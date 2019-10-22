天啊！我真的把全公司帶去綠島跑路了！

2019-10-22 22:21 運動筆記 AF



綠島~ 是個大家都聽過，但大多沒到訪過的小島，它位於台東外海，搭船約一小時會抵達，大家所知的就是大哥都在綠島吧！若非這次身為 Team building 的策畫人，不知道何時可以踏上這美麗的島嶼，這次我可是將全公司的人都帶來了～

先說說這次 Team building 最大任務就是環島路跑，一圈大約 18K 的距離，雖然公司很多人可以完成全馬、半馬，但只能跑 5K 的同事也不少，既然是 Team building 自然以團隊精神、互助、分享為主，但有趣才會讓大家有所期待，為了有趣讓我死了好多腦細胞，終於將活動確定了：接力環綠島，BUT 可沒這麼簡單，我們可是運動筆記呢！

規則說明

1. 首先每隊約６個人，搭配２台機車，也就是說最多可以有４人是在騎機車狀態，不管怎樣同時至少要有２人在跑步，隨時可換人跑步，跑多少距離團隊自行安排。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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越多天登入贊助，中獎機率越高！

2. 全程補給、補水都靠自己的團隊。

3. 取團隊成績，該隊最後一名抵達終點才算成績。

4. 抵達終點前，須完成以下任務並上傳到運動筆記的＂每日照片＂區，才會承認成績。

任務分為四大類，希望要有趣、還能讓大家認識綠島、也能夠激發當網美的潛能(?) ，抽籤的時候沒想到大家都想搶全員跳水中，是個熱血的公司無誤，還有人問我跟海裡一隻魚合照是什麼鬼？其實只是想惡搞同事亂寫的，然後我這組很倒楣的就抽到了Orz.... 害人之心不可有啊！所以呢~ 負責騎機車的人也沒有很悠閒，除了要負責補給之外，也要完成指定任務拍照及上傳到每日照片，行前還得開會依每個人的體能情況安排跑步距離、前後棒次、任務發生地點...等，展現了團隊合作跟分工的精神。

跑路環島那一天

當天早上老天爺很賞臉，給了我們一個有海風的大陰天，雖然前一天場勘知道有坡度起伏，但還是有多位同事決定獨推 18K 。沿途大家互相鼓勵，不會因為彼此是不同團隊而有所排斥，也常常看到有人跑到岔路說要去完成任務、迷路、或跑到一半去海邊玩起來拍網美照，在路邊做棒式、仰臥起坐、假裝自己是網美都好好笑（笑倒），綠島同胞應該覺得我們是一群神經病吧！！！

很幸運的！！我們這組獲得第一名（YAYAYA）

每個人可以獲得【BIJI運動筆記】專為亞洲臉型設計的運動眼鏡一副（定價2980元），感謝強大隊友啊！

我們跑步可以 跳水也很可以

我們是運動筆記，不會這麼簡單放過同事，比賽完後下午我們的行程是藍洞秘境探險，去了之後才發現筆記也很有潛力做跳水筆記！上山下海跳水完全沒問題，各種姿勢都可以，只是 10 月下旬的海水好冷阿～還要擔心被海蛇咬（很驚嚇！），隨著海浪越來越大只好收工。跳完水的第一件事是找太陽。對的，我們跑完步後立刻出了大太陽，碧海藍天的綠島好迷人呀～太幸運了！

前空翻跳水表演中

下一站：朝日溫泉！！！

跳水後冷到每個人都皮皮挫，反正都穿泳裝了就往朝日溫泉衝！沒想到朝日溫泉 ♥ 太 ♥ 棒 ♥ 了 ♥ ，背山面向無敵海景溫泉好療癒，各種溫度溫泉池任君挑選，前一天的舟車勞頓、暈船、跑步的腿痠全一掃而空，心想這趟好值得 ♫ ♪ ♫...

牛頭山 一圓你的網美夢

健行筆記果然是登山健行最棒的資訊來源，老王大推牛頭山值得一走，而且超級好拍，半信半疑的七早八早去爬山，現在想想好險有跟到，不然就虧大了！直接看圖囉～

龍舌蘭林的以為自己是網宏 （第一次知道這植物叫龍舌蘭，感謝老王）

這地標超好拍、拍了無敵多張，只有我堅持要爬

藍天白雲繼續拍

牛頭山頂的海邊全景（工程師 Paul 拍的） 美到令人感動

Finally

短短三天二夜的行程確實不夠玩綠島，幾乎有一天的時間是在搭火車＋搭船，10月雖然沒這麼炎熱，但東北季風也讓船班像海盜船，去程的船班整船的人吐得亂七八糟，回程時導遊說是順向風浪不會太大，但也讓人夠神經緊繃了。從綠島回來好幾天了，感動還在，希望能夠再次拜訪，並且可以多待幾天細細品嘗綠島的漫遊生活。