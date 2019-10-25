跑步知識／打造核心抗旋轉 加強身體穩定度

2019-10-25 09:22 運動筆記 余文彥



抗旋轉Anti-rotation

有非常多的跑者熱愛核心訓練，甚至把所有的肌力訓練都稱為「練核心」，當然這樣的稱呼是不對的，但由此可知跑者對核心的重視。最常見的核心訓練就屬「棒式」與「側棒式」了，但是若只練這兩項的話，就遺漏一個很重要的部分了。

在解剖學上，我們把身體分成三個方向（如下圖）：

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

矢狀面（Sagital plane）：身體前後方向

額狀面（Frontal plane） ：身體左右側向

水平面（Horizontal Plane）：身體水平左右轉向

簡單說核心訓練目的是「軀幹的穩定能力」；棒式訓練身體矢狀面上的穩定能力、側棒式訓練身體額狀面上的穩定能力，「抗旋轉（Anti-rotation）」指的就是身體在水平面上的抵抗外力旋轉的穩定能力，是訓練上很容易遺漏的部分。

跑步時雙腳會產生很大的矢狀面動作（前後擺動），骨盆是相對穩定的，然而骨盆並非完全不動，而是在受控制的範圍內跟隨著腳前後擺動而旋轉。當左腳往前擺時，骨盆會跟著順時針轉動10～20度；當右腳往前擺時，骨盆會逆時針轉動10～20度。

骨盆在跑步時一個步態週期的轉動角度，以向騰空腳轉動為正。（圖片來源：Natsuki Sado, Shinsuke Yoshioka, Senshi Fukashiro. The three-dimensional kinetic behaviour of the pelvic rotation in maximal sprint running. Sports Biomechanics. 2017, Vol.16, No.2, p.258.）

「穩定度（Stability）」是用來描述身體（關節）穩定能力的專有名詞，更精確地描述穩定度是：「當身體其他關節（部位）動作時控制該關節的能力。」使骨盆產生水平旋轉的是腰椎，當跑步時雙腳的髖、蓋、踝產生矢狀面的動作，有能力控制腰椎在水平面上小範圍內旋轉，不會失控地亂轉。

抗旋轉訓練就是學習身體在水平面上的穩定能力，在運動時控制腰椎與骨盆的活動，手或腳產生動作時控制腰椎與骨盆穩定，進而形成肌肉記憶變成習慣。

分享 facebook

4種抗旋轉訓練

下面介紹4種抗旋轉訓練。除了第1種以外，其餘3種的訓練姿勢是高跪姿或半跪姿，沒有站姿的訓練。原因是：

拿掉腳踝與膝蓋的干擾影響，專注於訓練上半身與骨盆的穩定。 棒式、側棒式分別是俯臥姿與側臥姿（低階姿勢），常見的肌力訓練深蹲與硬舉是站姿（高階姿勢），高跪姿與半跪姿介於站與臥之間可以做為動作發展的連結。

鳥狗訓練（Bird-dog Training）

訓練目的：學習控制骨盆抗旋轉水平穩定，同時保持脊椎中立，培養深層核心與下背肌群控制穩定的能力與肌肉記憶。

訓練難度：低

訓練注意：

高跪姿彈力帶抗旋轉訓練（Tall Kneeling Anti Rotation Press）

訓練目的：利用彈力帶的拉力訓練軀幹直立姿勢下的抗旋轉能力，培養身體穩定肌群的肌肉記憶。

訓練難度：低訓練注意：

使用可以連續訓練動作30秒的彈力帶，不要挑張力過強的彈力帶。

全程保持脊椎中立，不要聳肩，建議剛開始看著鏡子練習。

出「剛好的力量」抵抗側向張力，維持軀幹姿勢。不要死繃緊身體，否則無法讓身體學習控制抗旋轉。

在健身房可以利用滑輪（cable）訓練。

半跪姿斜向砍劈與舉起（Half Kneeling Chop & Lift）

訓練目的：藉由胸椎旋轉加上肢推（或拉）訓練腰椎與骨盆的抗旋轉穩定，同時鍛鍊矢壯面抗伸展穩定。

訓練難度：中／高

訓練注意：

斜向砍劈（胸椎旋轉＋上肢推）：由斜上往斜下；斜向舉起（胸椎旋轉＋上肢拉）：由斜下往斜上。

斜上側腳踩地面，斜下側膝蓋落地成半跪姿。

剛開始訓練重量不要過重，以能操作10～15次反覆的重量為宜。

重點保持腰椎、骨盆、以及膝蓋（不能內夾）在水平面上抗旋轉穩定。

前後腳成一直線（in line）的穩定難度高，以普通半跪姿開始練習，熟悉後再成一直線訓練。

半跪姿斜向砍劈

半跪姿斜向舉起

半跪姿側拋藥球（Half Kneeling Side Toss）

訓練目的：以快速爆發性的側拋動作進一步訓練骨盆區的穩定能力，同時鍛鍊髖關節（臀部）爆發力提升跑步效率。

訓練難度：高訓練注意：