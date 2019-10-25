親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

【填問卷抽好禮】新聞閱讀行為調查 超商禮券送給您

陳同佳案中有魔鬼 蘇貞昌「哼」一聲調頭走

運動筆記再闖阿罩霧【教練！我想跑步！】打造核心抗旋轉
健行筆記【為了嘉明】女為悅己著容【桃園復興】霧鎖重林．登復興三尖之首
NBA賽事精華- 公牛 vs. 黃蜂 (10月24日)賽事精華- 塞爾蒂克 vs. 76人 (10月24日)

跑步知識／打造核心抗旋轉 加強身體穩定度

2019-10-25 09:22運動筆記 余文彥

抗旋轉Anti-rotation

有非常多的跑者熱愛核心訓練，甚至把所有的肌力訓練都稱為「練核心」，當然這樣的稱呼是不對的，但由此可知跑者對核心的重視。最常見的核心訓練就屬「棒式」與「側棒式」了，但是若只練這兩項的話，就遺漏一個很重要的部分了。

在解剖學上，我們把身體分成三個方向（如下圖）：

  • 矢狀面（Sagital plane）：身體前後方向

  • 額狀面（Frontal plane） ：身體左右側向

  • 水平面（Horizontal Plane）：身體水平左右轉向

圖片來源：連結

簡單說核心訓練目的是「軀幹的穩定能力」；棒式訓練身體矢狀面上的穩定能力、側棒式訓練身體額狀面上的穩定能力，「抗旋轉（Anti-rotation）」指的就是身體在水平面上的抵抗外力旋轉的穩定能力，是訓練上很容易遺漏的部分。

跑步時雙腳會產生很大的矢狀面動作（前後擺動），骨盆是相對穩定的，然而骨盆並非完全不動，而是在受控制的範圍內跟隨著腳前後擺動而旋轉。當左腳往前擺時，骨盆會跟著順時針轉動10～20度；當右腳往前擺時，骨盆會逆時針轉動10～20度。

骨盆在跑步時一個步態週期的轉動角度，以向騰空腳轉動為正。（圖片來源：Natsuki Sado, Shinsuke Yoshioka, Senshi Fukashiro. The three-dimensional kinetic behaviour of the pelvic rotation in maximal sprint running. Sports Biomechanics. 2017, Vol.16, No.2, p.258.）

「穩定度（Stability）」是用來描述身體（關節）穩定能力的專有名詞，更精確地描述穩定度是：「當身體其他關節（部位）動作時控制該關節的能力。」使骨盆產生水平旋轉的是腰椎，當跑步時雙腳的髖、蓋、踝產生矢狀面的動作，有能力控制腰椎在水平面上小範圍內旋轉，不會失控地亂轉。

抗旋轉訓練就是學習身體在水平面上的穩定能力，在運動時控制腰椎與骨盆的活動，手或腳產生動作時控制腰椎與骨盆穩定，進而形成肌肉記憶變成習慣。

分享

4種抗旋轉訓練

下面介紹4種抗旋轉訓練。除了第1種以外，其餘3種的訓練姿勢是高跪姿或半跪姿，沒有站姿的訓練。原因是：

  1. 拿掉腳踝與膝蓋的干擾影響，專注於訓練上半身與骨盆的穩定。

  2. 棒式、側棒式分別是俯臥姿與側臥姿（低階姿勢），常見的肌力訓練深蹲與硬舉是站姿（高階姿勢），高跪姿與半跪姿介於站與臥之間可以做為動作發展的連結。

鳥狗訓練（Bird-dog Training）

訓練目的：學習控制骨盆抗旋轉水平穩定，同時保持脊椎中立，培養深層核心與下背肌群控制穩定的能力與肌肉記憶。

訓練難度：低

訓練注意：

高跪姿彈力帶抗旋轉訓練（Tall Kneeling Anti Rotation Press）

訓練目的：利用彈力帶的拉力訓練軀幹直立姿勢下的抗旋轉能力，培養身體穩定肌群的肌肉記憶。

訓練難度：低訓練注意：

  • 使用可以連續訓練動作30秒的彈力帶，不要挑張力過強的彈力帶。

  • 全程保持脊椎中立，不要聳肩，建議剛開始看著鏡子練習。

  • 出「剛好的力量」抵抗側向張力，維持軀幹姿勢。不要死繃緊身體，否則無法讓身體學習控制抗旋轉。

  • 在健身房可以利用滑輪（cable）訓練。

半跪姿斜向砍劈與舉起（Half Kneeling Chop & Lift）

訓練目的：藉由胸椎旋轉加上肢推（或拉）訓練腰椎與骨盆的抗旋轉穩定，同時鍛鍊矢壯面抗伸展穩定。

訓練難度：中／高

訓練注意：

  • 斜向砍劈（胸椎旋轉＋上肢推）：由斜上往斜下；斜向舉起（胸椎旋轉＋上肢拉）：由斜下往斜上。

  • 斜上側腳踩地面，斜下側膝蓋落地成半跪姿。

  • 剛開始訓練重量不要過重，以能操作10～15次反覆的重量為宜。

  • 重點保持腰椎、骨盆、以及膝蓋（不能內夾）在水平面上抗旋轉穩定。

  • 前後腳成一直線（in line）的穩定難度高，以普通半跪姿開始練習，熟悉後再成一直線訓練。

半跪姿斜向砍劈

半跪姿斜向舉起

半跪姿側拋藥球（Half Kneeling Side Toss）

訓練目的：以快速爆發性的側拋動作進一步訓練骨盆區的穩定能力，同時鍛鍊髖關節（臀部）爆發力提升跑步效率。

訓練難度：高訓練注意：

  • 靠近牆面側腳踩地面，遠離牆面側膝蓋落地。

  • 訓練動作要求速度與爆發力，藥球重量以4磅為宜，不要過重。

  • 爆發力的來源是跪姿側的髖部（遠離牆面側），而不是腰部。

  • 保持腰椎、骨盆、以及膝蓋（不能內夾）在水平面上抗旋轉穩定。

相關新聞

賽事心得／芝加哥馬拉松 升格成Sunny奶奶後首馬！

2019-10-25 10:14

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 全馬500列車配速策略

2019-10-25 09:50

賽事心得／跑山獸貓空越野賽 為自己跑最開心！

2019-10-25 09:39

賽事心得／台中城市半程馬拉松 Y拖初體驗就破PB！

2019-10-25 09:34

帶小比旅跑台灣／阿罩霧公益馬拉松 稻田美、桂花香

2019-10-25 09:26

新北市包辦全運會男女障礙雙金 陳昭郡、曾廷瑋的紀錄之夜

2019-10-24 06:00

日本人跑遍台灣／扶輪反毒公益路跑 折返後開始刷卡！

2019-10-24 06:00

訓練心得／天上山 Trail RUN

2019-10-24 06:00

賽事心得／ZEPRO RUN 21K 230列車配速經驗

2019-10-24 06:00

採訪心得／說馬拉松故事的人

2019-10-24 06:00

賽事心得／慶州國際馬拉松 從起跑就完全沒塞車！

2019-10-23 10:24

訓練心得／戀戀二水初馬訓練營 收穫滿滿！

2019-10-23 10:17

賽事心得／台中城市半程馬拉松 忘了晶片、帶著遺憾的完賽

2019-10-23 10:13

訓練心得／MIZUNO 接力賽訓練營 完美落幕！

2019-10-23 10:08

2019 台東知本溫泉馬拉松 跑步做公益、暖身又暖心

2019-10-23 10:00

2020 渣打臺北公益馬拉松 菁英跑者值得高規格禮遇

2019-10-23 09:46

帶小比旅跑台灣／杉林溪馬拉松 山上喝一碗熱湯的幸福

2019-10-23 09:40

賽事心得／天啊！我真的把全公司帶去綠島跑路了！

2019-10-22 22:21

賽事心得／松本馬拉松 兩個半馬≠一個全馬！？

2019-10-22 10:10

賽事心得／Zepro半馬 跑到腳指甲全黑了

2019-10-22 10:01

跑步知識／初馬未知的恐懼及解決方法

2019-10-22 09:55

賽事心得／雷克雅維克馬拉松 跑在世界最北端的首府

2019-10-22 09:52

二水跑水馬伴手禮有來頭 三光米和跑者搏感情

2019-10-22 09:26

訓練心得／戀戀二水初馬訓練營 培養制定計畫的能力

2019-10-21 09:47

賽事心得／台中城市半程馬拉松 讓你跑滿吃飽

2019-10-21 09:41

跑步小品／重新出發 地方媽媽跑起來

2019-10-21 09:32

帶小比旅跑台灣／烏溪馬拉松 趕場人生完結篇

2019-10-21 09:27

跑步知識／運筆說文解字－初馬達成

2019-10-21 09:21

賽事心得／三星公益路跑 戴著Galaxy Watch跑步趣

2019-10-20 17:38

賽事資訊／完賽伴手禮亮相 田中蜜麻花必吃必買紅在哪？

2019-10-20 17:21

路跑知識／挑戰高山越野跑 必須得懂的6件事

2019-10-19 12:21
看更多

熱門文章

觀察不到9局紅襪速簽劉致榮 雙方就是賭注結合

2019-10-24 15:34

MLB／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

2019-10-24 12:11

MLB／劉致榮提前加盟紅襪 內幕是入選12強賽

2019-10-24 11:58

NBA／厄文初亮相狂砍50分 籃網延長賽不敵灰狼

2019-10-24 11:06

NBA／獨行俠雙星飆57分搶勝 巫師八村壘首戰雙十

2019-10-24 11:30

NBA／評柯瑞不是名人堂球星 柯爾：喬丹有自己的標準

2019-10-24 15:30

NBA／唐西奇34分宣告接班 被喊MVP起雞皮疙瘩

2019-10-24 12:41

NBA／回應喬丹評論 柯瑞：自己還有很多需要證明

2019-10-24 17:30

NBA／厄文開幕戰砍50分 史上第5人

2019-10-24 11:15

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-25 10:15

NBA／新賽季收入排行 詹姆斯賺28億元創現役新高

2019-10-24 09:57

MLB／吉拉迪落腳費城人 洋基總管：幸沒來美東

2019-10-25 06:50

NBA／華克綠衫軍首秀熄火 76人西蒙斯準大三元搶勝

2019-10-24 10:42

NBA／墨瑞回歸全能演出 馬刺主場擊退尼克

2019-10-24 12:30

MLB／第七局為何崩盤？太空人教頭：從哪談起？

2019-10-24 13:13

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

美職／約克革命招募台灣好手 月薪最高3千美元

2019-10-24 14:47

NBA／領暴龍冠軍戒還不夠 德瑞克加碼客製款更奢華

2019-10-24 13:50

中職／兄弟5人包辦金手套獎 王勝偉9座史上最多

2019-10-24 17:18

NBA／首秀表現差非壓力 綠衫軍華克：只是投不進

2019-10-24 12:02

MLB／世界大賽贏不了 韋蘭德：別再談勝敗了

2019-10-24 19:14

MLB／韋蘭德世界大賽1勝難求 休士頓有麻煩了！

2019-10-25 00:13

NBA／菜鳥飆破首戰三分球紀錄 黃蜂驚險奪勝

2019-10-24 10:38

法國羽賽／戴資穎輕鬆進8強 再戰辛德胡拚止敗

2019-10-25 09:07

MLB／波拉斯贈王維中首勝禮 手寫鼓勵：做得好

2019-10-24 20:22

NBA／終結拓荒者主場開幕戰18連勝 金塊教頭難掩興奮

2019-10-24 17:16

MLB／第3戰推桑契斯 國民教頭：我們不只3巨投

2019-10-25 08:08

NBA／米契爾第四節隻手遮天 爵士主場逆轉雷霆

2019-10-24 13:05

12強／軟銀王牌千賀滉大退隊 4天內3大咖消失

2019-10-24 18:17

NBA／約柯奇末節獨拿16分 金塊客場力壓拓荒者

2019-10-24 13:24

NBA／溫史洛全能領軍 熱火第四節轟垮灰熊

2019-10-24 14:30

NBA／暑假試訓仍重返無望 史陶德邁爾轉戰CBA

2019-10-24 10:52

MLB／鈴木清擊沈韋蘭德 夏威夷WS開轟第一人

2019-10-24 17:54

法國羽賽／周天成遭逆轉 女雙許胡配站上8強

2019-10-24 23:01

NBA／客串魔鬼終結者電影廣告 雷納德魔性笑聲成焦點

2019-10-24 12:30

中職／兄弟無法一起打國家隊 王維中仍替王躍霖開心

2019-10-24 16:39

MiLB／無緣亞錦賽嘆可惜 宋文華提早備戰新球季

2019-10-24 19:49

12強／劉致榮首場熱身賽休兵 28日再戰味全龍

2019-10-24 20:21

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

MLB／拿到大聯盟首勝 王維中：最怕啤酒浴

2019-10-24 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top