賽事心得／台中城市半程馬拉松 忘了晶片、帶著遺憾的完賽

2019-10-23 10:13 運動筆記 Chao Kuo Chu



重點先說，我失敗了，因為我睡過頭，急忙出門沒帶到晶片，所以我沒有大會官方成績...

當我抵達會場時，只剩五分鐘要起跑了，服務人員說他們無法補發晶片，但我還是可以去跑跟領完賽獎牌，我聽到的時候，好想哭超想哭的...我為了這個半馬準備了兩個月，結果因為自己的疏忽無法拿到成績

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我問著自己，你還想跑嗎？跑有意義嗎？連熱身都沒有就要上場，你瘋了嗎？

當我在掙扎的時候，我看到了跑者們躍躍欲試的神情，我跟著自己說，我今天跑步不是為了那張紙，而是為了與自己的約定，過去每個夜晚的訓練與每週上台北的團練，可不是為了今天的放棄！所以，當槍聲響起時我與大家一同出發了，壓制著興奮的情緒，緩緩地讓身體暖開，調整呼吸節奏努力的讓感冒的鼻塞暢通一點

在路過家門時，內心的魔鬼又出現，問著自己，右轉就是家門，你又沒成績幹嘛那麼辛苦啊！？直接回家洗洗睡了拉！！！！再度天人交戰的時候，然後我看著遠方，看到了讓自己能堅持到底的目標，罵著自己怎麼意志力如此軟弱，怎麼可以輕易放棄！就這樣一路跑著跑著，路過無數熱情加油團與補給站，還被烤豬的煙燻嗆到，終於抵達終點了！

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從第一次穿上跑鞋踏出家門到現在為止，我始終都沒有喜歡過跑步，那種心臟快跳出胸腔，肺部吸再大口氧氣永遠不足與胃酸逆流的反胃感，再怎麼努力都無法克服內心的不喜歡

被問了很多次為什麼會跑步，理由可以很簡單的說出好幾個，從你是不是想認識在跑步的女生到減肥都有人說，而最單純的原因是很酷啊！去把自己最討厭的東西練到比其他人強，讓自己逼著自己待在不喜歡的處境，試著待著久一些，練習著忍耐力與意志力，不覺得很酷嗎？

後來，我才發現不知不覺裡，運動對我那麼重要，除了可以鍛鍊意志訓練體態外，更重要的是我能把在工作上的壓力，完全釋放在訓練中，我能在那一兩小時中，好好的沈澱在自我對話與呼吸之中，休息著

跑步是種過程，挑戰自己的極限，接納自己的脆弱與不足並允許自己能失敗，然後再度挑戰，一點一滴的去修正改善自己的不足，進而看見自己的成長，感謝跑步讓我走出自我懷疑的迴圈，這運動哲學讓我獲益匪淺。

回歸正題，我做到了，沒想過自己有天會挑戰半馬，竟然在八個月內從完全不跑步到參加半馬，而且成功做完還完成初半馬破2的成績，我真的真的真的很努力啊！！！！！！

累炸，那種享受痛苦的感覺，我一定病了，還病的不清😂😂😂

有遺憾才會有下一次，看來跑鞋高掛還要很久之後了XD

BTW，請問有人知道台中的跑團要怎麼參加呢？