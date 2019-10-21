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帶小比旅跑台灣／烏溪馬拉松 趕場人生完結篇

2019-10-21 09:27運動筆記 陳嘉齡

2019-10-13

眾所矚目的趕場人生完結篇終於來了。（沒人期待）

在連續奔波的連日趕場及家務勞累下，陳小齡略顯疲憊，一大早驅車便到達武林大會會場。

原本以為當天不會遇到熟識的盟友，沒想到代誌不是她這個憨人想的那麼簡單。

許多許久不見的大魔王一一在她眼前出現，就連絕世高手也出席了這項盛會，武林大會瞬間變成尋親大會。

這時候，陳小齡遇到從北方而來的盟友賴瑞，得知他在賽前練習無敵風火輪時，似乎不小心跌倒，手似乎摔斷了，看他痛苦難過的模樣，陳小齡很擔心他無法完賽，他包紮完挺起胸膛說他可以，陳小齡對他實在甘拜下風，果然是熱血跑者，在此也祝福他早日康復。

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接著也遇到了許多馬場前輩，陳小齡一一跟他們拍照，好製作日後花名冊（大誤），以便日後一一擊破。（被踢飛）

接著大家愉快地一起等候著鳴笛聲響起，各高手使出渾身解數，瞬間像飛似的全部都不見了，留下呆若木雞的陳小齡和比比少主。

幸好，陳昆信及他的愛妻張儷馨以及全大里最厲害的按摩師傅洪守義，不離不棄的陪在陳小齡身旁。

他們怕陳小齡太累，便輪流推比比少主飆車。

洪守義，沒事把節拍器頻率調到150，結果眾人跟著節拍跑，跑到後面眾人發覺不對，也感覺到氣喘如牛，他怕眾人圍毆他，趕忙把它關掉，他才免於被毆的命運。

比比少主到了烏溪河堤旁邊時，看到迎面而來的許多高手，高手們也對比比少主大喊著加油，比比少主開心地不停舉起雙手，跟高手們一一致意，感覺好像民意代表在謝票一樣。

在許多高手經過後，比比少主有些累了，看到沒有人就把手放下來。沒多久又有人喊加油，比比少主嚇了一跳，又連忙把手抬起來，跟大家打招呼。

這場大賽，許多門派弟子都帶著攝相機，只要遇到認識的都會拍上一拍，拍到後面陳小齡忽然像肖婆一樣，跳了起來，結果難得一見的飛天遁地影相，竟然被來自東港漁村的蘇政元給拍到，這簡直是超級難得，歡迎大家加購，一張只要一文錢（太臭美了你）

在回程途中，陳小齡一行人，一直不斷地被傳說中的神行太保蘇志濱連刷了三次，你沒看錯是三次，很重要，所以我也要說三次。大家錯愕地張口，這簡直是神人降世，眾人不禁想對濱哥膜拜。

他們一行人，在回程中遇到為大家服務的攝相師薛博志及黃子峰，他們為了拍攝陳小齡一行人，原本要休息了，看到他們前來又拿起大炮瞄準他們，記錄這次他們跑多慢（還敢講），真的很感謝他們。

終於，終於他們回到了終點，陳小齡也完成了這四天的連日賽，而她們也繼續往下一場賽事邁進。

這個故事告訴我們，沒事不要手癢報那麼多，不然會跑到虛累累，還瘦不下來。

再一次謝謝攝影師及志工在大太陽底下，熱情地為大家服務。

謝謝沿途加油及一起拍照的跑者。

#2019烏溪馬拉松

#為不能跑的人而跑

#VISION熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣

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