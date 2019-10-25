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賽事心得／台中城市半程馬拉松 Y拖初體驗就破PB！

2019-10-25 09:34運動筆記 Wei-Yu Lin

去年的今天，是我的初馬，很巧的，一年後的今天，又有賽事發生在同一天。而我的Y拖賽事初體驗，直接上半馬，結果到底如何呢？結果是：直接破PB，半馬SUB2。這讓賽前設定215跑完的我大感吃驚，且讓我娓娓道來這心路歷程吧……

SUB2的完賽證書

一直聽說Y拖很好穿，甚至很好跑的傳說。但用想的都覺得不可思議，「請千拖造，乾五摳零？」所以我雖然早早的買了一雙Y拖的恢復拖，作為賽事結束後緩和用，他的高足弓設計，確實陪我度過了幾場比賽的賽後時光，平常拿來當作出門穿著的拖鞋也十分好穿。但即便如此，我仍然遲遲沒有起心動念去買雙標準的Y拖來跑步。結果很湊巧的，今年公司社團禮竟然是Y拖，還一次兩雙，那就讓我來試著穿來跑跑看囉。

第一次穿，小跑一下，發現緩衝很好，膝蓋的負擔比穿跑鞋時輕很多，直覺聯想到跑友對ASICS KAYANO系列的形容—踩屎感很重，跑不動！所以原先預期他是一雙保護很好，但跑不動的鞋子。開跑時正常推進，看一下跑表，嗯嗯，八分速，果然是雙慢鞋……在沒有期待的狀況下繼續推進，過了一會兒，覺得跑得很順，抬腕一看，竟然是六分出頭，驚了我一跳！

後來又練跑了幾次，發現真的是雙好鞋，整體來說，跟一般跑鞋比起來，對於膝蓋的負擔真的小很多，然後鞋底略微前傾，能夠讓重心偏前。不過跑後足弓明顯會覺得比較吃力一點。左思右想之後，決定用台中半程馬拉松這場比賽作為Y拖初體驗的賽事。

五趾襪加Y拖照片

每年的台中半程馬都在岱宇的前面一兩週，而我曾經參加過岱宇，很喜歡他的賽事氣氛，所以以前都不曾報過台中半程馬，特別是過去看到賽事評論總是對他的交管很差感到印象深刻。然而，仔細看了簡章後，發現我很喜歡他的賽事路線，加上今年要跑初超馬(50K)，想要在那之前拿幾場比賽來打個底，所以還是決心報下去了，但考慮到交管因素，基本上沒有想要跑出什麼樣的成績。

大會賽事路線

賽事當天抵達會場，發現規格跟岱宇蠻接近的，寄物完畢還來得及參加大會的熱身，沒有多久就出發了。一出台中市政府的一小段因為只有機車慢車道，自然出現了塞人的狀況，但一轉進惠中路後，情況就大為改善，必須稱讚的是，賽道選擇其實很有代表性，都是台中市比較大條或者漂亮的道路，一路上都很賞心悅目。穿著Y拖的我，一開賽就跟著大家邁步向前，雖然開心，但卻感到這速度有點奇怪？查看跑速竟然是430，心中大駭，卻無意降速，原因無他，因為沒有感到負擔。結果這樣的開場，不到2K就出現側腹痛，只好強制自己降速(結果降速後還是有520，天氣涼爽真好)。

等待開跑畫面

就這麼沿著公益路、忠明南路、文心南五路、永春東二路(台中住這麼久才發現這條路也很漂亮)，熊熊就跑完10K，只花了52分鐘，此時沒有感到一絲疲累，心裡覺得今天SUB2有望了，決定這樣穩穩的跑下去。此時一位跑友靠近我跟我聊起來了，說到今天的天氣適合比賽，這場比賽他希望跑到1：50的目標，我一聽大喜，想說跟他跑就對了。

然而到12.5K的補給點，我設定給自己吃BCAA的時候到了，只好進站拆BCAA配水喝，之後就見不到這位跑友的車尾燈了。我也無意追上，就這麼享受環中路跟龍富路的美景，一直到市政路口，我終於遇到大魔王了—失敗的交管！！

折返點

其實一路上我都有注意交管狀況，只要有被擋下來的可能，如果有機會的話，我都有略微加速通過路口，所以一路上被擋下來的次數蠻少的。然而，環中路市政路的義交那是一個叫做鐵面無私啊，直接把我們擋好擋滿(足足90秒)，感覺他的交管對象是跑者而非車輛，就在這裡，我遇到了那位大雅來的目標150跑者，他整個譙到不行，因為希望都被這位義交擋掉了。

環中市政路口的交管

重新出發後，又陸續經過了朝富路、朝貴路，轉進了環河路，見到了大會宣傳的烤豬以及香腸瀑布，考慮到想要破個人PB，只有停下來拍照，沒有真的等他烤好………

烤豬、香腸瀑布

接下來就是最後階段的市政北二路了，經過了美麗的國家歌劇院、有名的吳寶春，然後轉進環中路，再右轉市政北三路準備要進終點了，結果！！終點不在市議會？？賽事路線不是顯示終點在市議會嗎？後來才發現是我看錯了，然而，這場跑完顯示有21.4K，確實是多了一點點，如果是在市議會，應該距離的正確性會在好一點吧？進到終點看到了有趣的獎牌塔，趕快拍照留念一下。拍完以後，才發現忘記按結束，趕快按停止……..結果，晶片時間1:56:23，我第一次在正式比賽跑進兩小時，同時破個人PB(原1:59:35，非正式比賽)，太開心了。我的Y拖半馬任務，成功！

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終點照片、獎牌塔

市政府廣場很大，領完完賽證明後，接著領完寄物，就到旁邊去換衣服收操伸展了，這場跑得這麼努力，得要好好收操才能夠避免傷痛上身。收完操後，時間還早，先是去排隊給大會攝影師拍照，然後又跑到舞台前面看了半馬組的頒獎，還找冠軍選手合照了一張。

賽事毛巾照片、跟冠軍合照

賽後第三天，我確認過身體的狀態後發這篇文章，個人評價穿跑鞋跟Y拖的差異性如下：跑鞋包覆性好，比較不怕扭傷。如果是緩衝性較好的GT-2000，對膝蓋及肌肉的要求較少，但比較跑不動。而如果是競速用的虎走6，真的是好跑很多，但對膝蓋的訓練要求會比較高，否則跑後膝蓋不適感會較強。而這次採用Y拖高速完跑(對我而言的高速)，有明顯感到路面有坑洞時，翻船的風險是蠻高的，還好沒翻，但是向前奔跑時，膝蓋衝擊明顯較小，所以過10K後，一樣的步頻，跑速卻掉下來的時候，有放心的用送髖動作去加大自己的步伐，而不用擔心膝蓋衝擊的影響。跑完的時候，對自己的狀況也很滿意，但穿Y拖賽後有明顯發現足弓的緊繃程度有高於穿著跑鞋，感覺跟之前足底筋膜炎快發作時的感覺有點像，所以這次跑後第三天才復跑，這一點有待後續訓練及賽事再做確認。

後記：

1.MW的app很即時的通知我跟我的朋友破PB訊息，感覺有趣

2.感謝賽事攝影師-汪汪拍攝的照片，請容我拿來當封面照片

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