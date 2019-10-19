路跑知識／挑戰高山越野跑 必須得懂的6件事

2019-10-19 12:21 運動筆記 江晏慶



「台灣真的是很神奇的地方!」當我放慢速度，站在通往奇萊主山的路上，遠眺著山巔時心裡不斷呢喃著。

在36000平方公里的土地上，海拔超過3000m以上的高山多達260多座，密度是世界之最，從海平線到達高山登山口最快不用3小時，生態景觀豐富、交通便捷，高品質的高山運動 絕對是台灣的驕傲! 台灣的高山登山運動歷史可回溯百年，而跑山運動的盛行僅在這3、4年間。隨著越野跑運動人口的增加，深度越來越深、廣，用越野跑體驗台灣高山之美自然是跑者心之所向，然而這部分運動教育相關資訊卻是非常的少，幾周前去吃豆花時，老闆娘看我穿著越野跑賽服，就對我說她上回在合歡山登山時遇到越野跑者跟她借水，她告訴我說: 他們幾乎不帶東西上山，簡直拿生命開玩笑!

筆者有十來次的高山越野跑經驗，不算多，但每次上山總有不同的體驗和學習，這裡分享幾點我認為非常重要的Tips，希望可以讓預備來趟高山越野跑的朋友們，能夠有更美好、平安的體驗。

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一、Keep Fresh

保持新鮮? 這是蝦米!? 這是國外耐力運動中，教練常提醒選手的用詞，告訴正在訓練或比賽的運動員要保持身體在良好的狀態。

特別在海拔超過3000m以上的高山上，空氣稀薄，你會異常的喘，而且爆掉之後會需要很長的恢復時間，甚至讓你累到想停在原地小睡一下再出發。

我自己也曾跑到頭暈目眩、難以控制自己的動作，當狀況至此，你需要增加休息的頻率和大大降低前進的速度。但最重要的是，在出發時就做好體能分配－Keep Fresh!! 在高山上，你絕不能用跑平地的概念前進，起跑之後只要感覺到突然間的心跳加速、猛喘，你就得立即降速，又或者說，起跑後你就應該讓身體保持在游刃有餘的狀態，該慢走就走、慢跑時以小步幅、穩定的前進，這會讓你前進的又快又遠。

簡單結論，高山越野跑前進策略: 龜速起跑、穩定呼吸、該走就走、說停就停

二、更頻繁的進行補給

在低氧的狀態下，體能的消耗會異常的迅速，此時水分的需求、營養的需求狀況都會增加，請多帶飲用水和補給品，無論是正常前進或是不幸發生意外狀況，都能夠確保有足夠的生命後盾。固態補給的頻次上，我建議25~30分就要吃一次，每一小時就吃一次較大能量單位的補給，像是飯糰或Power Bar，讓身體保持良好營養狀態。

三、攜帶足夠的保暖裝備

一般而言，屏除其他氣候環境因素，海拔上升1000m氣溫降6度，人們在運動過程維持體溫是需要耗費能量的! 因此若讓身體處在”感覺冷”的狀態，體能流失的速度會增加，當然也會增加意外發生的風險。高山運動的基本人身部品，是在最內層穿貼身、吸濕排汗的機能衣，另外準備防水外套、運動手套、小帽。若是在冬季，我會再多帶長袖機能衣、毛帽，以洋蔥式穿法，感覺到熱就脫一件，盡量不讓衣服濕透。安全起見最好帶個幾乎不佔空間的急救毯，在緊急裝況時絕對能夠派得上用場!

四、不戀戰，天氣或體能狀態不佳就撤

難得請4天假，已經走到這裡了，剩下2K不衝嗎!?

記得在10年前我與師父－古明政大哥一起去畢祿羊頭單攻，來到鋸齒連峰後古大哥一看天色不對，加上他當時狀態並不好，當機立斷就決定下撤回登山口。後來滂沱大雨幾乎淹沒了視線。那次經驗讓我學習到”不戀戰”的智慧是如此重要! 其實這概念就和棄賽一樣，雖然失落在所難免，但這並不可恥，而是為了長長久久跑下去的必要之惡。

(這張被風吹到臉都歪了)

五、下載好離線地圖和備用電源

科技發達的現今，離線地圖的發表大大降低了登山迷走的狀況，這真的是太好用、太厲害了! 常用的免費離線地圖APP像是MAPS.ME、綠野遊蹤、Guru Maps等等都非常方便、易懂。

開啟離線地圖後，手機的耗電會增加(主要是因為要開啟GPS定位)因此請記得攜帶行動電源和充電線，好確保你知道回家的路! 如果可以多帶一支手機也很好，因為有些手機在極冷的天氣下會秀逗。

六、尊敬大自然

2018年我和台灣登高賽國手－蘇信凱在七星山訓練結束後，在離開山徑時他轉身向山的方向深深的一鞠躬，我心想，這就是他為何如此強悍、與眾不同的原因－因為他虛懷若谷、敬重自然。

來到大自然間放眼望去，腳下的每一寸土地、身邊的每一棵樹都見證了這塊土地百年以上的歷史，前人辛苦開闢步道好讓後人得以一窺山岳美景，其工程浩大在那資源貧瘠的年代實在難以想像。每一次的入山我們真的都需要抱持著感恩的心。我經常在越野跑的過程中，需要抓扶植物時會跟它說聲謝謝或道歉，不知道是不是心理作用，我發生意外的情形就此降低了。

無論心理作用或是在量子力學的觀點下，對萬事萬物發出良善的信念回饋總是好的，也讓我們學習懂得在大地前臣服與謙卑。

延伸討論: 野外跑，我們需要多留三分敬畏

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