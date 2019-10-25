帶小比旅跑台灣／阿罩霧公益馬拉松 稻田美、桂花香
霧峰舊稱「阿罩霧」，一說為出自平埔族貓羅社所居之地的原住民族阿罩霧社，另說則為此地東半部山區經常煙霧繚繞，因而得名。
沒錯，今天我們去的地方就是阿罩霧，這是我們第二次參加這個賽事，賽事前一天晚上因比比為怕我太累，爬不起來開車載他去跑跑，所以一整個晚上，不是磨牙，要不就是咳嗽，不然揮手打我，就是怕我睡過頭，沒辦法帶他出門。
因為比比前幾天生病的關係，所以他幾乎整晚都沒有睡，一路上開車去台中就是一直咳，一直咳，聽的我好心疼，雖然帶他去看過醫生了，但咳嗽本來就很難好，只能吃藥也盡量給他保暖，讓他不會那麼不舒服。
今天的會場是立法院中心辦公室，整個園區很大，但位置也分配的很疏散，寄物區農特產區及領完賽禮的地方，要走一段距離才會到，指示也不明顯，或許大會希望能疏散人群吧！
或許今天的比賽很多，所以在那裡認識的跑友並不多，所以我只遇到了六甲網紅哥劉進忠，石雅鈴，鄭淳中成九，以及要在這場完成初馬的蔡陶貴及林旻德，而Lili Chen是這場的志工，辛苦的為大家指引路線，小比聽到熱身操的音樂，也跟著一起開心的做熱身操，隨著時間的流逝，組別一一陸續出發，因為我們的組別大約有一千多人，所以，幾乎擠在一起，到河堤路旁才逐漸消化。
這次的路線有經過霧峰林家花園，所以看到了許多上次沒看到的風景。
到3Ｋ水站要給小比灌水的時候，水站的志工拉著我拍照，所以也擔誤了一些時間。
跟她們道謝之後，我繼續前進，前往下一個補給站（誤
河堤的風景很漂亮，一邊是稻田，一邊是草湖溪，但因為現在草湖溪剛好缺水，所以河床幾乎都是乾枯的...
因為那邊的路很小條，但也有不知情的民眾，開車或騎車經過那邊，有的車開的很快，真的很危險，每次有車經過我也替那些跑在前面的跑者們揑了一把冷汗。
沿途有很多民眾，他們設置水站，有的還有私補，並替大家加油，所以一路上水份是十分充足的，但唯一美中不足的是沒有冰塊和降溫水讓人降溫...路上我也遇到了蔡德興大哥，他給了我一瓶冰的能量飲料，因為比比也口渴，給他喝一口的時候，他的表情好開心啊！
當我們跑到中正路的時候，那裡剛好是霧峰的主要幹道，車子也變多了，而我們也一路吸著廢氣前進，到了轉入六股路空氣才好一些。
到了8K的時候，終於到達傳說中的補給站了，裡面的東西很多，有水，舒跑，蛋糕，餅干，馬卡龍，香蕉，豆輪，豆干等等那時候很多人可能因為餓太久，就開始大吃特吃。
而我因為吃不下，只幫小比灌水和自己喝水，也吃了幾塊台式馬卡龍，就繼續前進。
途中遇到林毓宏要搶小孩，我廢了九牛二虎之力，把他趕走（其實是怕擔誤他的時間）
過沒多久，又遇到洪守義要搶小孩，在他推了沒多久之後，我又把他趕走，現在是搶比比大賽嗎😆
這時，微風吹來，天氣也逐漸變熱，空氣中瀰漫著桂花香，一路上又有綠油油的稻田，不免讓人帶著愉悅的心情加快腳步完成了這場比賽。
#2019阿罩霧公益馬拉松
#謝謝熱情的志工和警察辛苦的為大家服務
#謝謝辛苦的攝影師在路中間幫大家拍攝相片為大家留下美好的回憶
#謝謝一起拍照和幫推的跑友
#謝謝沿途幫我們加油的跑友
#恭喜蔡陶貴及林旻德完成初馬
#謝謝六甲網紅哥的伴手禮
#VISION熱情與勇氣
#為不能跑的人而跑
#用雙腳帶小比跑旅台灣
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