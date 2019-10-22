賽事心得／松本馬拉松 兩個半馬≠一個全馬！？

2019-10-22 10:10 運動筆記 Ginger Chung



第三屆松本馬拉松

10月5日的紅眼班機，上午6時許抵達成田機場，原定取了JR PASS直接前往松本。但是因為一些小插曲，到了東京之後，在新宿跟松本之間折返跑，搭了2次中央本線和1次新幹線，感覺很賺。但也拜這個意外所賜，沒什麼機會走路，到了下榻的飯店，洗去一身莫名的疲憊，早早洗洗睡了。10月6日一早，先搭區間車到松本車站，再換接駁車去起點。這裡區間車開門時會各站錯開，這一站左側、下一站右側，可能是讓乘車的人可以方便往車輛內部移動，比較不會塞在車門附近。到了車站，搭乘接駁車的排隊，一如以往的日本印象，那樣的井然有序。到了起點會場，大概還有1小時，隨意逛逛再把體內不必要的廢棄物排空。在流廁裡看到一罐約500cc的咖啡空瓶，心想這位仁兄應該也和我一樣實施咖啡戒斷了一段時間吧，嘴角不經意上揚。再吃了1條果膠、寄完物後，進入賽道等待8時30分的到來。

這次大會有２種獎牌，左下是上一屆因颱風取消而沒發出，若今年有參賽則可以跑1場比賽拿2面牌。

這次不知道為什麼拿到A開頭的號碼布，可能是禮遇外國人吧，我猜。後來發現之前那位有破三實力的男主播重盛赳男，他的號碼布是B開頭的。由於自己對於開跑後的壅塞感到非常困擾，所以選了A區中後段的位置，算是有點自知之明。邊看其他跑者散發著游刃有餘的氣息，邊自己活動活動各處關節。舞台上大會邀請選手--日本前最速女藝人西谷綾子正在為大家加油打氣，並且說自己今天預計3小時30分(以內)完賽。18℃多雲的天氣，飄下些許細雨，代替了華麗繽紛的彩帶，準時嗚槍起跑。一開始是下坡的緣故，第1k4:40還算合理，接著跑了3k的4:20左右的速度，自覺太快了，便稍微減速，大概維持在4:3x上下，上坡慢一點，下坡快一點。

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大約2.5k過了松本城的時候，耳邊傳來「TAIPEI頑張って」的加油聲，這時才想起自己挑了件和大會紀念衫同色系的2018台北馬的賽衣，雖然這個打氣來得有點早，但也令人振奮。差不多到了5k左右，看到一位腳步穩健，神色自若且側臉神似西島秀俊的跑者，這顏值…呃，不是，我是說這配速我可以，於是自己默默跟著這位帥哥好長一段距離。而在更前方不遠處則是大會315的配速列車，車長是位身材嬌小的女子，後頭則是跟著約2、30位相對高大的男性跑者，這畫面有種特別的趣味。這一路上沒有特別設定配速，只告訴自己：用可以的速度跑吧。離開了市區，幾乎就是鄉村田野風光，此時只專注在自己跨出的每一步，呼吸和心率感覺搭配得很好，沒有感到一點疲倦。心想今天應該可以跑出好成績。

記取上次鹿兒島的經驗，這次帶了比較好入口的SIS果膠，再次探訪30k之後的未知領域。幾次水站之後，西島さん已不知去向。自評狀態仍然不錯，正想著可以就這麼輕騎過關時，同樣是在32k左右，側腹再次不留情面的痛了起來。無奈減速之餘，西谷綾子也從旁輕巧溜過。不過有了上次的經驗，這次的防處還算妥適，後面幾公里就在配速與腹部的拉扯之下回到終點。終點拱門的記時器有點小，稍微瞄了一下時間：阿，期中考就是這個成績了阿。複雜的心情中帶著些許的輕鬆感，雖然沒達到預設的目標，但是也確實破了PB，是應該要開心才對。

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回到3月

跑完一場比賽，接著再規劃一場比賽。多數跑馬人大概都是這麼重覆著一次又一次的週期。上個週期在3月結束了，翻了翻行事曆，下半年有中秋和國慶兩個連假，9月感覺還太早，10月似乎比較剛好(其實也沒這麼好)。再看看賽事活動，國慶連假那週的兩端，分別有10月6日的松本馬拉松、10月13日的新潟馬拉松。兩者看起來都是地方型的比賽，但感覺上新潟的風景名勝還滿有趣的，除有佐渡島，還有三年一度的越後妻有大地藝術祭。

But，身為有點嚴肅的跑者，自己在日本也曾經走了好幾天的路再上場比賽，說要沒有影響那是完全不可能的。所以最後決定選擇了松本馬拉松當成今年的第2場賽事。另一個選擇松本馬拉松的原因，則是因為看了日本電視節目歐兜邁冒險趣有一集到了松本，剛好遇上第一屆的松本馬拉松，感覺在松本這地方跑跑步、騎騎腳踏車，好像還滿愜意的，所以就來了。有了目標賽事，接著規劃課表。漢森的魅力在跑界持續發酵，這令人不禁想要親自揭開她的面紗。

漢森課表在網路上隨便找就一大堆，個人是採用GARMIN SPORTS上的Hansons Plan，除了課表，配速什麼的都算好放在那邊，必要時還能下載到手錶。有道是「訓練一定有風險，漢森訓練有強有弱，開練前應詳閱公開說明書」，連說明書也寫了三大份，不認真拿來練一下，怎麼對得起佳明的用心。不過那個說明書，我是很後來才發現他的存在，才驚覺課表的T不是T，我跑的Long是什麼Long。說明書充滿了前人的智慧，得到了武功秘笈，欲練此功，雖然不必自○，但想要內外齊通，先花點時間瞭解基本的原理原則，卻是必要的。

3月接下來一直要到5月的wings for life才有路跑活動，那4、5月就先當漢森踩線跑好了，然後在6月開始進入一個為期18週的完整週期，剛好接上10月的松本。後來wings for life跑了29k，算是賽事新高，可能是課表產生了效用，這也更加強自己要把接來下的課表吃完的信心與決心。5月到9月向來是路跑活動的淡季，隨著氣溫日漸升高，完成課表的難度也與日俱增。不愛間歇跑的我，一直要第9週的之後(YASSO800我可以)才漸入佳境，但是在進入有氧耐力的階段時，突然開始覺得長距離反而難跑，乍看之下雖然只是拉長距離、配速變慢，但跑不到就是跑不到。一則jay在生日當天華麗跑爆的貼文，竟有種療瘉的效果。不過不得不說，jay的訓練文就像烈日下的甘泉，汲取自己需要的份量後，又可以讓人繼續前行。

每天跟著課表走，不知不覺也來到賽前1個月。9月8日參加來素有開學跑之稱的台灣精工城市路跑，原本預估58分鐘完賽，最後跑了54分鐘，有著以往沒有的輕快感。9月19日2020東京馬放榜，帶著再次摃龜的失落感去到大同高中吃課表（那天北田辦秋季盃），竟然跑出半程（場地）最佳的91分半，跑的時候只想著跟上前面的半裸男子，停錶的時候自己嚇一跳。那天課表其實是16k的TEMPO RUN，在前後加上各2K的WU及CD，由於我通常跑第三道，所以50圈算一算差不多就是這個距離。隔天剛好讀到一篇心得文引了關家良一「紀錄不是可以追求的東西，而是在你努力後自然而然產生的。」《跑步勝者的100天修練》的這段話。也許這結果和氣溫剛好下降、跟對車有關，也許是夏日田徑場上揮灑的汗水收到了成效。心裡覺得：啊，關家這話說得真對阿。9月22日賽前倒數14天，總算把長距離拉到了30K，935上面的最大攝氧量也來到60新高，這個週期差不多就這樣了，就帶著這個狀態進到減量週。

賽後回顧不知什麼時候開始發現，自己半程可以很穩定的跑在100分左右。雖然馬場前輩們不斷對後進者一再告誡：全馬不等於兩個半馬，但我仍然期待自己能夠用200分跑完一個全馬，所以就把目標訂在sub320。不管是賽前的自我評估，或是實際開賽之後的體感，都覺得應該能在比賽中有所突破。賽前RQ的跑力值來到52.7，預估完賽成績是309。但馬拉松之所以讓人著迷，大概就是單純的四則運算，沒有辦法完全解釋場上發生的事情，而你我都是分分秒秒的追逐者。預估終究只是預估，最後10k的不穩定狀態，讓完賽紀錄停留在321，算是有控制在合理的誤差範圍…吧。

還是RQ對我最好惹，自動幫我sub320

原本是想寫一點檢討的東西。不過這個週期可以說是開始跑馬松之後，準備得最認真的一次。倒也不是因為跑出最佳成績，就像前面提到的，成績只是個結果。掐指一算，連同這次是第9馬，側腹痛這件事，印象中是從上次鹿兒島馬拉松才發生的，這也是依里程數吃膠的第1次。後來搜尋了很多有關跑步側腹痛的文章，發生的原因很多，前次自已覺得是因為能量膠太過濃稠、來不及消化導致，所以這次換成口感質地較好入口的品牌，但側腹同樣在差不多的地方（距離）時痛了起來。偏偏平常練習時並不會跑到32公里以上，練習時通常也只有補水跟運動飲料，目前似乎沒有辦法求證個人發生側腹痛的主因，但我想在下一場少吃1包能量膠試試，也許本人體質還不適應吃太多能量膠也不一定。

再來是有關數據的部分，心率及配速在第1區和第2區的比率，加起來差不多都是97%。前半程則是跑出賽事最佳的95分，一直到30公里還可以維持均速4:32/km。接著就不多說了，下次再努力（克服）就是。至於課表，按表操課的話是一週要跑6次，只有1天休息。雖然對成績的突破有那麼一點渴望，但週休1日感覺強度有點大，所以自己大部分是採行週休2日的作息，不過休的那天通常是星期五、六、日的其中一天的輕鬆跑，比較不會放掉質量課表。後來也發現，如果很認真照課表練，週跑破百也不是不可能，只是這就和當初對於月跑300一樣，充滿想象的恐懼，目前還沒有打算跑到這個程度。

然而原本課表的休息日也不是真的完全休息，這天通常會拿來做徒手肌力，下個週期也許可以考慮加點重量（真的只能一點點）。總結就是，很高興自己在這個夏天堅持了下來（這個經驗就是，要備戰柏林或芝加哥，在台灣都必須經過夏日的考驗），也很高興自己成為了漢森門的一員。最後，希望人生第10馬可以跑出好成績(笑)。後記大會賽後製作的影片，裡面有模仿鈴木一朗的藝人在終點跟大家擊掌，但我回到終的時沒遇到。

目前日本女藝人馬拉松最速應該是這位福島和可菜，成績：2016東京馬拉松 3:01:32、2016芝加哥馬拉松 2:59:05、2017東京馬拉松 2:57:51。日本男主播查到的是MBS每日放送的山中真，成績是2014大阪馬拉松的2:56:04。至於立志成為男主播最速、NBS長野放送的重盛赳男，目前PB是2:57:53，也只差一點點了（如果上面的紀錄沒有錯的話）。最後，謝謝Garmin Sports提供的課表，還有小編認真編寫的說明書，造福廣大的跑友。

精選訓練計畫Hansons Plan：https://sports.garmin.com/web/camp/172說明書在討論區裡面。謝謝JAY的跑步筆記。我們剛好都在3月跟10月跑了1場馬拉松，同樣在一個週期裡面，讀起來就感有感了。也要謝謝星晨跑團的跑友們，雖然小弟我出席率不太高，但是我們在河濱淋的雨、在流廁拉的○，絕對沒有白費，哈哈哈。大家繼續加油，有地緣關係的跑伴，真是不錯。

最後的最後，這次出國前還在擔心松本馬會不會再次因為米塔颱風取消，還好有轉向。但是回程遇到哈吉貝，又是另一個故事了，有空再來寫。（聽說後來新潟馬拉松因颱風取消了，有點慶幸當初的選擇是對的）