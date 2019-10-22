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跑步知識／初馬未知的恐懼及解決方法

2019-10-22 09:55運動筆記 蔡千倫

面對初馬，我的恐懼來自這42K到底多長，會跑多久，中間會發生什麼事，會不會回不來

也許自己的恐懼是自己想出來的, 教練給了我們一道題，寫出自己30個比賽過程中，可能會碰到的問題及解決方式，靜下心來想，這漫長的5H~6H...我的內心戲一定比身体反應還要多，一個一個寫出來後，再來想解決辦法，也許真的就不怕了。GO ..GO ..

1.腳好酸:快速回到關鍵跑姿，維持住就行

2.要死掉了:不會的，身邊的人不是都還活著嗎?你可以的

3.沒力了:拿出糖果吃一下吧，沒力是騙人的啦，不要被騙了

4.好想回家:教練在終點等你咧，不要放棄

5.肚子痛，好想尿尿:跟店家借一下便所，一定要尿，忍住就跑不好了

6.好喘，我不行了: 你忘了老王說過~喘不會死，調整呼吸，可以的

7.肩膀好酸:來手放下，隨便甩一下，不酸再回到原來姿勢，隨便你怎麼用，也可以大叫

8.別人都在走路，我可以走嗎? 當然不行，你想想為什麼要來這，你的目標呢

9.好熱，煩死了:想像一下，現在下著雪，好冷哦，吃著挫冰，不熱呀，還好嘛，老王說陽光要多接觸

10.幹麻跑全馬? 因這是你選的，你的目標，40歲要完成的一件大事

11.真的想睡覺了，眼睛要閉上了: 那平的路可以閉三秒，開一下，微微開，邊跑邊困可以的

12.抽筋了:要抽之前先找到柱子拉一下腳，千萬記得，不要讓它抽上來

13.腳卡卡的:這..... 我沒辦法救你咧。可能再跑慢一點吧

14.一進補給站，就不想出來:記得每一站最多只能停1分鐘，最好是30秒出來，答應我 好嗎?

15.好無聊:找阿公聊天，阿公都喜歡跟'妹妹'聊天的

16.怎麼才10K, 還有30K: 很棒，你已完成1/4...每進一步就是少一點

17.旁邊的阿公怎麼不會累: 厚~~因為他跑了要20年，你才跑3年，等你變阿嬤時，也不累了，跟上~

18.核心挺不住了，彎下去了:深呼吸，頭往上頂，縮下巴，想到登登的笑容，記得~

19.曬傷了，好痛的皮膚:要出發前，給它全條都突好突滿，不要管太白，就是全抹就是了

20.可以在路邊坐一下嗎? 這不行吧...你是小妞咧，坐在路邊，不好，再怎麼樣，就是小跑

21.現在應該臉已變型了，好醜: 沒關係臉部運動，啊一下，摳一下鼻子，吐一下舌頭，玩一下臉部遊戲

22.隱眼飛了，看不到了:找個衣服較亮的帥哥，跟著他就好，撞上去也不會不好意思吧

23.真的跑不完，太對不起教練了:不會了，訓練才是重要的，這只是一場比賽，後續還有很多馬

24.這烤山豬要不要吃，也許吃了會很爽: 建議不要吃，因太油，還要排隊，然後萬一肚子痛怎麼辦

25.要不要吃能量膠:每30分鐘，約5K..就吃一次，記得吃哦，看到水站前就準備吃

26.是否找 個人，一直跟著他跑: 找配速 5H的帥哥跟，我覺得5H...可以回來

27.膝蓋痛了，死定了:這個我真的無法救你咧。。。再問一下教練跑到一半發作怎麼辦

28.只跑一半，還有多少力氣去PK另一半:有的，就是從頭開始，我們1K 1K吃掉它

29.有一點後悔，不->真的幹屎了，幹麻來這:不要忘了，當初為什麼讓你想要跑步的原因

30.我可以微笑進終點嗎?我相信你可以的，因你會保留最後力氣，在終點衝進來，然後笑著抱一下教練

天啊，明明自己都有方法了，怕什麼呢~你很棒的，光是正面積極態度，就打死一票人了

膠水教練分享的經驗~真的好謝謝妳，這對我幫助超超大的，好想哭 ~~

這只是你的第一場馬，後續還有很多場，第一次會遇到的問題，日後就要小心處理

感覺不對了，就要找出原因，不要嚴重到不行時，才再找怎麼解決

真的跑不動時，也不要用走的，把自己想成是機器人

同樣上拉的姿勢，不用拉太高，一直拉拉拉，即時重心沒往前，也能維持在7~8分速

我是機器人~我是機器人~我是機器人~我就是只會上拉~上拉~上拉~上拉~上拉

頭腦放空，什麼都不要想，不要倒數公里數，不要看錶，只要想著 我是機器人

沒錯，我就是個只會上拉的機器人~

以此篇記錄，目前此刻慌亂的心情，然後又平穩了~

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能在跑馬前見見老王教練，真的很開心~

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