾申辦共通性載具手機條碼、以載具儲存雲端發票、下載統一發票兌獎 APP、募捐統一(雲端)發票、並加強推動發票無紙化政策，當天憑親子路跑號碼布並捐贈發票可兌領紀念運動襪；現場也會設置雲端發票體驗專區，辦理闖關遊戲、稅務問卷填寫作答、摸彩、租稅有獎搶答等熱鬧滾滾的活動。

推廣過程中，發現有民眾無電子信箱可驗證，導致申請共通性載具-手機條碼卡關，有意願申辦的民眾可以事先準備好可接收信件的電子信箱，才能順利申辦手機條碼，另外也有消費者還不習慣，結帳時忘記拿載具給店員「嗶一下」，也要呼籲店員能進一步在結帳時詢問消費者「是否要刷載具」，將有助消費者使用載具索取雲端發票。

財政部中區國稅局員林稽徵所將配合田中馬系列活動「米寶親子遊趣路跑」舉辦108年統一發票推行暨「發票存雲端 漫步在田中」租稅宣導活動。（圖片來源：員林稽徵所）

過去未推廣雲端發票前，每年約產生 7、80 億張紙本發票，經過大力宣導後，截至 108 年 9 月底全國開立雲端發票比率約 21%；統一發票兌獎不用另外花成本，但千萬大獎常沒人領，推測可能消費者未拿發票或是遺失，若能使用載具索取雲端發票，除了可以幫消費者自動對獎，幸運中獎時，利用統一發票兌獎 APP 就可以直接線上兌領獎金，中獎機會也提高，今年 9-10 月期起還增加雲端發票專屬獎 500 元共 40 萬組，就是要鼓勵消費者落實無紙化，一起節能減碳愛地球。

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊   

田中馬啦啦隊

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