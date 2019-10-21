跑步知識／運筆說文解字－初馬達成

2019-10-21 09:21 運動筆記 運動筆記meme



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看完Youtuber 「Joeman」挑戰全馬的影片，感受到很多初馬，初半馬達成時的心情，想必是大家無法忘懷的，不論最後的結果如何，透過這漫長的42公里，學會與自己對話及堅持。

初馬就好像是「初戀」，酸酸甜甜，跑的過程中，腳是有夠「 酸 」的，內心也是各種負能量，問自己為何要那麼虐待自己的心酸，透過里程的推進，這些酸都像是轉化成能量，支持你跑的每一步，最後當你完成通過終點線的那刻，這些辛苦的酸都是增添你抵達終點時的那一點的甜。

想必大家一定都略有感觸，你的初馬、初半馬是怎麼樣的呢？也歡迎你在底下留言跟我分享，或是你的初馬賽事是哪一場？💗運動筆記meme祝福各位一路跑下去