訓練心得／戀戀二水初馬訓練營 培養制定計畫的能力

2019-10-21 09:47 運動筆記 莊宗瑋



時光飛逝，很快的為期16週的初馬訓練營即將隨著戀戀二水馬拉松的起跑槍響而畫下句點。

很幸運能成為訓練營25人中的其中一員!! 在報名此次的官辦訓練營前，自身是個標準的每日10K跑者。

下班後換上跑鞋不管三七二十一，先跑個10K再說!!

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不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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長期認為跑步就單純只是"跑"而已，忽略了其他更重要的核心部分，漸漸的身體也提出抗議了。

先是膝蓋後是足底，疼痛讓我思考如果想要跑一輩子，一定要有所改變!

所幸我們身處在資訊非常發達的時代，透過書籍、網路等資訊，我逐漸瞭解到原來跑步並沒有想像中簡單。

為了尋找能繼續往前跑下去的答案我費盡心思，直到老天爺幫我開了一扇窗---「戀戀二水初馬官方訓練營」。

圖片來源：iRunner報名網

以下會介紹訓練營都在做什麼？從中能學習到哪些？以及大家最關心的成績是否有進步？

訓練營就是一群熱愛跑步並且想跑得更好的跑者所組成的一個團體!

在這邊你不用去解釋生活都這麼累了，為什麼還要讓自己這麼辛苦？

下雨天為什麼還要像個瘋子一樣淋雨跑步？

只要擔心一提到跑步的原因，大家可能三天三夜都說不完哩~

跑步科學化訓練

透過科學化訓練的三大核心元素：量化、週期化、個人化，把每次的訓練轉化成數字分析，針對目標賽事制定變化訓練，在特定時間達到顛峰狀態!並且確保訓練的可行性，提升個人訓練效率。

為實行科學化訓練，我們所使用的APP就是RunningQuotient 以下簡稱RQ。

教練會將每週的訓練轉化成RQ課表，學員只要照課表實施訓練，並且上傳跑錶數據到RQ，教練就能即時掌握到每個學員的訓練狀況！

↑ 每週教練給的課表 (圖片來源：田中高鐵運動特區)

而RQ會根據學員的跑力，制定出各強度配速區間，學員雖然都跑一樣的課表但是配速是依照個人化去調整的。

RQ依照跑力換算的個人化的配速區間

最重要的訓練--「每週日的團練日」

學員星期一到六的上班日都是依照教練提供的課表各自訓練，最重要的則是週日的團練日!

團練日是教練唯一能親自指導學員的機會，完整的訓練包含暖身→技術訓練→主課表→肌力訓練→伸展按摩

暖身：教練親自帶關節操幫助學員打開身體活動度，也是準備迎接挑戰的儀式象徵!

技術訓練：訓練營的教練都是通過「姿勢跑法」教練認證的職業教練，透過主課表前的技術訓練可以引導學員學習正確的跑步姿勢與技術，可以跑得更快更省力!

主課表：依照週期化訓練逐漸增加訓練的質量，跑步期間教練隨時提醒學員跑姿，視狀況給予個人指導。

肌力訓練：有好的跑步技術也需要打造良好的跑者身體，除了徒手訓練透過彈力繩、啞鈴...等器材，進一步刺激肌力的成長，才能有跑完全馬的能力。

伸展與按摩：一般跑者最容易忽略的部分，訓練營提供專業運動物理治療師帶領學員伸展收操，並透過滾筒放鬆緊繃的肌肉跟筋膜，避免過度累積疲勞而造成受傷!

訓練營提供的這一套完整訓練模式，就是我所尋求的答案! 讓自己具備制定訓練計畫的能力，這是在任何書籍與網路所無法給予的!

至於訓練營有沒有讓我的成績進步？

我即將從10K跑者變成全馬跑者~那你們說呢?哈哈~

數字是比較不完的! 因為這群人的幫助扶持，現在我跑得更開心了!

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圖片來源：田中高鐵運動熱區