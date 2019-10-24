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賽事心得／ZEPRO RUN 21K 230列車配速經驗

2019-10-24 06:00運動筆記 Peter James

賽前準備

賽事前兩個月接獲團友豆花妹邀請擔任配速員的工作，心裡是滿高興的，但是得知是2:30 的時間半馬完賽還是難免有些緊張，畢竟很少配這樣的速度，只好在平時自主訓練把跑量給拉起來，而且前段時間在大陸工作的關係，沒有很穩定的時間在跑步，加上和團友之間的默契配合(他也是第一次跑賽事半馬配速員)，我們為此跑了自主訓練的兩場半馬以便培養彼此的配速默契。所以感謝團友之間的相互激勵和自主訓練。

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左手邊兩個我和欣哲，是２：３０小時的配速員，其餘的為各個時間區段的配速員團友

配備和跑衣

針對這次的賽事，很感謝ZEPRO公司為配速員準備的國旗鞋及雲豹跑衣，賽事前兩周收到國旗鞋就被他鮮豔亮麗的外觀給吸引，同時在試跑的過程中明顯感覺到鞋底的觸地力很好推進及吸震後回彈的效果很棒，而且鞋頭特別設計適合亞洲人腳型的寬版和包覆性佳另外網狀材質的布料擁有絕佳的透氣效果，不悶熱，這是我第一雙ＺＥＲＰＯ的鞋子，因為很少買厚鞋底的跑鞋，加上感覺有點重，但是試穿後的結論是國旗鞋真的是雙適合競速和跑馬拉松的好鞋!　

雲豹跑衣

國旗鞋

賽事本身

當天是很適合跑步的涼爽天氣，加上豐盛的補給，很吸引人給他跑下去，而且我和搭上我列車的跑友們說，我們的目標是很輕鬆在２：３０完賽又可以吃飽吃滿XD，很推薦給各個跑友這場優質賽事。

賽前配速員合影

大會盛況

超豐盛的補給

配速員賽後合影

結論

本場賽事是一個非常優質的好賽事，推薦給大家，平時也要養成跑步的習慣，和良好生活方式。我們學甲ＹＡ跑團最棒，也歡迎各位跑者來和我們一起跑步。（每周二五團練日）

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