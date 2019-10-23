賽事心得／慶州國際馬拉松 從起跑就完全沒塞車！
兩年前參加了海外知名度很高的慶州櫻花馬拉松
當時報名10K組，路線為普門湖環湖一圈
沒能如半馬及全馬賽事跑過慶州引以為傲的古蹟群
加上含苞待放未滿開的櫻花們實在有些遺憾
因此下定決心總有一天一定要再回來跑透！
於是乎趁著人在韓國的這段期間興沖沖地報名了今年的慶州國際馬拉松
慶州國際馬拉松－全名為東亞日報2019慶州國際馬拉松（동아일보2019경주국제마라톤）
官方贊助商為New Balance
今天是由東亞日報主辦的三場巡迴賽事（RUN JOURNEY）中的第三站
（包含三月的首爾馬拉松及九月的公州百濟馬拉松）
有種古都大滿貫的感覺
雖然只是第二次來到這個千年歷史古都
卻明顯感受到這場賽事的外國跑者比兩年前的櫻花馬少上許多
其實秋天的慶州也是別有一番風味的！
10/20早上起了大霧
陣陣涼意讓大部分跑者都等到最後一刻才寄物
順道一提，
韓國不像台灣有衣保袋
通常都是主辦發給你一個大塑膠束口袋
把東西全物塞進去貼上號碼牌丟去寄物
會場的部分
主會場以及贊助商分成一區，跑者寄物及流動廁所分為一區
人多但動線規畫的很棒所以完全不塞車
連上廁所都順暢無比
可能由於天氣涼的關係
起跑前一個小時就有需多人在起跑點周圍熱身了
起跑集結
我報的是半馬賽事
鳴槍起跑開始一路竟然都沒有塞車
不誇張完全沒有塞車
讓人不禁好奇
究竟是韓國人全體都是起跑就強力運轉還是起跑點設計太優良！
沿途有很多熱情的加油團
包含志工小朋友以及婆婆媽媽叔叔伯伯們
大概三公里開始就會陸續經過慶州著名的古蹟景點
比起途經，更像是直接跑進
瞻星台
大陵院
十點左右太陽高掛加上沿途不太多遮蔽物
其實跑著跑著也蠻熱的
此外在跑的過程中
要小心大叔們的流彈攻擊．．．
還是有非常多人有吐痰的習慣（崩潰）
此外經過各個補寄站也要小心地上各種地雷
感覺上是大垃圾桶設置不夠工作人員又來不及收
造成補給站周邊賽道常常一半以上都是紙杯跟海綿
回到終點！
獎牌是跟賽後補給一起領而不是抵達終點時掛上有點可惜
少了點 完賽的領獎品爽感 哈哈
賽前可以申請紙本成績
會場也有墊子看板可以即時查詢成績
會場也有需多贊助商攤位及賽後按摩區
當然也少不了各種拍照背板！
其中比較特別的是因為這是東亞日報舉辦的一系列巡迴賽
只要你三場都有參加
有一個專屬的special member區域
只要輸入資訊就會像照片中那樣秀出你三場賽事的紀錄
外加一些小活動
只能敬佩韓國人在這方面真的很會花心思
整體而言這是一場很棒的賽事！
交通便利，溫度適宜
報名費親民（全馬40,000韓幣、半馬10k是30,000韓幣）
賽道平坦沒什麼大起大落很適合破PB
加上又是個風景優美的歷史古城
只是要注意跑步民族的關門時間比一般台灣的賽事要短
全馬５小時，半馬2.5小時，10k 1.5小時
最末附上一些旅行時拍下的照片～
KTX新慶州站
瞻星台周圍的向日葵花田及粉紅芒草
推薦給大家秋天來韓國時順便跑一下這個新羅古都！
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