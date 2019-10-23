訓練心得／戀戀二水初馬訓練營 收穫滿滿！

2019-10-23 10:17 運動筆記 Region Huang



二水訓練營時間飛快的來到 “倒數”的第二週，這段時間從足底筋膜炎發作到能好好的完成每週的課表，砍掉重來的過程一路從沮喪、挫折到漸漸找到自己的目標，真的很謝謝登登教練和訓練營的同學們。

（圖片來源：神攝手雅小咪）

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（圖片來源：田中高鐵運動熱區）

記得有一次10k測驗時，我在7k過後開始出現胃痛，跑跑走走的努力回到終點，在終點前幾百公尺，看到同學一起出來陪我跑回終點，陪跑的同學說 “We are a team”, 從那時候開始，這句話變成了一個口號。

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（圖片來源：田中高鐵運動熱區）

（圖片來源：田中高鐵運動熱區）

每週日回到彰化高鐵站團練，大家互相在群組鼓勵著彼此，在綠蔭跑道下開始LSD課表，一開始大家都很有精神時，在遇到同學們時，就練習登登教練特別的隊呼，互相打氣；在很疲累時，彼此給迎面而來的同學一個 “讚”的手勢，無聲勝有聲的加油；一開始對配速跑毫無頭緖，常常就在爆衝超速中匆忙的完成課表，還好有同學們的經驗分享和無私的當小教練陪跑，終於漸漸地找到屬於自己的體感配速，真的覺得這個訓練營收穫很多，有教練群的指導、物理治療師的照顧、廠商361品牌衣鞋贊助還有一起成長的同學們，謝謝大家又給我一個很棒的夏天。

（圖片來源：田中高鐵運動熱區）