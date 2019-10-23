全運會1500公尺 新秀陳彥維、鐘巧懿稱王稱后

2019-10-23 09:35 運動筆記 ChiehYu



「後輩崛起、前輩欣喜」稱得上昨晚（10/21）精彩賽事的最佳註解，良性競爭一直是選手們殷切盼望的環境，超出名次之上的拚搏，更能一展舞台下不言放棄的心路歷程。女子組部分由代表高市參賽的鐘巧懿以 4 分 36 秒 13 拔得頭籌，更將秋季盃剛寫下的個人最佳大破 5 秒之多，前進至歷代 19 傑；好戲連番的男子組依舊出乎意料，來自金門縣的陳彥維刷新個人最佳至 3 分 50 秒 35 ，好表現令學長們甘拜下風。

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全運會女子組田徑 1500 公尺決賽（影片來源：Ben Wang跑者視角）

開賽即由三連霸霸主朱韻承領軍，後起新秀讓這衛冕之路走得艱難。（圖片來源： Bird ）

女子 1500公 尺決賽─終點前壓秒決勝負 鐘巧懿略勝陳昭郡

仍是一位高中生的鐘巧懿，具備強大實力準備與好手陳昭郡正面交鋒，原來巧懿是今年全中運千五與五千的雙料冠軍；「奪牌的好策略就是保持體力、直至最後 150 公尺再全力衝出；賽前沒有想太多、能破最佳就是來這最大的目標」巧懿賽後謙虛地說。千五奪金後得她顯得平靜穩重，想必是這面沉甸甸的金牌給足她不少信心。

鐘巧懿（ 7 號)與陳昭郡（ 3 號）在終點前廝殺，堅強實力毫不保留。（圖片來源： Bird ）

「堅持不留遺憾」是陳昭郡在賽前給自己的勉勵佳話。在終點線前與後備新秀拚搏到底的她，賽後難掩失落神情表示：「說實在的，我還是希望千五能再進步點，今天為了想保住金牌而在重要時刻猶豫不前、錯失良機，可惜未能突破個人最佳」如何打破千五成績停滯的框架是昭郡此次的課題；很快地心境一轉，她說：「有失敗才能激發動力，收拾好心情，盡全力把握明天的三千障礙賽。」

由國內長跑女將提攜帶領的北市張育禎，賽前期許突破最佳卻在鳴槍後，跑感不夠堅定而畏縮於隊伍中後段，對於今天自己的表現僅及格邊緣，同樣是高中生的她也名列未來潛力股名單之一。

108 年全國運動會田徑─女子 1500 公尺決賽 排名 選手 縣市 成績 1 鐘巧懿 高雄市 4:36.13 2 陳昭郡 新北市 4:36.25 3 朱韻丞 新竹市 4:38.40 4 黃荷雯 臺南市 4:43.32 5 賴庭萱 宜蘭縣 4:43.45 6 王苡媗 彰化縣 4:43.58 7 張育禎 臺北市 4:47.11 8 凃安玟 高雄市 4:51.53

男子 1500 公尺決賽最後百米學弟陳彥維英勇破風 金牌到手

開賽之初，鍾愛乘風快感的李奇儒站上領跑之姿，同場競技的還有近期狀態不錯的曾庭瑋，兩人是賽前最受矚目的奪金人選；然而，代表金門縣的陳彥維在最末圈發動攻勢，不讓學長們專美於前，以 3 分 50 秒 35 進榜歷代第七傑。賽後雀躍分享：「萬萬沒想到可以搶下金牌，嚇了一跳！比起 5 月份全大運，體能提升是今晚贏的關鍵，賽前制定要穩穩跟上學長奇儒的腳步，前段就是一字『順』，同時減少相互推擠的體力消耗，今天非常滿意自己的表現阿！」

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金門縣小將陳彥維把握良機殺出重圍，以 3 分 50 秒 53 摘冠。（圖片來源： Bird ）

面對學弟終點前的逆襲，李奇儒倒顯得處之泰然，賽後自嘲說到：「自己就像電影《小孩不笨》的片段─『我盡量拿 90 分就是了』，學弟的厲害表現確實無話可說、甘拜下風，與曾廷瑋你一言我一句地說笑著」以 3 分 51 秒 29 小破最佳的他未達賽前預期，比賽結束後是心靈上的解脫；他提及─全運會後也該好好面對自己的碩士論文口試了！

李奇儒笑笑表示：「 90 分！我盡量拿 90 分就是了！」訴說著今天自己的表現。（圖片來源： Bird ）

追風者李奇儒習慣領跑、大專院校好手曾廷瑋（2 號）及銅牌得主吳睿軒（6 號）則緊跟在後（圖片來源： Bird ）

代表臺南市出賽的吳睿軒則在此場賽事以 3 分 50 秒 90 居次，同樣譜寫個人新記錄，一躍至歷代第八；前陣子調整狀況不如預期、遭遇小低潮的睿軒，上場前相當緊張，能拿下銀牌也屬意料之外，給自己今天表現 80 分及格，同時他也珍惜能拿下這張全運會的門票，可以上場歷練並累積經驗。

108 年全國運動會田徑─男子1500公尺決賽 排名 選手 縣市 成績 1 陳彥維 金門縣 3:50.35 2 吳睿軒 臺南市 3:50.90 3 李奇儒 臺北市 3:51.29 4 曾廷瑋 新北市 3:54.29 5 朱俊哲 高雄市 4:00.71 6 蔡詠旭 新竹縣 4:01.48 7 谷建宏 高雄市 4:02.60 8 李方辰 新竹市 4:04.53

資料來源：全運會官方網站、臺灣長跑競技網

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