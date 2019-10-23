2019 台東知本溫泉馬拉松 跑步做公益、暖身又暖心
2019 台東知本溫泉公益馬拉松橫幅（資料來源：2019 知本溫泉公益馬拉松）
❤️ 度假Ｘ健康Ｘ公益 三合一優質賽事
天涼跑個馬拉松～ 結合度假Ｘ健康Ｘ公益 三合一的 2019 台東知本溫泉公益馬拉松是您最好的選擇！哼唱著耳熟能詳的「你若來台東，請你斟酌看～🎵」，這次來台東跑馬拉松，賽道沿途將經過全球八大最美圖書館——臺東大學圖書館、卡大地布部落、黑孩子黑咖啡、孩子的書屋、溫泉國小、知本溫泉地標勇男橋、知本老爺酒店。今年大會三度邀請到三鐵一姐李筱瑜擔任活動公益大使，每報名 1 人主辦單位將捐出 300 元給「孩子的書屋」，成為支持孩童成長的力量。讓您邊跑步，邊做公益，暖身又暖心。
好山好水好暖心（資料來源：2019 台東知本溫泉公益馬拉松）
❤️ 全馬路線看這裡
【全馬起點】臺東縣卑南鄉溫泉國小 右轉 → 沿溫泉路（194 縣道）往崎仔頭方向 → 建興路岔路口右轉接南迴公路（省道台 9 線）→ 左轉沿青海路往臺東大學方向 → 青海路與大學路岔路口右轉 → 往臺東大學圖書館 → 沿大學路接（省道台 11 線）右轉往知本方向 → 下知本路橋右轉接吉泰路 → 沿吉泰路至吉泰路 75 巷路口左轉 → 往卡大地布文化園區 → 沿康定街接知本路 3 段 → 左轉接南迴公路（省道台 9 線）往知本橋 → 龍馬路（防汛道路）岔路口右轉接新溫泉橋 → 新溫泉橋右轉返回臺東縣卑南鄉溫泉國小【終點】（相同路程再繞第二圈）。
全馬路線圖（資料來源：2019 台東知本溫泉公益馬拉松）
❤️ 超半馬路線看這裡
【超半馬起點】臺東縣卑南鄉溫泉國小 右轉 → 沿溫泉路（194 縣道）往崎仔頭方向 → 建興路岔路口右轉接南迴公路（省道台 9 線）→ 左轉沿青海路往臺東大學方向 → 青海路與大學路岔路口右轉 → 往臺東大學圖書館 → 沿大學路接（省道台 11 線）右轉往知本方向 → 下知本路橋右轉接吉泰路 → 沿吉泰路至吉泰路 75 巷路口左轉 → 往卡大地布文化園區 → 沿康定街接知本路 3 段 → 左轉接南迴公路（省道台 9 線）往知本橋 → 龍馬路（防汛道路）岔路口右轉接新溫泉橋 → 新溫泉橋右轉返回臺東縣卑南鄉溫泉國小【終點】。
超半馬（23K）路線圖（資料來源：2019 台東知本溫泉公益馬拉松）
❤️ 休閒組與親子接力組路線看這裡
【休閒組與親子接力組起點】臺東縣卑南鄉溫泉國小 左轉 → 沿溫泉路（194 縣道）左轉往新溫泉橋 → 經新溫泉橋右轉龍泉路（194 縣道）往溫泉飯店區 → 經富野溫泉休閒會館、知本金聯世紀酒店於朝陽飯店前右轉接勇男橋 → 經勇男橋右轉沿溫泉路（194 縣道）→ 經知本圳親水公園、東遊季溫泉度假村 → 沿溫泉路（194 縣道）返回臺東縣卑南鄉溫泉國小【終點】（相同路程再繞第二圈）。（親子接力組：成人先跑 3.3 公里後接力給孩童跑 2.7 公里，合計 6 公里）
休閒組、親子接力組（6K）路線圖（資料來源：2019 台東知本溫泉公益馬拉松）
❤️ 暖心獻禮
除了報名即享有知本老爺酒店天幕風呂免費泡湯一次的好康外，全馬及超半馬另有豐厚分組獎品等您來拿。包含華信航空來回機票、老爺酒店集團住宿券、BALMUDA 新一代空氣清淨機⋯⋯總價高達七十萬的大禮等您來拿。除此之外，本賽事亦與各大飯店配合，跑友另享有優惠住宿服務，讓您跑得愉快、泡得愉快、住得愉快！
優質好獎大方送（資料來源：2019 台東知本溫泉公益馬拉松）
香嫩桶仔雞在終點等您凱旋歸來（資料來源：2019 台東知本溫泉公益馬拉松）
❤️ 賽事資訊一覽表
|活動項目
|全程馬拉松
|23K 超半馬組
|6K 親子接力賽
|6K 休閒組
|報名費
|1300 元
|1100 元
|1000 元
|700 元
|晶片押金
|活動當天至晶片退換區退押金 100 元
|不需晶片
|限額
|300 人
|500 人
|200 人（100 組）
|200 人
|報名資格
|16 歲以上
|成人組 18 歲以上、兒童 7 歲（含）以上（成人先跑3.3公里後接力給孩童跑2.7公里，合計6公里）
|16 歲以上
|未滿 18 歲選手需檢附家長同意書
|活動組別
|依性別及年齡分組
|不分組
|物資內容
|1. 公益捐款2. 計時晶片3. 公共意外責任保險4. 號碼布（含別針）5. 憑號碼布可使用知本老爺酒店天幕風呂免費泡湯乙次（期限 2019 年 11 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日止）
1.公益捐款2.公共意外責任保險3.號碼布（含別針）4.憑號碼布可使用知本老爺酒店天幕風呂免費泡湯乙次（期限 2019 年 11 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日止）
|完賽禮
|1.披肩運動巾2.完賽獎牌3.成績證明（電子證書下載）
|1.披肩運動巾2.完賽獎牌（每人各一面）
|選手權益
物資包裹將於參賽前一至兩週陸續寄達。請務必填寫正確的郵寄地址（請勿填寫郵政信箱），如因地址不全或無人簽收造成包裹無法送達者，不會另行補寄，活動當日現場恕不補發或退換。寄送範圍僅限臺灣境內，海外離島及國外地址恕不提供寄送。海外離島及國外跑者一律活動當天至大會服務台領取物資（物資處理費參照費用表計算）。
起跑時間
|6:00
|6:15
|7:00
|時間限制
|8 小時
|4 小時
|3 小時
競賽期間如有不適或無法於限定時間完賽者，需接受裁判人員或工作人員勸導退出比賽（大會基於安全考量，有權取消跑者參賽資格）。
賽事資訊一覽表（參考：2019 台東知本溫泉公益馬拉松報名網站）
以上文章由 2019 台東知本溫泉公益馬拉松 贊助刊出。
＊路跑賽事 盡在運動筆記＊
留言