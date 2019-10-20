賽事資訊／完賽伴手禮亮相 田中蜜麻花必吃必買紅在哪？

2019-10-20 17:21 運動筆記 Run For TAIWAN



2019 田中馬拉松完賽伴手禮皆來自田中在地業者（圖片來源：筆記實業）

田中鎮過去不少餅店轉型生產餅乾零嘴各有特色，除了蜜麻花全國知名，還有歷久不衰的煎餅業者，店家大都傳承下一代，保留古早味外，也多了創意口味與包裝，田中馬拉松舉辦幾年下來，業者熱情贊助補給品，展現對遠道而來跑者的歡迎。

寶大食品支持田中馬設補給站

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（左）寶大食品的招牌產品米香與蜜麻花（右）左起業者二代張家華、業者張宗寶、田中馬創辦人鄭宗政（圖片來源：筆記實業）

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創立於 1973 年的食品行早期生產多種古早味餅乾，主力在遊覽車停靠的休息站販售，九二一地震重創中部後，老闆張宗寶專注於麻花捲研發，人工製作麻花捲，做出鬆軟度適中，不甜、不黏牙的的口感，3 年前還推出小尺寸的麻花捲，更容易入口。

張宗寶說，近年設備已升級好幾代，麻花捲品質穩定，有 6 成左右顧客是熟客，許多客人偏愛到現場買餅乾，能看到、摸到、吃到產品。田中馬來臨進入冬季，也是麻花捲銷售旺季，業者今年依然在臨近福寧宮設攤提供補給，為跑者加油打氣。

進發食品機器無可取代的手工溫度

（左）進發蜜麻花門口彩繪是田中的打卡熱點（右）炸好的麻花捲從糖水中撈起形成漂亮的水花（圖片來源：筆記實業）

進發蜜麻花也是在地老店，進發食品廠外觀彩繪上農村意象，沿路經過相當醒目，其中香蔥口味是招牌，還有現烤現磨製作花生口味、以及使用日本、韓國海苔的麻花捲都受歡迎，老闆吳政達說，早期是中式餅店起家，後來生產牛奶餅、芋頭餅乾等，但因食品大廠機械化大量生產，唯獨需要手工生產的麻花捲，反成他們生存的契機。

手工製成的麻花捲讓密麻花吃起來有溫度（圖片來源：筆記實業）

吳政達表示，麻花捲的形狀需人力扭轉而成，麵團的收縮程度也需要人工目視調整，左鄰右舍許多長輩就是他們的老員工，長時間下來的好手藝，讓蜜麻花吃起來有溫度，傳統零嘴也增添新意。

一品名食品煎餅開模設計開發新市場

一品名煎餅為田中馬客製聯名煎餅，相當可愛（圖片來源：筆記實業）

一品名食品生產煎餅 30 多年屹立不搖，原料單純僅是麵粉、蛋、奶粉和油就能一個口味打天下，但面對現在市面上推陳出新的零食，業者也跟進推出巧克力、咖啡、芝麻、杏仁等 10 多種口味，還曾做到外銷。

老闆曾振輝說，消費者零食選擇越來越多，幸好現在朝向客製化設計生產，以模具高溫烙印，讓煎餅呈現深淺線條，餅乾成了最佳的宣傳媒介，除了選舉候選人作為文宣小物，還有外縣市活動、廟會等也設計專屬於自家特色的煎餅；一品名今年也製作田中馬拉松煎餅作為伴手禮，相當細緻可愛。

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