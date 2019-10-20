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賽事心得／三星公益路跑 戴著Galaxy Watch跑步趣

2019-10-20 17:38運動筆記 李銘峰

(相片提供-運動筆記)

很榮幸獲得第15屆 【運動筆記x三星公益路跑戴著 Galaxy Watch Active2 跑步趣】活動成員之一

★【三星公益路跑將報名費 全數捐贈家扶基金會 幫助弱勢兒童】★

三星公益路跑 自2005-2019年在臺北市政府前廣場舉辦 (每年都超過2萬名民眾參加)2013年開始將報名費全數捐贈給家扶基金會，成立"希望教室" 幫助弱勢兒童2017年成立" 星美好獎助學金 "協助藝術和體育有特殊才華的小朋友，有發揮才能及深造的機會。★三星推出新一代的Galaxy Watch Active2 智慧錶 讓跑友配戴測試

(相片提供-三星官網)

■ (智慧錶分成 44mm 以及 40mm 兩種尺寸，前者提供午夜黑以及香檳金兩種顏色 )

■ 錶身分別輕量化的鋁質搭配運動風格的 FKM 材質彈性錶帶，及頂級不鏽鋼材質搭配皮革錶帶， 和前幾代最不同的是，Galaxy Watch Active 2 錶圈採用觸控式.更方便。■ 光滑的曲面機身上，極大化的可視區域，讓你享有一覽無餘的視野

■ 我拿到的44mm午夜黑手錶，造型簡約時尚.也可更換手錶螢幕背景(搭配任何服裝都適合的)^^

■ 錶帶配戴方式也是可直接往內收納起來.手錶看起來是一體成型。

(相片提供-三星官網)

★【智慧手錶功能】■透過手錶介面快速回應Facebook等線上社群互動、支援超過16種語言的即時語音或文字翻譯功能■支援Wi-Fi與藍牙連接

■心率量測、健身記錄功能，讓使用者能針對39種運動模式進行記錄

■包含跑步、健走、騎單車、游泳、划船機、橢圓健身機與動態健身內7種健身模式

(並且支援自動判斷啟用，而使用者也能透過7種不同跑步計畫達成訓練目標)

■新加入健康感應器能更快讀取數據，持續追蹤運動進度，支援Samsung Health即時監測壓力指數

■音樂部分，三星也與Spotify攜手合作，讓使用者能透過手機或Galaxy Watch Active 2登入三星帳號後，即可在Spotify服務瀏覽、聆聽音樂

(相片提供-三星官網)

★【運動筆記提供 路跑活動賽事與分享資訊的平台】

★跑者的福音是藉由"運動筆記"平台提供了讓人一目了然的--

■國內外賽事活動■賽事影音■文章■紀錄自己資料■網誌分享■舉辦各項聯名活動..等

最受跑者及本人最喜愛的就是"賽事相簿" 免費提供照片.讓跑者在跑後能看到曾經在努力過程中那位汗如雨下「堅持下來的自己」^^"

■這次運動筆記有派出4位配速穩定又風趣幽默的PACER■還有活動通知及現場活動安排的Barry (貼心又不厭其煩的告知大家注意事項)

(相片提供-運動筆記)

★【路跑活動準備開始拉..】★

■第一天 到三星微風南山旗艦體驗館 參加說明會及領取跑衣、智慧手錶

■完成APP下載 串接Galaxy Watch Active2 更新資料

相片提供-李銘峰)

★第二天 準備三星公益路跑戴著 Galaxy Watch Active2 跑步去...^^

■5點陸續集合.及手錶定位.檢查服裝..暖身操

■6點起跑.20人分成A對.B對 (我是分配在B隊) 由丹尼、國宇2位列車長帶領(6-7分配速度)

■沿途列車長配速穩定.不時提醒我們尋找相機 (要錢的照片.可以大家一起拍.均分下來不心疼^^)■終點完賽後大家合拍團體照.暖身.歸還手錶(好想帶回家呀><)■完賽禮：除了沖泡飲．餅乾還有贈送一個三星運動水壺(很實用^^)

(相片提供-李銘峰)

★【心得感想】★

藉由這項路跑活動.可以讓〈阿公揪阿爸、樓頂揪樓下〉愛跑步、愛運動、男女朋友、好同學、好同事、好朋友、大人小孩、全家總動員一起來參與^^可以流流汗水．更有自信．又可以做公益．幫助到需要的人...真是一舉多得！

跑步可以讓自己在呼吸之中 認識生命的珍貴 (生與死、呼吸之間)更可以在進行中與自己對話 (也可以聽聽其他跑者的對話.有時候聽了都噗滋一笑)更可以得到無價的健康與充滿活力健康的身體。這麼棒的事情...明年大家揪一下...一起來跑吧！go！go！go！^^ (很重要.所以go!三次)

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(相片提供-運動筆記)★這次的相片(太多了><)做成影音檔.與大家分享我們的活力和喜悅^^

【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

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