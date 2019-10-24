賽事心得／ZEPRO RUN 21K 230列車配速經驗

2019-10-24 06:00 運動筆記 Peter James



賽前準備

賽事前兩個月接獲團友豆花妹邀請擔任配速員的工作，心裡是滿高興的，但是得知是2:30 的時間半馬完賽還是難免有些緊張，畢竟很少配這樣的速度，只好在平時自主訓練把跑量給拉起來，而且前段時間在大陸工作的關係，沒有很穩定的時間在跑步，加上和團友之間的默契配合(他也是第一次跑賽事半馬配速員)，我們為此跑了自主訓練的兩場半馬以便培養彼此的配速默契。所以感謝團友之間的相互激勵和自主訓練。

分享 facebook

左手邊兩個我和欣哲，是２：３０小時的配速員，其餘的為各個時間區段的配速員團友

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

配備和跑衣

針對這次的賽事，很感謝ZEPRO公司為配速員準備的國旗鞋及雲豹跑衣，賽事前兩周收到國旗鞋就被他鮮豔亮麗的外觀給吸引，同時在試跑的過程中明顯感覺到鞋底的觸地力很好推進及吸震後回彈的效果很棒，而且鞋頭特別設計適合亞洲人腳型的寬版和包覆性佳另外網狀材質的布料擁有絕佳的透氣效果，不悶熱，這是我第一雙ＺＥＲＰＯ的鞋子，因為很少買厚鞋底的跑鞋，加上感覺有點重，但是試穿後的結論是國旗鞋真的是雙適合競速和跑馬拉松的好鞋!

雲豹跑衣

國旗鞋

賽事本身

當天是很適合跑步的涼爽天氣，加上豐盛的補給，很吸引人給他跑下去，而且我和搭上我列車的跑友們說，我們的目標是很輕鬆在２：３０完賽又可以吃飽吃滿XD，很推薦給各個跑友這場優質賽事。

賽前配速員合影

大會盛況

超豐盛的補給

配速員賽後合影

結論

本場賽事是一個非常優質的好賽事，推薦給大家，平時也要養成跑步的習慣，和良好生活方式。我們學甲ＹＡ跑團最棒，也歡迎各位跑者來和我們一起跑步。（每周二五團練日）