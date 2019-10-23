2020 渣打臺北公益馬拉松 菁英跑者值得高規格禮遇

2019-10-23 09:46 運動筆記 Bigfish



無關快慢，渣打臺北公益馬拉松對精英跑者致上最高的敬意（圖片來源：汪汪）

突破自我，誓言邁向菁英的康莊大道

世上跑者有千百種，有人為了健康，也有的人為了興趣而跑，但有一部份目標突破自我的跑者，挑戰自己的極限，並追求在歷史上跑出前幾快的成績，立志創造紀錄。無論程度如何，這些跑者皆以菁英的心態自我要求，這類跑者我們通常稱為「菁英跑者」。

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菁英跑者每年都會瞄準一到三場賽事，而這些被鎖定的賽事對創造成績有一定幫助，例如賽道平坦、理想的天氣，並且同場有一定數量、程度差不多的跑者互相激勵。除了賽道的選擇，訓練規劃也是菁英跑者不可或缺的項目，為期二到五個月不等的訓練週期，規律執行計畫內容，把體能一步步提升到接近設定目標的水準；在執行週期訓練時，追蹤身體數值、保持理想的飲食，反覆實驗各種補給策略。

跑步時現象

很幸運的，我是屬於「菁英跑者」的同溫層，但賽前最費心的往往是，在人馬雜沓的會場，找尋空間熱身、花時間和精力排隊寄物、上廁所，一路說不好意思、對不起往起跑線鑽；起跑之後各種程度不同的跑者一齊往前衝，不是被後面推，就是被擋住得繞路。起跑前的各種現象，大多在二到五分鐘內會逐漸消失，賽後大部分人都不會太在意，畢竟不同地域有不同的文化和現象，一時是不能改變的。在國外比賽多以能力分組為起跑基準，跑者們能依照能力分組按照不同出發順序出發，或許國內跑者此意識還尚未被培養起來，所以在這方面還仍需加強。

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渣打臺北公益馬拉松首創菁英跑者禮遇 （圖片來源：渣打臺北公益馬拉松粉絲專頁）

首創菁英跑者禮遇，向菁英跑者們致敬！

2020 年渣打臺北公益馬拉松，首次推出「菁英跑者禮遇」方案，凡事在2018 到 2019 年參加過 AIMS / IAAF 認證的賽事，男生全馬成績優於 2 小時 50 分（含）、女生優於 3 小時 30 分（含），並向主辦單位提出成績證明申請，申請者中前 30 名快的男性跑者和前 30 名快的女性跑者，就能以菁英選手的身份，提早一分鐘起跑，除此之外，根據主辦單位表示，菁英跑者有專屬的報到、休息區，也會有專屬通道可以直接到拱門前，這樣可以大大節省起跑前後在夾縫中求生存的精力和時間！可以更專注在自己的比賽上。

而提早一分鐘起跑，也可以避免掉以往和各種速度不等的跑者撞來撞去的狀況，能更快和程度差不多的跑者形成集團一起配速，進入穩定的節奏！現在出國跑馬拉松盛行，相信海外大型城市馬拉松的賽前秩序大家都有目共睹；有秩序的會場動線，讓寄物、如廁更有效率，跑者按照自己的程度進入不同的起跑區，各起跑區有專屬通道，不會造成進入起跑區的混亂、打結；也因為按照程度分區，容易找到程度差不多的集團，從起跑就穩定前進，綜合以上有利因素，能讓身心在比較穩定的狀態下開始比賽，也是跑出更好成績的第一步。

賽道平順＋氣候得宜，讓你輕鬆完賽

除了會場動線的安排、起跑的順暢，影響馬拉松成績的最大因素是賽道的難易度和天氣。

以世界最速賽道柏林馬拉松、亞洲快速賽道如東京馬拉松、首爾馬拉松，賽道設計都是在紀錄承認的規定內，地形平坦、轉彎數量和角度適中，都是在天氣理想的季節舉行，不僅是頂尖選手破世界、國家紀錄的賽事，世界各地不同程度、追求成績的菁英選手，都不遠千里來挑戰自我。

渣打臺北公益馬拉松舉行大多在一月底，是台灣一年中最涼爽的時節，一般介於攝氏 10-20 度，這樣的氣溫下跑馬拉松，身體散熱較容易，體力流失比較沒熱天那麼快，更容易維持目標配速。

不過臺灣地理位置的關係，高濕度的機會頗高，需多注意水分和電解質的補充，渣打臺北公益馬拉松向來都有高規格的標準水站，除了水還有運動飲料，賽前跑者們也可以很方便得在參賽資訊中，取得水站位置和補給品項的資訊，作為補給策略的參考。

2020 年渣打臺北公益馬拉松賽道（圖片來源：渣打臺北公益馬拉松粉絲專頁）

再來就是賽道的難易度，最理想的賽道莫過於是幾乎沒有上下起伏或太多轉彎，賽道避開會有大逆風的狀況；渣打臺北公益馬拉松的賽道以臺灣的比賽來說算相對理想的！

路線從總統府出發，繞一圈中正紀念堂，進入中山南北路，過中山橋後接明水路，前 13 公里多都非常平坦，受風的影響不大，很適合抓適合自己的節奏，找到配速相當的集團。

13-15公 里上麥帥二橋、轉進河濱，這部分因為上下橋、髮夾彎、轉進水門的關係，是第一次維持節奏的考驗。

上下單車牽引道是賽道的挑戰之一（圖片來源：塞扣 psycho）

15 公里直到終點的這 27 公里，就全都在河濱自行車道了！雖然平坦，但河濱受天氣影響很大，風大時河濱風更大，出太陽時河濱更曬，25、36 公里必須上下單車牽引道過橋、轉數次髮夾彎，對於維持節奏和肌肉轉換是一大考驗。

風的大小跟氣溫一樣，完全看老天爺決定，雖然有逆風就有順風，但平均配速並不容易平衡為本來設定目標配速，就好比跑山路馬拉松，有上坡也有下坡，但整體平均配速也不會比平地快，而且風越大、平均配速越慢；在東北季風的吹拂下，往東跑的路段要接受逆風的考驗，以渣打馬拉松來說就是 15-20 公里、31-36 公里。

在逆風的路段必須要有掉速的心理準備，建議避免刻意維持既定配速，以保持體感為主，因為理論上理想的馬拉松成績是保持一貫的強度跑出，所以保持體感強度，轉回順風段時，配速自然會回到正軌！

最後 6 公里大多可乘著順風進終點（圖片來源：渣打臺北公益馬拉松粉絲專頁）

好消息是渣打臺北公益馬拉松最後 6 公里，一般而言都是順風，跑者們可以乘著風，在感覺比較良好的狀態下進終點。

菁英禮遇是渣打臺北公益馬拉松開辦以來首例，男、女各取 30 個名額雖然競爭，但建議具有資格的朋友不要放棄這難得的機會和體驗，在臺灣本土就有高規格的待遇，專心拼成績！

以上文章由 渣打臺北公益馬拉松 贊助刊出。

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