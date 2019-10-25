賽事心得／跑山獸貓空越野賽 為自己跑最開心！

2019-10-25 09:39 運動筆記 Ho Monica



2019 ULTRA MAOKONG《跑山獸貓空越野賽》

這是我第一場越野賽事，在這之前只跑過幾次越野活動歡樂跑，對於一個佛系跑步1年級生來說，越野跑好玩太多了～～～第一次嘗試越野跑到現在不到半年時間，因為實在沒有很愛平地練跑，好歹它也是基礎訓練，還是要練啊😝

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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賽前一週的腸胃不適，只能舒跑和白吐司渡日，賽前二天腸胃又掛病號只能流質飲食😭昨天早上起床不知道要吃什麼，在接駁車上喝了一包威德膠原蛋白果凍飲🥤起跑前10分鐘吃了一包32gi gel。

起跑就是陡坡有點傻眼😖畢竟指南宮我超不熟不知道啊🤷‍♀️幸好剛起跑還有力就努力衝！進入山徑後開始小塞車，走走停停，加上早上陰天，山林陰暗視線不良，差點拿出頭燈來照路😅順順跑一路來到第一個補給站。CPE的補給超豐富，既然到了就去看看😏

開始本想不過去的說⋯（我身上補給很充足）香蕉、橘子和紅龍果，花生三明治、cheese、巧克力，葡萄乾、堅果、餅干⋯冰可樂，飲水⋯超級多補給👍看來看去考量腸胃只吃了三顆葡萄乾就離開😝

一路又衝到了CPF已過了8K，這之中只喝水和吃了1顆鹽糖，此時已感受到身體有累的感覺，喝了二杯可樂，看著接下來的爬坡好糾結⋯開始上坡後內心小劇場開始崩潰，在家睡覺不好嗎？為什麼來這裡？然後默默拿出gel邊爬邊吃邊碎唸⋯（此時遇到文哥刷我卡幫我加油💪）

爬到一半乾脆停下來休息拍照，前半為了衝速度連手機都懶得拿出來😆好不容易過了一個山頭，還有一個小山頭呢😏幸好小山頭真的只是小山頭，撐過去就好，開始下坡後和某位女生相遇，我們二個就結伴一路狂奔下山，到了捷運站二人還歡呼快到了超開心🥳最後以2小時44完成我的第一場越野賽事💪

其實本來期望2:30可以完賽，但第二個山頭爬坡太崩潰😭前面趕的時間全在爬坡時耗掉，只能說練不夠啊！🥺完全靠下坡衝速度追回ㄧ點時間😔最近開始的夜間野跑給了我不錯的訓練，在視線不佳的山徑，下坡時可以快速判斷踩點，這次賽事的山徑覺得自己跑的還不錯🤣真的讓我受益良多🙏（謝謝周青的團練，謝謝小鈴帶我跑😍）

能無傷完賽是最開心的🥳畢竟我這個麻煩的特殊體質，只能靠自己救自己，所以該帶的東西都沒少👍這次經驗又讓我更了解自己身體狀況，下次的賽事可以更得心應手💪

#跑跑1年級生又突破自我 #跑山真的太好玩啊 #賽事照片是最真實的自己 #為自己而跑最開心。