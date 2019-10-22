二水跑水馬伴手禮有來頭 三光米和跑者搏感情

2019-10-22 09:26 運動筆記 Run For TAIWAN



2019 戀戀二水跑水馬拉松 11 月 2 日展開，二水因得天獨厚環境，種植出來的濁水米品質佳，在地碾米廠「三光米」與農民契作的稻米今年也將作為路跑活動伴手禮，讓跑者享受好山好水外，也能品嘗在地好米。

二水碾米廠「三光米」今年提供好米作為二水馬拉松的伴手禮。（圖片來源：三光米、筆記實業）

「三光米」傳承三代，原本在苗栗三灣廠空間與耕地面積有限，董事長林肇榮希望更多人吃到台灣高品質的米，經數年尋訪，選在氣候溫和，位在八堡圳水源頭的彰化二水設置碾米廠，以友善耕作與在地農民契作 200 多公頃，希望讓消費者品嘗到頂級安心好米。

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「三光米」以友善環境和農民契作，落實田間管理。（圖片來源：三光米）

林肇榮說，與二水農民合作第 6 年，為讓在地農民改變慣行耕作模式，從源頭開始尋找適合的品種，目前契作以台農 81 號、82 號為主，81 號具有抗病蟲害特性，可減少農民用藥、合理施肥，加上二水的水質和土壤，米飯吃起來就像台梗九號，卻比台梗九號容易管理，適地適種創造二水特色農產品。

新品種台農 81 號、82 號主力銷往北部百貨超市，因具獨特性又比一般稻米的蛋白質比例低，可延緩腎臟病初期患者病情惡化，也具機能性。

「三光米」重視米的品質，也推動食農教育，向下扎根。（圖片來源：筆記實業、三光米）

林肇榮說，真誠善待土地，產物會回饋給你，民眾若能時時吃進好東西，對身體有益。為讓台灣米食文化延續，三光米團隊推廣食農教育，碾米廠可看清楚看見稻穀調製設備、乾燥、倉儲與加工流程，也提供廠房空間平台，作為體驗、生活、文化結合的場域，今年跑水節在廠區二樓將有相關展覽與活動，跑者可把握機會深度了解二水。

「三光米」的碾米廠區也規劃展示與民眾體驗空間，推動米食文化。（圖片來源：三光米）

二水的先天優良條件，讓林肇榮捨得引進日本高階精米設備，他表示，大家都說傳統曬穀場曬出的稻米好吃，關鍵就在於稻穀水分慢慢被蒸發掉，現有設備以低溫鎖住米的自然特性，再以低溫倉儲讓米進入半休眠狀態，一路下來像生鮮一樣保存，相當寶貝。

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八堡圳水源頭的彰化二水種處好米，「三光米」也以頂級設備加工處理。（圖片來源：三光米）

三光米與農民契作重視田間管理，公司設實驗室做農藥檢測，在稻作還沒結穗就抽驗葉片，從源頭管理起，目的要永續，林肇榮說，有了量後行銷要更加積極，如今品牌建構完成，今年進一步結合跑水節活動，用米和消費者搏感情。

更多資訊請上 三光米官網 查詢

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