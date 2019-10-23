訓練心得／MIZUNO 接力賽訓練營 完美落幕！

2019-10-23 10:08 運動筆記 匡匡



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（圖片來源：運動筆記）

時光荏苒，時節悄悄進入最適合跑步的馬拉松賽事旺季，而 MIZUNO 與運動筆記針對年底 MIZUNO 接力賽所舉辦的訓練營，在10 月 19 日來到了最後一堂課。

經過五週的扎實訓練，從第一堂課程的大熱天五千測驗分組；第二堂進行馬克操與間歇訓練，讓學員充分掌握動態暖身與訓練課表；第三堂則是在大雨中針對接力賽某些上下坡路段，進行技巧練習；第四週的課程法特雷克與追逐跑，讓學員掌握更多的訓練技巧；第五堂課程則為長距離間歇、變速跑，學習起跑與衝刺等不同的速度變化來模擬比賽狀況。

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而今天，我們在陽明高中進行最後的最大能力配速跑與賽前調整建議，畢竟距離 MIZUNO 接力賽只剩下四週的時間，學員們不僅要適應自己與隊友之間的默契，也要開始有意識的調整訓練規畫與作息。

充分的暖身──每次訓練都不能忘

在林育宏教練的訓練前說明結束後，便由他與兩位助教帶著學員進行關節暖身，這個讓身體各部位關節活動暖開的動作，不單只是在訓練營中要執行，一般跑者們在練跑前也都要確實執行，如此才能避免運動傷害的發生。

1.關節暖身

關節繞環是最一開始讓身體進入運動前的熱身，是告訴身體「等等我要運動了」的訊號，通常繞環由上到下，動作由小到大，從頭部、肩部、腰部、到髖部、膝部、腳踝，漸進式的讓身體從靜態慢慢進入動態活動中。

先由身體最上面的頭部繞環開始，之後慢慢往下面的關節繞環（圖片來源：運動筆記）

2.熱身緩跑

等關節暖開後，先進行操場繞圈緩跑，這是讓身體最快進入適應等等跑步課表或訓練的方式，將身體各個跑步會運動到的肌群與動作，藉由緩和的慢跑，漸漸喚醒，這個也是跑者們日常練習時，能夠簡單做到的暖身方式。

3.動態暖身

身體發熱後，便可以再更進一步的操作動態暖身，而動態暖身的方式有很多種，許多跑者熟悉的馬克操便是其中之一。今天，林育宏教練也帶大家做了幾組動態暖身，讓學員們可以在等等主課表訓練前，達到身體微微出汗的暖身效果。

每走一步就下彎伸展，確實拉伸與暖開身體（圖片來源：運動筆記）

緩走與肩部繞環，讓等等跑步的時候，肩膀不會過於緊繃（圖片來源：運動筆記）

跨弓箭步並轉身扭腰擺臂，使下半身與上半身的協調性達到契合（圖片來源：運動筆記）

短距離加速跑，讓心率與身體狀態迅速進入主課表的狀態（圖片來源：運動筆記）

精實的課表──漸進式配速跑

教練們把學員分為四組進行主課表的訓練，每組的配速略有不同，但主要的訓練模式都是一樣的，透過逐漸增快的配速跑，讓學員試圖在賽事後段的里程，還能保有穩定配速的能力。

第一組：（400 公尺/ 98 秒）x 6，休息4分，（400 公尺/ 94 秒）x 4，休息3分，（400 公尺/ 90 秒）x 3

第二組：（400 公尺/ 108 秒）x 6，休息4分，（400 公尺/ 104 秒）x 4，休息3分，（400 公尺/ 100 秒）x 3

第三組：（400 公尺/ 126 秒）x 6，休息4分，（400 公尺/ 122 秒）x 4，休息3分，（400 公尺/ 118 秒）x 3

第四組：（400 公尺/ 142 秒）x 6，休息4分，（400 公尺/ 138 秒）x 4，休息3分，（400 公尺/ 134 秒）x 3

1.給學員的觀念

林育宏教練表示，透過六週的各種練習，讓學員把這些技巧與觀念融入到自己的訓練當中，不管是上、下坡的技巧，還是各種地形的適應，都是本次訓練營想要傳達給大家的。

進入主課表，學員們努力的穩定配速（圖片來源：運動筆記）

其實跟著團體配速跑，是非常好的策略（圖片來源：運動筆記）

當然，如果沒有人可以跟，那就自己配速吧！（圖片來源：運動筆記）

2.訓練時的安排

此外，教練也提到，學員們平日以慢跑訓練為主，並搭配一兩次間歇跑，而在周末則安排長距離的配速跑。同時，也不能忘記平時的肌力訓練，肌力不足也很容易影響跑步的狀況。

越到後面的趟數，速度就越難維持，大家加油啊！（圖片來源：運動筆記）

3.裝備上的適應

衣褲的細節在於舒適為主，緩跑可以穿排汗短袖，進行速度課表則可以穿背心，若衣服會有摩擦的問題，則可以抹上凡士林或貼上胸貼；鞋子的部分則要調整到最合適的腳掌狀態，不管是鞋帶的鬆緊，還是楦頭寬窄，都會影響到跑步的表現。

進入最後一趟的配速跑，大家的背心都濕透了呢！（圖片來源：運動筆記）

確實的收操──才不會讓訓練功虧一簣

賣力又拼命的跑完主課表，待身體慢慢緩和下來後，我們就可以讓身體冷卻與進行伸展了。切記，不要剛剛跑完，還在大喘特喘時就直接伸展啊！

1.站姿伸展

運動完後的伸展與暖身剛好相反，是由大肌群開始伸展，再慢慢到小肌群，透過一步一步的拉伸，讓因為運動而緊繃的肌肉，逐漸放鬆下來。在林育宏教練的帶領下，學員們也跟著確實伸展肌群。

從大到小，先拉伸整個腿部的肌群（圖片來源：運動筆記）

接著按壓單邊的腿部筋肉（圖片來源：運動筆記）

2.坐姿伸展

光是站姿不足以將所有運動到的肌肉給拉伸緩和，所以跑者們不妨坐下來，進形更進一步的伸展動作，讓身體確實得到舒緩。

坐下來後，身體也能更加放鬆（圖片來源：運動筆記）

伸展骨四頭肌是非常必要的動作（圖片來源：運動筆記）

全身都伸展完後，小腿肌群也別忘了！（圖片來源：運動筆記）

3.賽前叮嚀

伸展完後，教練們讓大家圍成一圈，讓大家休息的同時，也針對接力賽提醒大家一些注意事項，像是致遠助教就特別說明：「這次的鞋款很適合拿來跑訓練課表，抓地力也很不錯，用來跑短距離或間歇都很不錯。每隊在分配棒次的時候，要注意大家適合的路段，誰比較會跑上坡，誰比較能衝下坡，都要做合理的安排。」

學員們仔細聆聽致遠助教的叮嚀（圖片來源：運動筆記）

而小智助教也熱情的分享自己的經驗，透過彼此交流的方式，跟大家說明接力賽的眉眉角角：「除了賽前一週就要密切注意天氣狀況以外，賽道有上下坡，學員也別忘記訓練六週中學過的技巧，接到棒後，也不要太興奮，要穩定在自己的配速，別被其他人帶著走。同時，也要注意隊友來的時間，抓好空檔進行暖、熱身。最後，接力帶的寬度最好每一位隊員都要穿過，套過，不要讓接力帶太過晃動。」

小智助教坐在學員中心，熱心的分享接力賽的眉角（圖片來源：運動筆記）

四隊的爭奪──冠軍落誰家？

本次為期六週的訓練營，在今天完美的劃下句點。但我們都知道，這並不是結束，而僅不過是賽前暖身的開始罷了，11 月 17 日的 MIZUNO 接力賽，金山沿岸的海風吹拂下，才是臺版箱根的熱血開賽啊！

第一隊，一起比出氣勢高調的第一名！（圖片來源：運動筆記）

第二隊，雙手環胸，V 字隊形，霸氣外露啊！（圖片來源：運動筆記）

第三隊，甜美的愛心讓攝影師都融化啦！（圖片來源：運動筆記）

第四隊，爽朗的笑容，灑脫的模樣，擺明冠軍是我們的啦！（圖片來源：運動筆記）

最後的最後──教練們想對大家說的話

小智助教

給我跑快一點！沒有啦，開玩笑的，大家在賽前不管衣服或鞋襪都要先進行適應和搭配。而比起最後賽事的成績，我更希望這六堂課程的內容有確實幫助到大家！

致遠助教

平常隊友就要互相培養默契，希望每隊在分配棒次時，都要掌握好各自擅長的地形，不要壓力太大，盡力把自己的棒次跑好就可以了，並記得好好享受台灣最大的接力賽事！

林育宏教練

大家能夠在海風的順逆風狀況下，要做出不同的配速調整，飲食部分也不在賽前做大幅度的改變，同時也要謹記先慢後快的觀念。希望大家能夠平常心去面對，畢竟安全最重要！

11 月 17 日，決戰金山，教練們都看著大家！（圖片來源：運動筆記）

以上文章由 MIZUNO 贊助刊出。

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