賽事心得／雷克雅維克馬拉松 跑在世界最北端的首府

2019-10-22 09:52 運動筆記 MSN 五月木



飛約萬里去跑42.195公里？為的是什麼？聞說這地方被評為全球最幸福快樂的城市之一，舒適愜意而安靜無煙的環境，加上安逸自由的空氣。配搭上攝氏10度這種氣溫，的確很合適長跑。---

EXPO | 博覽會

在Laugardalshöll Sports Hall的Fit & Run EXPO運動體運館內。

護照報到，當場試穿紀錄衣尺碼，檢查晶片。完成！

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賽事贊助商的布景合照板。在準備瘋狂購物前，大會先提供免費飲品的攤位，貼心。

再來運動用品算是多樣式多種類，配合促銷的價錢。

無論是外國或當地品牌都應有盡有。

鞋子的種類也蠻多的。

賽事日 | 冰島雷克雅維克馬拉松

賽事的起跑點，就在市中心的Reykjavík Junior College前的街道，兩旁歐風小屋襯托著，街道雖然還是濕濕的，但上天已眷顧，昨天天氣報告還說會下雨呢，但當天大部份時間都放晴。

這賽事設有配速服務，只要找到你目標時間的氣球，就狠狠地跟著吧！

準時8：40全馬，半馬起跑，10公里則在9：35起跑。起跑後轉個彎，就到了優雅愜意的托寧湖。

湖邊環繞著冰島國家博物館、大學、議會、等重點建築。平常這很多海鷗、天鵝、鴨子等鳥類。但今天人太多了，把鴨子都給嚇跑了XD。

不會人車爭道，路段算寬躺。

路人打氣很給力。

一公里後轉入民居區域，他們的打氣方式也不弱，廚具、色士風、連家中的沙發都搬出來助興了！強烈感受到冰島人對運動文化日的熱情。

兩公里開始沿著海邊走走，有大會贊助ADIDAS跳舞助興。

手風琴的演奏，好浪漫，懂音樂的特別有魅力！

泡泡機、樂隊、LIVE BAND、冰島小女孩。頭四公里就跑在這歡樂的時光。突然天空出現了一道彩虹。

彩虹旗＋七色彩虹。

在冰島處處可見彩虹旗，可說是彩虹城市。由立法、媒體，到政治，實行互相尊重各性別，性取向，讓任何一個人都享受到平等友好的待遇。

大會補給，有水和運動飲品。民間補給根本就是開派對！

這一攤更是跨張，整支Piccini Prosecco，整桌啤酒，可樂和果汁，就怕你喝不夠，其實建議跑步還是別喝酒啊。跑完再喝個爽！

音樂配酒精，絕配！跑過加油站後，又回到海邊了。

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７公里而已，都沒人了XD，大家都有認真跑啊！

剩下我和快絕種的犀牛了XD！SAVE THE RHINO！

還有超級無敵可愛彩虹頸圈貓咪，這一隻一定是冰島貓！

大會補給的藍色運動飲品！SUSZKI贊助的香蕉補給！

比利時時代啤酒補給站！但我還是喝水就好了!

沒人跟我搶水，因為都沒人了XD！介紹一下冰島的水，是我在這世界上喝過最美味的水，水喉水可直接飲用，沒有怪味道，十分清甜。但是別傻傻打開熱水，因為冰島熱水會有濃濃的硫磺味，只合適洗澡使用。洗完皮膚還會變滑滑的。

約10公里回到市區中心哈爾帕音樂廳的後方的碼頭區域。

再轉出沿海市區，向東面朝著太陽航海者進發！

太陽航海者是一個藝術品，我覺得比較像一條魚骨。其實藝術品這玩兒，你覺得是什麼就可以是什麼！充滿無限的想像。才是藝術的精髓！

這位伯伯穿上地上滑雪裝備為大家加油，他問我從哪來？我說香港，他回答:GOD BLESS HONG KONG！

這段路，一路向東，需要環迥U-turn的，還可看到Viðey Ferry Terminal停泊大型船隻，來回約11公里。

又看到彩虹了！全馬再由冰島小白宮左轉繼續，半馬則向前衝回市中心衝終點！

從勞加德體育場跑進公園，這時間已經沒什麼跑手，但每個彎位及分叉位的會有大會人員或指示牌，都尚算清晰。

在26公里開始跑在地盤，高速公路邊的地段，介紹一下，比賽日憑著號碼布就可免費乘坐市區黃色的公車。

蚊型瀑布！說起蚊這種生物，大家知道冰島是沒有蚊子的嗎？

約在30公里處，圍著Geirsnef公園跑一圈。這裡佈滿紫色的花草樹木！跑進Bryggjuhverfið社區，小碼頭配著七彩顏色的小屋。

舒適度100分，實在忍不住在這裏冥想一下。

34公里開始在Fossvogur區域遊走約４公里，大自然的環境。天氣也開始放晴。

36公里準備轉回入市區。

沿着單車小徑跑少少斜路。

Iceland FC Valur的足球場，自從冰島在2018年世界盃一戰，認識了史上最強兼職守門員-荷杜臣！再看看這班在訓練的足球員，其實這世界上真的處處機會！只看你有沒有把握那個機會！

進入最後1公里，從市區哈爾格林姆大教堂前轉落斜坡，再衝終點。

雖然已經差不多到關門時間，但旁邊民眾都會為你歡呼拍掌。並不會嫌棄你跑得慢阻塞交通，人們，單車，車子，都會停定定讓跑手先過，感覺十分良好。

這賽事全馬限時為7:30小時，在這７小時我的肺部瞬間淨化了，因為冰島這裡少有工廠，沒有地鐵或火車，空氣幾乎沒有污染，所以被稱為「無煙城市」有著傳說中最好的空氣！完賽後有電子証書。跑完場馬拉松，認識了冰島文化的另一面。而瘋狂派對就正式的開始，今天是冰島的文化日，早上馬拉松只是前菜，下午的一連串大型活動表演和街頭美食，一直到晚上的凌晨的煙花匯演才算結束。

賽事贈送了一張游泳池免費入場券，有六間游泳池可以選擇。Sundhöll reykjavíkur距離住宿只需10分鐘路程，當然要去鬆一鬆腳！

很充實的一天啊！

越夜越精彩，到處酒吧街度都佈滿人群！讓我驚訝的卻是煙花匯演，近距離的觀看，感覺震撼。

景點分享 | 雷克雅維克市內景點

「冰島小白宮-Hofdi House」

愛好歷史的，這裡就是二十世紀末雷根與戈巴契夫會談簽署結束長達數十年的冷戰協議，如果對歷史不太感興趣的，這裡或許只是一座小白色房子。

沿着海邊走走，欣賞不同的藝術品，遇上藍天好天氣更是幸運。

「維京船骨架- The Sun Voyager」

在海邊有著一個為了紀念維京人發現冰島上岸的藝術品，藝術的奧妙就在於每個人看到不一樣的東西，有些人會覺得像魚骨，有些人會覺得像叉子，還可遠眺對面的Mount Esja火山山脈！

「哈帕音樂廳-Harpa」

再沿着海邊走５分鐘，遠遠就看到一堆幾何形狀的彩繪玻璃佈滿在建築上，跟隨著光線的折射，每一分鐘每一秒都在映照中變幻．我只能說，有密集恐懼的朋友，你可以略過這景點了。

或可選擇在大門旁的紀念品店逛逛，在大堂也有餐廳可喝著咖啡欣賞這音樂廳內的每個角落。

「哈爾格林姆教堂-Hallgrímskirkja」

冰島的地標，也是冰島最大的教堂，又是猜猜藝術玩意的時候，有人說像它像火箭，有人說是管風琴，更有人說是魷魚，海獅。開估！其實設計靈感源自冰島火山爆發後流下的玄武岩熔岩。

教堂內裡有一座高15米，重25噸的管風琴！還有一台小型管風琴跟我同年紀的呢！

「托寧湖-Tjornin」

這裡就是馬拉松賽事起跑約幾百米後的托寧湖，湛藍的湖水，悅目的鮮花，襯托著七彩顏色的小屋，還可遠眺哈爾格林姆教堂。

冰島國會大廈、市政廳、博物館、美術館、圖書館、冰島大學等主要建築都在托寧湖的周遭。

沿著托寧湖散步或慢跑，十分愜意。

「珍珠樓-Perlan」

360度無死角欣賞雷克雅維克全景觀！博物館、觀景台、餐廳、人造冰隧道，還有互動天文館模擬極光。最喜歡研究大羅盤，尋找每個方向的地標！

「雷克雅維克- Reykjavik」

漫步在雷克雅維克市中心，剪影了一些市區雜影，一個充滿色彩的城市。無論是通往教堂的彩虹大道，或是街道兩旁色彩斑斕的小房子。

色彩淋漓盡致地展現在日常的吃喝玩樂中。

每一個轉角都充滿驚喜，繽紛浪漫！

每一個角落都是藝術裝置。

每一處充滿個性的街頭主題塗鴉。塗鴉是雷克雅維克的另一種表達語言！

食物分享 | 雷克雅維克市

「熱狗-Bæjarins Beztu Pylsur」

傳說中，全歐洲最好吃的熱狗．加上生洋蔥、炸洋蔥、番茄醬、芥末等醬汁。但注意！這是有羊肉味的熱狗！

「烘焙店-Braud & Co」

在晨跑後到這必點一客招牌肉桂捲，就在哈爾格林姆教堂附近，不用擔心找不到，因為麵包店的外觀極度吸精。麵包香氣漫佈整間店！還有冰島帥氣哥哥現場做麵包。

「Fiskfelagid-Fish Company」

時尚冰島料理，個人覺得冰島人吃很鹽，可能是天氣太冷的關係，吃重口味一點才能保存多點能量。

「Matarkjallarinn-Foodcellar」

冰島料理通常都分兩至四道菜的餐單，這次試試看冰島的素食料理，好妙，好鹹啊！天啊，強烈建議如果服務員正在你面前準備把醬料倒進你的主菜前，你可以請她把醬料分開，或是叫他倒一點點就好，不然只好喝多點水XD。

「Tapas Barinn-Reykjavik」

冰島料理餐廳，燈光通常都很昏暗，如果要拍美食特輯，建議把拍攝工具都準備好。

景點分享 | 市外景點

「藍湖 - Blue Lagoon」

冰島必到景點，藍湖中有無限量無限次供應的矽泥面膜，哈哈。聽說面膜都是由湖底的天然產物而成，所以我就略過了。湖中還有小酒吧可換取飲料。在藍天下的藍湖中，喝下一口橙汁冰沙，確實是人生一大樂事。

「幸運的萊夫橋-Bridge Between Two Continents」

在亞歐和北美的板塊遊走，可以在交界處的峽谷上大叫，還遇到一隻貓頭鷹給鎖住了！

「格林達維克-Gunnuhver」

冰島是一個很喜歡精靈傳說的地方，話說這裡傳說一名已過世的女人在這區域作祟，後來被牧師征服跌入泥潭的泉眼裡。因此有著會噴煙的泥潭蒸汽。

「南岸-Seljalandsfoss-塞里雅蘭瀑布」

在瀑布內的小徑慢步，感受巨石下的壓迫感，建議穿著防水衣物。因我玩到全身濕透了XD！

「南岸- Skogafoss-斯科加爾瀑布」

從小徑可走上觀景台，看看瀑布的側邊，也可通往菲姆沃羅豪爾斯健行步道。

「南岸-Reynisfjara Beach-黑沙海灘」

推薦給大自然愛好者，雖然天氣關係，狂風大浪，爬上玄武岩峭壁有一點吃力，但站在峭壁上看著大浪無間斷侵蝕海蝕柱，感覺大自然的力量。

「傑古沙龍冰川湖-Jokulsarlon」

現撈海鮮大家都吃過？現撈冰川的冰，大家又品嚐過未？天啊！那麼冷還要我把這千年寒冰給吞下去！確實是一個不錯的體驗，但眼看冰川的冰不斷剝落，冰川又還能活多幾年？值得大家反思。

「鑽石海灘-Diamond Beach」

陽光下閃爍的冰塊，折射的光芒綻放出鑽石的感覺，浪漫的地方。

「索爾黑馬冰川-Solheimajokull Glacier」

重點行程，徒步冰川，比想像中艱難，先穿好冰爪，保險繩索，簡說安全注意事項，帶上冰鎬就開始這難忘的徒步探險旅程！

人生第一次踏上索爾黑馬冰川，亦是最後一次。因為百多年後，索爾黑馬冰川就會徹底消失，這是我跟索爾黑馬的遺照。

「黃金圈-Geysir-蓋錫爾間歇泉」

欣賞間歇噴泉首要條件，就是耐性！因為你不知道它何時會蓄滿能量而一飛衝天。話說近距離感受了一次就怕怕了，所以爬到高處欣賞，也是另一種風味。

黃金圈的自然環境和景色壯闊的風采，擁有獨特的冰島魅力！

「黃金圈-Gullfoss Waterfall-古佛斯瀑布」

耳朵聆聽着雙斷層瀑布的聲音，眼睛看著美妙變幼彩虹，很幸運地雙重享受。

「維克-冰島馬」

最後，在回程的路上，沿途都會看到馬兒，她們的獨特之處就是短腿，而冰島馬都是純種血統的！而且相當友善。

冰島雷克雅維克馬拉松感想：如果你問：「那裡有彩虹告訴我？」我一定會回答你：「冰島」。這裡有著最大冰川和最活躍火山，會噴水的黃金圈、狂風大浪的黑沙灘、快消失的冰川、瀑布上的彩虹，在驚嘆大自然的同時反思，這一切終有一天是會消失，人生的煩惱又算得上什麼？在結束每一段的旅程的時候，重新找回初衷。重新找到方向，從新找回自己，再從新開始，再出發！

作者：MSN (號稱00)

愛運動，愛旅遊，更愛玩，更愛食！講述一生的旅跑故事，透過一種＂漫活＂的旅遊方式，探討這世界的自然風景、風土人文，當然不少得品嚐美食，遊覽中作者會將所見所聞，及自己思想情感，以有限的文采以字和影記載。歡迎追蹤支持。

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