帶小比旅跑台灣／杉林溪馬拉松 山上喝一碗熱湯的幸福

2019-10-23 09:40 運動筆記 陳嘉齡



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上星期六，我和比比去參加杉林溪馬拉松。

距離上一次去杉林溪，已經是二年前了。那時候杉林溪其實讓我有不太好的回憶。

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因為如此，我一直對去杉林溪有很大的陰影存在。

今年杉林溪馬拉松開報，我猶豫了好久，因為有認識的跑友也要一起去，又加上想去走走放鬆身心，所以我就報名參加了。

半夜二點多，我便從高雄出發，到達鹿谷已是清晨4點多，上山的車輛一台接著一台，紅紅的車燈，照亮了往山上的路，幾乎都是參加賽事的跑友。

到達會場已是五點多，山上的氣溫顯示著10度，因為怕比比會冷，所以也幫他多加了外套和棉被。

在會場遇到了許多認識的跑友，大家也開心的拍照留念。

實在很佩服那些穿無袖的跑友，在那麼冷的天氣，還可以穿成這樣子，實在是甘拜下風。

隨著時間過去，大家一一出發，我們出發的時間比較晚，所以去程的時候，遇到很多回程要出大門口的跑友。

或許是前個星期特訓的關係，所以再推山路就比較不會那麼累。

而這次艾蜜莉跟我一起走，沿路也幫我一起推，在這裡真的很謝謝她。

沿途我們也拍了許多網美照，雖然不怎麼好看，但我們也拍的很開心。

因為杉林溪的獎牌是用12生肖做主題，今年的主題是豬，送的完賽禮也很不錯，是一個三人帳，又是一個逼人跳坑的賽事。

完賽後也有滷肉炒米粉和竹筍湯讓大家吃到飽。

在寒冷的山區可以喝上一碗熱熱的湯，是件很幸福的事。

再一次謝謝艾蜜莉的幫推和陪走。

謝謝辛苦的志工和攝影師在寒冷的天氣為大家服務。

#2019杉林溪馬拉松

#VISION熱情與勇氣

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣