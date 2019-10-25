賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 全馬500列車配速策略

2019-10-25 09:50 運動筆記 小葉子



2019戀戀二水跑水馬拉松 賽事簡介

二水跑水節的儀式已經有三百多年的歷史，是祈求上蒼風調雨順、年年豐收的心意與儀式，八堡圳是彰化最重要水利設施，也是台灣早期最大的埤圳工程，深深影響彰化平原的開發。希望透過這項跑水活動，讓民眾感受先民開墾拓荒的辛勞，進而更能惜福、知福、感恩。結合路跑活動，行銷本鄉觀光特色，活化農特產品銷售商機，吸引觀光人潮，結合運動、休閒以及農業，推動發展健康經濟。(擷取官網賽事簡介)

運動筆記配速列車將在2019戀戀二水跑水馬拉松啟動配速列車提供:

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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超半馬/全馬總共有6個列車、13 位車長

2019戀戀二水跑水馬拉松配速列車班表如下

圖片來源:運動筆記配速列車

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歡迎大家跟上我們500列車長:凱文/小葉子

圖片來源:小葉子

全馬路線(6:30起跑)

會場外二水鄉員集路3段530號前→直行沿文昌路→至濁水溪北岸渠道左轉→至引水公園木紋橋右轉→至濁水溪水防道路(濁水溪堤岸)左轉→過名間國道三號橋150公尺後依指標左轉→紅色涼亭右轉新民巷→新民巷左轉→至樹萄萄園右轉外埔巷→直行至新民社區路口左轉→直行至八堡圳護岸走左側岸→至白色橋右轉再左轉→沿八堡圳岸至倡和水門前右轉→舊員集路過水森路直走→至平交道右轉後至員集路左轉→紫薇宮牌右轉(本路段可選擇涉水跑八堡圳300公尺)→過八堡圳紫薇橋後左轉→至源泉社區活動中心前右轉大園巷→至山腳路一段右轉→(10:30坑內坑1號橋約24.9K關門點.提前轉入自行車道)至田中全佑幼稚園前左轉→香山一號橋左轉走八堡圳右岸→至八堡圳2號橋左轉→至山腳路右轉→至山腳路三段坑內坑1號橋右轉自行車道→沿自行車道至海豐路續沿鐵道旁自行車道→過裕民陸橋下續沿自行車道→至修仁路平交道左轉→至修仁路2號前左轉→員集路左轉→上裕民陸橋至民族路右轉→至惠民路左轉→過火車站至光聖巷平交道左轉→至員集路右轉→直行沿三義巷→至過圳2號橋左轉後再左轉過圳路→至民生路左轉走迴車道→至員集路右轉→直行到底恩生婦產科左轉→二水國小東側門(會場)

圖片來源:二水馬官網

全馬5小時配速攻略

這次5小時列車由我小葉子、朱承杰(凱文)擔任，為全馬末班車，請大家要跟好列車。

GPS軌跡距離約為42.39公里全程路線平緩所以皆會以均速6:50~7:00(包含進補給站時間) ，全馬總共官方補給站為13個(如下圖)，平均約3公里一個，每站約停留30秒，進站前會告知，請大家留意腳步卡好位補好補滿。

圖片來源:二水馬官網

備註

鼓勵體驗跑水，大會於下水處提供贈送選手Q-MAT運動拖鞋(市價300元，僅限下水處提供贈送)及背袋使用。涉水跑八堡圳300公尺後，半馬與健跑組/戀人組距會場終點約4公里，全馬組距會場終點約23公里，歡迎各組選手體驗先民開圳跑水樂趣，水深約30公分，晶片防水不受影響，赤腳或穿鞋涉水請自行衡量自身狀態與後續里程!(擷取二水官網資訊)

圖片來源:二水馬官網

全馬大約跑到19公里會遇到跑水路段預計當時時間會來到(2小時10分左右)，兩個配速方案

不跑水方案

由凱文會帶領跑友走上段沒下水的路線繼續前進。