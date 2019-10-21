賽事心得／台中城市半程馬拉松 讓你跑滿吃飽

2019-10-21 09:41 運動筆記 淦哥(金田雙鈿)



感謝 陳馨怡總監，讓小弟可以臨時參加這場熱鬧的城市半程馬拉松，10公里組。記得第一屆時不小心上了分組，今年再次參加，決定用歡樂記錄的方式來跑。

起跑前跟文心樂跑的朋友們會合，有人半馬有人10公里，起跑後，跟著魏哥，采玲，維維哥輕鬆跑，跑過家路口，跑過南屯有名的豬腳，賽道都是平日練跑的路線，來到環中路的補給站決定不跑了，停下來好好吃一頓，炒麵 壽司 燒賣 燒肉 橘子 炸雞塊 舒跑 水 維他露P，吃的飽飽的，不過~怎麼感覺補站的生意不太好，大多都只喝了水就跑了，於是臨時當起啦啦隊跟著志工大喊 來吃早餐，吃飽再回去。果然這一喊起作用了，看到許多跑著一個接一個停下來吃補品。

經過南屯運動中心，到了最後一個補站 除了剛剛的食物飲料之外，出現了厲害的香腸瀑布啦！自然又是大塊朵頤，才跑二步，烤大豬啦！一人帶著一條香腸邊跑向終點， 終點前沿路聽到5公里組的都驚訝的說：怎麼有香腸？跟他們說 明年報10公里就有得吃唷。

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看到跑友在會場拍些活動照片，發現會場有許多攤位推出各樣活動，可惜淦哥要回佛寺當廟哥～不然一定逛滿～明年記得來報名這場優質賽事～～

#感謝攝影大砲

林文平

王永彥

周風箏

讓我留下美好照片

#感謝一起跑的大家

魏景陽

涂貴昇

Sheng Yen

Janice Chou

吳維

Masaya Abe 脇本欽吾

#謝謝創意實踐家

#謝謝總監

#跟著淦哥跑

#文心樂跑