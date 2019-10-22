親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

扯破天網？領頭羊成黑羊 美中貿易戰擴大到AI戰線

蘋果用戶注意！這六款機型再不升級iOS某些功能將失靈

運動筆記天啊！我真的把全公司帶去綠島跑路了！兩個半馬，一個全馬！？
健行筆記合歡南峰-主峰蹤走奇萊北壁下屏風山：一場奇險、壯美的冒險旅程
NBANBA 2019-20賽季觀戰重點今日最佳好球- Zach Norvell Jr. (10月19日)

天啊！我真的把全公司帶去綠島跑路了！

2019-10-22 22:21運動筆記 AF

綠島~ 是個大家都聽過，但大多沒到訪過的小島，它位於台東外海，搭船約一小時會抵達，大家所知的就是大哥都在綠島吧！若非這次身為 Team building 的策畫人，不知道何時可以踏上這美麗的島嶼，這次我可是將全公司的人都帶來了～

先說說這次 Team building 最大任務就是環島路跑，一圈大約 18K 的距離，雖然公司很多人可以完成全馬、半馬，但只能跑 5K 的同事也不少，既然是 Team building 自然以團隊精神、互助、分享為主，但有趣才會讓大家有所期待，為了有趣讓我死了好多腦細胞，終於將活動確定了：接力環綠島，BUT 可沒這麼簡單，我們可是運動筆記呢！

規則說明

1. 首先每隊約６個人，搭配２台機車，也就是說最多可以有４人是在騎機車狀態，不管怎樣同時至少要有２人在跑步，隨時可換人跑步，跑多少距離團隊自行安排。

2. 全程補給、補水都靠自己的團隊。

3. 取團隊成績，該隊最後一名抵達終點才算成績。

4. 抵達終點前，須完成以下任務並上傳到運動筆記的＂每日照片＂區，才會承認成績。

任務分為四大類，希望要有趣、還能讓大家認識綠島、也能夠激發當網美的潛能(?) ，抽籤的時候沒想到大家都想搶全員跳水中，是個熱血的公司無誤，還有人問我跟海裡一隻魚合照是什麼鬼？其實只是想惡搞同事亂寫的，然後我這組很倒楣的就抽到了Orz.... 害人之心不可有啊！所以呢~ 負責騎機車的人也沒有很悠閒，除了要負責補給之外，也要完成指定任務拍照及上傳到每日照片，行前還得開會依每個人的體能情況安排跑步距離、前後棒次、任務發生地點...等，展現了團隊合作跟分工的精神。

跑路環島那一天

當天早上老天爺很賞臉，給了我們一個有海風的大陰天，雖然前一天場勘知道有坡度起伏，但還是有多位同事決定獨推 18K 。沿途大家互相鼓勵，不會因為彼此是不同團隊而有所排斥，也常常看到有人跑到岔路說要去完成任務、迷路、或跑到一半去海邊玩起來拍網美照，在路邊做棒式、仰臥起坐、假裝自己是網美都好好笑（笑倒），綠島同胞應該覺得我們是一群神經病吧！！！

很幸運的！！我們這組獲得第一名（YAYAYA）

每個人可以獲得【BIJI運動筆記】專為亞洲臉型設計的運動眼鏡一副（定價2980元），感謝強大隊友啊！

我們跑步可以 跳水也很可以

我們是運動筆記，不會這麼簡單放過同事，比賽完後下午我們的行程是藍洞秘境探險，去了之後才發現筆記也很有潛力做跳水筆記！上山下海跳水完全沒問題，各種姿勢都可以，只是 10 月下旬的海水好冷阿～還要擔心被海蛇咬（很驚嚇！），隨著海浪越來越大只好收工。跳完水的第一件事是找太陽。對的，我們跑完步後立刻出了大太陽，碧海藍天的綠島好迷人呀～太幸運了！

前空翻跳水表演中

下一站：朝日溫泉！！！

跳水後冷到每個人都皮皮挫，反正都穿泳裝了就往朝日溫泉衝！沒想到朝日溫泉 ♥ 太 ♥ 棒  ♥ 了 ♥ ，背山面向無敵海景溫泉好療癒，各種溫度溫泉池任君挑選，前一天的舟車勞頓、暈船、跑步的腿痠全一掃而空，心想這趟好值得 ♫ ♪ ♫... 

牛頭山 一圓你的網美夢

健行筆記果然是登山健行最棒的資訊來源，老王大推牛頭山值得一走，而且超級好拍，半信半疑的七早八早去爬山，現在想想好險有跟到，不然就虧大了！直接看圖囉～

龍舌蘭林的以為自己是網宏　（第一次知道這植物叫龍舌蘭，感謝老王）

這地標超好拍、拍了無敵多張，只有我堅持要爬

藍天白雲繼續拍

牛頭山頂的海邊全景（工程師 Paul 拍的） 美到令人感動

Finally 

短短三天二夜的行程確實不夠玩綠島，幾乎有一天的時間是在搭火車＋搭船，10月雖然沒這麼炎熱，但東北季風也讓船班像海盜船，去程的船班整船的人吐得亂七八糟，回程時導遊說是順向風浪不會太大，但也讓人夠神經緊繃了。從綠島回來好幾天了，感動還在，希望能夠再次拜訪，並且可以多待幾天細細品嘗綠島的漫遊生活。

海盜
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

跑步知識／初馬未知的恐懼及解決方法

2019-10-22 09:55

二水跑水馬伴手禮有來頭 三光米和跑者搏感情

2019-10-22 09:26

賽事心得／雷克雅維克馬拉松 跑在世界最北端的首府

2019-10-22 09:52

賽事心得／松本馬拉松 兩個半馬≠一個全馬！？

2019-10-22 10:10

賽事心得／Zepro半馬 跑到腳指甲全黑了

2019-10-22 10:01

訓練心得／戀戀二水初馬訓練營 培養制定計畫的能力

2019-10-21 09:47

賽事心得／台中城市半程馬拉松 讓你跑滿吃飽

2019-10-21 09:41

跑步小品／重新出發 地方媽媽跑起來

2019-10-21 09:32

帶小比旅跑台灣／烏溪馬拉松 趕場人生完結篇

2019-10-21 09:27

跑步知識／運筆說文解字－初馬達成

2019-10-21 09:21

賽事心得／三星公益路跑 戴著Galaxy Watch跑步趣

2019-10-20 17:38

賽事資訊／完賽伴手禮亮相 田中蜜麻花必吃必買紅在哪？

2019-10-20 17:21

路跑知識／挑戰高山越野跑 必須得懂的6件事

2019-10-19 12:21

跑步知識／心智訓練 幫助跑者提升到更高水準

2019-10-18 09:42

跑步小品／全身的傷 想去跑完我的初馬

2019-10-18 09:32

訓練心得／MIZUNO 接力賽訓練營 汗水不會白流

2019-10-18 09:23

EMBA 接力賽／63歲精實跑者蔡明忠 二次征服東京馬

2019-10-17 10:05

100公尺跑出13秒48 7歲小男孩打破美國紀錄

2019-10-17 10:00

跑步知識／快肌慢肌 訓練大不同

2019-10-17 09:52

焦點人物／約旦沙漠超馬賽 陳彥博拚搏約旦沙漠皇帝

2019-10-17 09:44

日本人跑遍台灣／清水高美濕地半馬 看到總一的車尾燈

2019-10-17 09:38

帶小比旅跑台灣／寺廟之旅（二）真武山超馬

2019-10-17 09:34

旅跑正夯！跟著 XTERRA 野遊墾丁全攻略

2019-10-17 09:31

冠軍帽主人伊登11月來 領跑田中馬

2019-10-17 00:03

洪宏星從泰拳冠軍變身越野跑者 FUTURELIGHT成最佳利器

2019-10-16 16:11

7場特色馬拉松跑不停 彰化成了馬拉松大縣

2019-10-16 15:39

跑步知識／運動健身後不吃東西 妳瘦的了嗎？

2019-10-16 10:00

訓練心得／跑者心念 專注力的禪悟

2019-10-16 09:56

2019 礁溪馬拉松 賽服與獎牌匯集

2019-10-16 09:50

彰化縣推馬拉松嘉年華 挪威選手Iden將為田中馬領跑

2019-10-16 09:31
看更多

熱門文章

NBA／ KD評過往「雷霆四少」 稱柯瑞更勝衛少

2019-10-22 12:34

NBA／威廉森缺席6至8周 瑞迪克：鵜鶘戰力深厚

2019-10-22 08:37

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

NBA／新球季熱鬧開打 關注8大觀戰焦點

2019-10-22 17:00

NBA／開幕戰洛城對決 快艇全面解放雷納德

2019-10-22 10:13

中職／六猿將獲最佳十人 MVP也上演桃猿內鬥

2019-10-22 13:23

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

NBA／布朗續約四年35億 綠衫軍總管讚逐冠要角

2019-10-22 09:46

丹麥羽賽／BWF用影片賀小戴：充滿魔法的選手

2019-10-22 14:59

MLB／太空人看不見的「眼」 國民繃緊神經

2019-10-22 11:39

日職／驚速周東佑京來襄助 成就諸葛公康神調度

2019-10-22 07:00

12強／預賽對中華 稻葉篤紀警戒王柏融

2019-10-22 13:22

NBA／上伊巴卡節目挑戰吃蛇 KD：這條是黑曼巴？

2019-10-22 16:15

MLB／世界大賽首戰先發不意外 薛則強碰柯爾

2019-10-22 08:24

MLB／世界大賽預測 80%專家看好太空人

2019-10-22 10:57

12強／預賽3隊都不好惹 洪一中：日本就不必講了

2019-10-22 18:58

12強／彭政閔試拿教練棒 第一次總是比較慌亂

2019-10-22 17:23

NBA／媒體人引新解釋駁哈登走步 官方推特還清白

2019-10-22 14:40

12強／羅德唯一代表 陳冠宇：監督要我別丟臉

2019-10-22 17:47

NBA／席亞康扛暴龍大旗 教頭：他被忽略太久了

2019-10-22 11:05

NBA／聯盟零容忍政策 嚴格管控球迷挑釁行為

2019-10-22 15:05

NBA／國王續約希爾德四年 總額最高1.06億美元

2019-10-22 12:50

12強／恰恰教練來了 中華隊今開練

2019-10-21 23:45

NBA／沒進活塞開季名單 老將強森重返聯盟再等等

2019-10-22 12:25

NBA／破除交易傳言 溜馬續約沙波尼斯

2019-10-22 14:15

全運會／差東奧標0.04秒 陳奎儒「金」不爽

2019-10-22 00:22

NBA／四年6400萬美元 馬刺提前續留墨瑞

2019-10-22 13:10

NBA／洛城內戰話題多 格林：人們想看我們對立

2019-10-22 11:58

MLB／爭霸前休太久 前老虎教頭：打擊有影響

2019-10-22 09:58

NBA／一年1400萬美元 英格斯提前續約爵士

2019-10-22 15:50

12強／郭嚴文PK彭政閔 竟然覺得年紀大了

2019-10-22 18:16

日職／軟銀對巨人3連勝 隊史第10冠快到手

2019-10-22 21:21

全運會／翻滾男孩對決 李智凱退唐嘉鴻寫3連霸

2019-10-22 18:59

全運會／掉木兩次 東奧國手丁華恬全能衛冕夢碎

2019-10-22 13:23

MLB／熱度超越美式足球 國民隊球迷齊聚

2019-10-22 18:41

法國羽賽／廖蘇配男雙開胡 戴資穎明登場

2019-10-22 21:04

中職／中信拍片 和恰恰一起轟

2019-10-21 23:46

全運會／網友票選粉紅戰袍上身 郭婞淳瑕不掩金

2019-10-22 00:22

跑步知識／初馬未知的恐懼及解決方法

2019-10-22 09:55

ABL／來看野獸、大房東！ 富邦勇士推3款主場季票

2019-10-22 20:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top