賽事心得／Zepro半馬 跑到腳指甲全黑了

｢Zepro半馬路跑｣是我第三次挑戰半馬，距離前一回跑半馬（2019年新竹市城市馬拉松）時間其實才相隔2個多月，但上一回因為放射治療停藥爆肥加上成績較第一次參賽落後半小時，第三次半馬對我來說，有很大的壓力。到底是會進步？還是從此成績逐步下滑？我自己都不知道。

會開始跑步，其實一切都是因為我的鐵石心腸朋友楊咯蹦，他總是會完全不留顏面的告訴我｢不然不要跑啊，反正你的人生就繼續墮落好了。｣｢想走路不跑了？你看看你前面，5歲小孩都跑得比你快！｣｢很累對不對？覺得自己好可憐？好嘛，你就繼續這樣安慰自己，然後什麼事都放棄就好了呀！｣

我總是在被極盡羞辱的情況下，心理不斷咒罵他，然後假裝勇敢堅毅的告訴他｢不要，我要繼續跑！｣

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這回，參加第三次半馬｢2019新竹Zepro半馬路跑｣，也是因為楊咯蹦。而我被說服的理由很簡單｢哇，這個補給被稱為史上最豐富耶，還不快來搶便宜？｣本人媽媽勤儉持家個性使然，加上第二次成績落後半小時的恥辱記憶還縈繞在腦海中揮散不去，讓我毫不猶豫就答應了。

所以，既然很羞辱、很想要翻轉人生，我一定超級無敵努力在鍛鍊自己吧？痾，實情是，並沒有。所以第三次半馬，我完全又是靠意志力就上場了。

跑步這一天，又是個淒風苦雨的日子，氣溫14度、濕度84%，天空飄著細雨（到底為何我每次跑步都會下雨？老天爺，你給我說說看啊！），為了不讓楊咯蹦有機會羞辱我太容易放棄，4點多我就傳訊息叫他起床｢準備跑步了啊！｣然後明明兩人開車到會場，車裡還開暖氣，卻還是冷得直發抖，這什麼鬼天氣，到底是為何堅持來跑步啦！

開跑以後，我以｢不要跑太快，以免後繼無力｣為理由，照著原本的（龜）速度跑，還不斷跟（跑半馬不需要2小時的）楊咯蹦說｢你跟我跑應該會很累啦，不然你先跑沒關係｣（擺明想趁機偷懶），但楊咯蹦硬是義氣十足的說｢我陪你跑！｣（其實根本是怕我半路落跑吧）｢你沒聽過，一個人跑得快，一群人跑得遠嗎？｣讓我全無鬆懈的機會。

但，年紀越大，要靠意志力取勝，實在越來越困難。楊咯蹦看不下去，在5公里以後，開始半公里照我的速度跑，半公里他一手推著我的背部往前跑（大概就是身體後面彷彿加裝火箭炮的概念），我聽見路旁不少已經跑到臉色發白的跑友欣羨說｢好好喔。我也希望有人推著我跑…..｣

跑著跑著，我的左腳開始出現過去從未感受過的劇痛，但路跑賽可怕的地方，就是你現在放棄不跑了，可以你還是要走到終點阿！要不然，你可以更羞恥一點的走回起跑點。怎麼思量，都覺得，那我還是快快跑到終點比較實在。

雨下下停停、地面泥濘不堪、身上衣服乾了又濕濕了又乾，整個賽程，真的很艱辛；楊咯蹦不斷看著手錶，我心裡知道，他一直惦記著：我曾經碎碎念希望這次成績可以超越第一次還沒罹癌前的成績（那還擺爛不鍛鍊？），所以他才會一直在我身旁陪跑、算速度和時間，我其實萬分感動，但卻流不出眼淚。因為全副精神都在思考怎樣快點跑完，實在沒時間哭啦。

總算跑到終點，我最後成績是2小時49分鐘、總名次1532/2375（全）、275/510（女）；對比2個多月前，我的成績是3:21，分組名次2422/3200（全）、663/951（女）；以及還沒罹癌前第一次參賽的2:52；我真的比第一次成績更進步了。

我淚光閃閃告訴楊咯蹦｢如果沒有你，這一場的結果一定會很慘，晚上睡覺我的腦海裡會浮現【一路上有你】這首歌，謝謝咯蹦哥。｣

他兩手攤開、幽幽的說｢其實，我是因為上次跑半馬，發現你竟然比我早回來半小時，以為你進步變厲害了，才說我跟你一起跑；結果後來發現你比我早回來的原因，是因為你根本跑的是10公里…..｣

回到家、洗完澡，總算放鬆了，這才發現造成我左腳趾劇痛的理由，是因為跑步太劇烈，所以指甲全黑啦，一直到近3-4個月後發黑壞死的指甲才重新長出脫落，但我仍然好開心。

如果我可以在這次超越第一次完全沒生病時的我，是不是代表，我的人生也可以回到正軌，而且越活越精彩，一定是這樣的。只是，事後翻開賽事照片，我又忍不住抱怨楊咯蹦｢你說說，為什麼你照起來比我瘦！｣｢嘖嘖，你的腿怎麼那麼細！｣下次、下次，我一定要瘦下來！

分享 facebook

楊咯蹦接下來又幫我報名了2個半馬，他說了一句讓我完全無法拒絕的話｢希望你能夠一直健健康康的陪我跑步下去，好好照顧自己的身體！｣

一個人跑得快，一群人跑得遠。過去，害怕失敗害怕丟臉的我，習慣甚麼事都自己來，如此錯誤失敗也只有自己會知道，但這次跑步，讓我知道，其實，身旁有人跟你一起跑，一起努力，在跑到終點時，才是真正的淋漓暢快。