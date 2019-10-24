新北市包辦全運會男女障礙雙金 陳昭郡、曾廷瑋的紀錄之夜

2019-10-24 06:00 運動筆記 玉米



緊張刺激的全運會田徑賽事來到第三天，選手們身上不免因前兩天的賽事而帶點疲勞，因此第三天的賽事不僅考驗選手的抗壓性，也考驗選手們的恢復能力，而在男子 3000 公尺項目中脫穎而出的是新北市年輕小將曾廷瑋，不僅拿下個人全運會首金，更打破個人最佳，首度跑入九分內大關；女子組同樣由新北市連莊，陳昭郡也在昨天打破自己所保持的全國與大會紀錄，一舉完成她的二連霸大業。

全運會男子組 3000mSC 決賽（影片來源：跑者視角）

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賽後第三的李奇儒 （右） 非常有風度地向冠軍曾廷瑋（左）獻上祝福。（圖片來源：建中攝影）

晚間 6 時 35 分，男子的 3000 公尺障礙賽準時鳴槍出發，選手們個個氣勢如虹，非常積極地跑出，比賽進行到第二圈，由新北市的周庭印、曾廷瑋、台北市李奇儒和高雄市朱俊哲所組成得領先團小有領先其他選手，而比賽中段由印帝周庭印以領頭羊取得領先優勢，同樣代表新北市的曾廷瑋緊跟在後，直到終點線前 200 公尺都難分軒輊，在最後五十公尺才由曾廷瑋超前，以 8 分 59 秒 42 收下金牌，同時維持歷年第六傑。

曾廷瑋打破生涯最佳，一吐先前怨氣。（圖片來源：建中攝影）

賽後，曾廷瑋興奮的分享喜悅，也提到高中教練在賽前叮嚀他要保持平常心，好好展現暑假與真男人張嘉哲在日本進行為期一個月高地訓練的結果。最終，他一吐先前在男子 1500 公尺僅拿下第四名的怨氣，不負眾望，拿下生涯首面全運會金牌！而本場獲得銀牌的「印帝」周庭印展現強者風範，恭喜學弟創下佳績之餘，同時樂觀準備之後賽事；先前被看好相當具有冠軍相的李奇儒本場比賽背負著腳傷，但仍跑出第三名的好成績。

「印帝」周庭印在比賽過程中一度取得領先優勢。（圖片來源：建中攝影）

108 年全運會男子 3000mSC 成績一覽 排名 單位 姓名 成績 備註 1 新北市 曾廷瑋 8:59.42 個人最佳歷代六傑 2 新北市 周庭印 9:01.44 3 臺北市 李奇儒 9:16.44

全運會女子組 3000mSC 決賽（影片來源：跑者視角）

女子組方面，開賽由大會紀錄陳昭郡領跑，基隆市的陳宇璿暫居第二，新北市黎庭妤和臺北市蘇鳳婷暫居次集團，三、四位互有領先，直至比賽在最後一圈，陳昭郡奮力衝過終點，毫無懸念的奪下金牌，打破了自己在上屆所寫下的女子 3000 公尺障礙的全國與大會紀錄，以 10 分 33 秒 02 完成三連霸大業，來自基隆的好手陳宇璿以 11 分 08 秒 64 收下第二，第三名則是曾保有紀錄的新北市黎庭妤獲得。

陳昭郡打破女子 3000 公尺障礙全國紀錄（圖片來源：建中攝影）

賽後陳昭郡說道： 「一開始目標就是打破個人最佳，我隨時準備好遇到更好的自己」，儘管在第四圈跨水坑時腳有稍微打滑了一下，但她馬上調整好心態，整場比完下來她自評跑非常順且身體狀況也很不錯，才有能達到這個目標，也感謝這幾年所有選手給予她良性競爭，好比從選手謝千鶴身上學到如何克服挫折，又好比從低調的傅淑萍傅老師身上學會永不放棄，也感謝學弟妹們帶給她熱血，感謝教練時也開玩笑地對教練說： 「希望我們能越來越有默契」！從昭郡的談吐中，除了感謝外還是感謝，謙卑的態度使她贏得更多的掌聲。

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陳昭郡開心的和大會紀錄留影（圖片來源：建中攝影）

相較不按錶配速仰賴體感的陳昭郡，獲得女子 3000 公尺障礙銀牌的陳宇璿則是每次都自己按錶練習，沒有教練的她，自己當起自己的教練，在過程中不段鼓勵自己，「因為只有你才最懂你的身體」，傾聽自己身體的聲音再搭配良好的自律習慣是宇璿成功的關鍵；第三名的黎庭妤，因未來考量，平常還有許多實習課在身，但不管外務再多她仍全力以赴，能獲得銅牌相當不容易。

基隆女將陳宇璿再度收下三千障礙銀牌。（圖片來源：建中攝影）

108 年全運會女子 3000mSC 成績一覽 排名 單位 姓名 成績 備註 1 新北市 陳昭郡 10:33.02 大會紀錄全國紀錄 2 基隆市 陳宇璿 11:08.64 3 新北市 黎庭妤 11:17.56

儘管多日高強度比賽下來，許多選手身露出疲憊感，但不管表現如何，將昨日的成績都先擱著，今天又是新的開始，全運會最後兩天，盼選手都能為榮耀奮力到最一刻。

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