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跑步小品／重新出發 地方媽媽跑起來

2019-10-21 09:32運動筆記 草莓

清晨的風冷的有點似曾相似，以為再也不會回到馬場的我，穿著跑鞋，站在起跑線後方，那年東馬棄賽之後，很多事情我都忘了，但是做過的夢卻忘不了。以前跑步戴的耳機跟手錶也躺在櫃子裡沈睡許久，偶爾整理房間發現它們時，總會有些感傷。以為慢跑已經和我漸行漸遠，像是沈寂已久的銀器不再發亮，但期許自己能繼續保持著這個習慣前進，就算身體再疲憊，速度再緩慢，時間蹉跎，我還是我，三年前的那個我。重新再開始跑步，好難！甚至比一開始跑步還要難，要克服的除了沈重的腳步，還要對抗曾經輕鬆跑步的記憶。

我怎麼了！怎麼會那麼疲憊？那個跑過全馬的人呢？我真的老了！好想放棄.....慢慢的走回家吹冷氣就好，這個聲音不斷的在我耳邊響起。但是，只要停下來，是不是也別想回到以前的狀態了？有句話說：你不是因為變老而停止跑步你是因為停止跑步而變老。在重新開始晨跑到第五天，我發燒了！原先以為是感冒但後來發現是腸胃炎，可是越是如此，我越不能放棄，休息了幾天，我又穿上跑鞋了！

重新晨跑第八天左腳腳趾甲起水泡了！好像是跑者才懂的位置（指甲與肉的中間）這個水泡讓我覺得我自己好像回來了！賽前2天，壞朋友竟然提前來了！怎麼現在用心想做一件事時，全世界都會來阻止妳？鳴槍後，我慢慢的跑著，終於不是屬於誰的誰，一公里兩公里三公里，像是失去記憶的人慢慢找回自己，慢慢跑回自己心裡只有跑步的時候，才是真正的我，可以勇敢，也能脆弱。

搬到台中之後，因為大眾運輸工具不像台北那麼方便，家裡附近也沒有大型適合慢跑的公園，所以我還蠻少出門的！更別說跑步了！這次報名的公里數雖不多，但仍要透過這個機會，看看台中的風景（嗯！部分啦）才跑10K而已沒辦法看多少其實。還在感性的時候，突然看到！等一下！那個是烤乳豬嗎？（傻眼）（兩隻正在烤....）快到終點了！我覺得好累，真的好累！但內心深處卻神采飛揚，喔！因為我看到兒子跟老公在終點等我（等一下！兒子手上的飲料跟嘴巴的番茄醬是什麼？）「你久等了！媽媽來了。」（他們去旁邊吃早餐，完全不尊重跑者（媽媽）

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生小孩之後，全心投入照顧兒子全職媽媽搭配常出差的先生時間真的比乳溝還難擠我不騙你，我常常問老公說：我是不是永遠不會再跑馬了？他總是說：會的，妳一定有機會再跑的。有夢想就會有犧牲，離開舒適圈去晨跑與陪兒子躺在床上睡覺，總在一念之間。恢復跑步之後，也不是想要看自己還能跑多快能不能回到一週有6天都在跑步時的水準，（雖然沒有什麼水準！）「只是跟自己說，我還不想變老！」就算當了媽，也不要忘記自己的夢想，小孩懂事的時候還能翻出幾張跑照炫耀，媽媽年輕的時候也是有辣過的（並沒有）畢竟在帶小孩生不如死的時刻，夢想仍然可以給妳微薄希望。

#地方媽媽跑起來

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