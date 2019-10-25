賽事心得／芝加哥馬拉松 升格成Sunny奶奶後首馬！

2019-10-25 10:14 運動筆記 Sunny Lin



幸福快樂是~為相信的事而奮鬥！想逆齡而跑的芝加哥馬拉松，我始終相信我一定可以更好更快!!再破一次PB我~要~逆~齡~而跑！但....芝馬當天只剩下溫度6、7度下逆冷風而跑…

53歲3:45、54歲3:47、55歲3:55，成績不滿意，但有達低標，連3年破BQ…芝馬前夏季練得亂七八糟，但芝馬當天奶奶盡力了...

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9月升格當奶奶了，還不太習慣有人叫我Sunny奶奶、桑妮阿嬤.....進級奶奶的第一場馬拉松，BQ也進級到55歲4:05跑3:55，可以提早報名確定有資格參加波馬，今年才去過，等60歲時再來去吧！要努力維持住Q!我的跑馬低標!!

人生是經驗累積，馬拉松也是檢討，改進，想方法...明天會更老是一定的，那更老，想更好，更快，想逆齡而跑的妳要做什麼…想要破2、3年前記錄，年過半百的妳需要什麼？有沒有進步空間？有~ 肌力要再更強，脂肪要更少，調整跑姿，對的訓練，規律練習，保持信念…我仍然相信，我可以，我可以破PB...馬拉松的目標讓妳調整變更好！

飲食，健身，生活作息，從Like開始，Like a Elite runner，to make you be better.要像精英，變成精英，就要好好吃，好好睡，好好動!!繼續加油，努力，打破不可能! 開心追目標!

有人覺得訓練很辛苦，但我覺得能訓練是幸福是開心的能跑、能跳、能有目標、能訓練是多麼幸福快樂的一件事。感謝我能跑，享受跑跳繼續努力!

10月的比賽，訓練季在7、8、9三個月。4月波馬跑個4:30一路往下的下坡跑，回台後前腳掌一直不太舒服。為了避免足底筋膜發炎，休息了將近2個月讓腳底到完全復原。去波馬前肩膀就有微痛，想說輕微拉傷，讓它自然好，拖了2、3個月到有天起床疼痛加劇，投降看醫生了…小圓肌拉傷….. 問醫生多久會好，醫生說最少一個月。

蝦毀?!要一個月@@”醫生說有年紀了，年紀大的人恢復慢啊!到8月底才好…..9月才能手撐出力做平板練核心…這之前就深蹲，練腹部、背部等….7、8二個月熱到爆。雖然沒有偷懶，都有出門，週三速度跑就到操場，週末長距離跑就到河濱，但每次練跑，熱到覺得自己快融化，熱到懷疑人生…只好降速、降距離，以不受傷不傷身原則下盡力去練整個訓練期。

Long run只有10~15k，而且都是分段，跑4、5k熱到跑不下去，休息再跑，直到賽前三週21k 6分速，賽前二週21k 5分47秒，超過20K連續跑只有2次啊!

夏天熱跟低溫冷時的速度差，有統計說差大約個17秒，那麼真的溫度低時我可以跑速到5’30嗎？可是我長距離沒練，最多只有半馬，那到時能保持速度跑完嗎？前半馬跑1小時51分，低溫很好跑，但半馬後開始慢慢崩盤…後半馬跑2小時04分，3:55完賽....妳要跑的是馬拉松啊! Long run! Long run!! Long run!!!55歲BQ4:05，有達自己想的低標，也破NQ了，明年可以參加紐約馬加油!! NEXT!! 下一場要更好!!

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9月升級當了奶奶了，還不太習慣人家叫我Sunny奶奶…叫奶奶好像是已經很老了…是的，55歲當然不年輕，是真的有年紀，必須務實地面對身體的變化，一般50歲後，肌肉量減少、脂肪層變厚、最大攝氧量下降、骨質密度減少，身體化解乳酸能力下降，我在9月測了骨密，跟30歲年輕人比，數字還不錯，這幾年運動有保持甚至還比幾年前好。

不過訓練週期就實在無法跟20、30歲一樣，因為有年紀了恢復很慢，2年前還有辦法1、2天恢復。現在發現最少要休息個2、3天，甚至有時4天才能恢復。訓練週期上應該由每週7天的循環變成10天，甚至12天的時間。但10天12天很難配合生活的日常一週時間我改一週二天重點練習，速度或節奏跑跟長距離跑，其他時間恢復跑可是很熱啊！

雖然沒有偷懶，練習時間都會到操場，到河濱但跑不動，跑起來覺得自己要融化了….在賽前長距離只有練過二次超過20K，心好虛，這42K怎麼辦？要怎麼配速...出發了! 盡力!~ 芝加哥馬拉松!

滿月的小樵飛說：「奶奶加油!!」

出發 ~耕跑團

報到~5K & 42K

5K號碼布有國旗耶!

沒方向感的大路吃，拜託美姬幫我找室友啊!感謝嘉利姐跟Linda芝馬行的照顧，我沒有搞丟，順利跑完安全回國^^EXPO的NIKE好混亂，女生S尺寸的衣服完全被搶光…..結帳的人排到1、200公尺…要買Nike的東西到店家去買就好，東西多，也不用這樣排隊啊…

5K跑，溫度2度,天氣晴，沒下雨日都是好跑日!

5K很超值，漂亮的獎牌跟毛帽，芝加哥巧遇格子老師也住同一飯店

不過這次終點前因為後來到終點的選手大量擁入，來不及一個一個發,聽說很多人自己手伸過去都給人家拿好幾個,導致後段回終點的居然沒有毛帽…在路上走著就看到有人手上好幾個因為跑很慢又延路一直拍照，所以進終點時已是後後後段班了啊....

遇到子葳率領的芝馬團，這群人很會玩，速度更慢，要跑夠本就對了!

我們先假設每個人都是誠實的只會拿一頂，人當然要誠實，但要要全部，所有的人都誠實，就太理想化了，所以帽子後面就變不夠...台灣領東西憑號碼布，領了打個勾先假設就是有人會不誠實重覆拿，所以需要控管..這…哪種假設，預設立場是好的，是對的？….主辦單位後來有發MAIL來，說會補發，大概4、5週後寄到....嗯~期待帽子寄來...很好，大會的誠信是基本的，這是六大馬耶!

謝謝倪帥跟美莉姐辛苦的在台灣出發前就先訂好很難訂位的3 Arts芝加哥必去超美早午餐&餐廳 3 Arts Cafe at Restoration Hardware

馬拉松日，溫度6~8度,天氣晴耶! 晴天，又是一個沒下雨日就是好跑日!本來是要保守跑，因為夏天練到不知如何跑，想說設定破4，破BQ但賽前一週愈想愈不對如果我就衝了拼了，爆掉又怎樣?!爆掉我還是能跑，降速跑回來而已怎可還沒上戰場就先投降呢!! 拼了!!我在WAVE1的E，有三班NIKE列車可以跟，3:40、3:45、3:50決定去跟3:40，若3:40覺得輕鬆，5K後再提速!!

哈哈哈!!! 這夏天練這麼差，居然還肖想3:40跟著，再來提速,因為我算溫度低可以快17秒，穿NEXT再快10秒....結果一起跑，大概4、500公尺我就無法跟了…只好跑自己的，連錶也不用看，因為高樓林立的芝加哥,完全不準，不用看錶啦!雖然我跟不到3:40的車，但是到32K前，3:45的車也一直沒出現…那表示我跑在它前頭耶!!

WAVE1寄物區遇到耕跑團 團長膽大

要跑很多鋼鐵大橋，鋼鐵橋很硬跟有縫，跑時要稍微小心不要拐腳了...

32K，忽然3:45的列車出現….被碾了過去……雙腿已硬梆梆…38K，……3:50的列車出現….再被碾過去……..腿快提不起來…

咬著牙好想哭….過終點3:55，眼淚掉下來…..是難過,感動嗎…..其實不是難過跑得很辛苦，是難過沒練好，這麼好的天氣，好可惜....，我應該要跑更好的…

感謝辛苦的加油團，美莉姐、慧玲、Misa，寒風中凍著只為給跑者遞國旗....

NEXT !! NEXT買好了!! 下一場!! 下一場加油!!!

芝馬獎牌中的大樓~Chicago Board of Trade

逛芝加哥~ 我們買了張7日電車卡，坐應該有2,30次啊! 回本了

遊芝加哥河~行程75分鐘，欣賞美麗的芝加哥建築

參觀銀行博物館~