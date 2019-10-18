跑步小品／全身的傷 想去跑完我的初馬

2019-10-18 09:32 運動筆記 Anyta Tseng



今天去醫院回診，醫生說不可以xxxxxx，我回，好。醫生說不可以xxxxxx，我回，好。醫生說不可以xxxxxx，我回，好。醫生說不可以xxxxxx，我回，好。

醫生說不可以去跑步，我一直看著他。就這樣我們對看十秒。醫生說，你不要告訴我你去跑步。我一直看著他。醫生說，我要改你的藥。我說，什麼藥都可以改，止痛跟消炎的一樣都不可以少。他又看著我，我不敢講話。

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回到家，發現止痛的都還在。好像是上天冥冥之中的安排，該賣的都賣了，就初馬，冬山河沒有人要買。我都沒有練，也沒有辦法練，看來星期天要實力跑。

一年前的現在，就是現在，我剛開始跑，從十公尺開始練，從一天十下，到可以一百下深蹲，從三次腳酸，到一百次的高抬腿。從一個水泡，二個到三個。現在滿腳的一朵又一朵的水泡，留下似花的痕跡。從小腿酸到大腿酸。從膝蓋，內膝，外膝，左膝，右膝，沒有，沒受過傷的。從腳踝腫，酸，痛。腳底肌膜炎，先左腳，到右腳。半夜睡覺，被左腳的抽筋痛到驚醒。大連屁股都會抽筋。到右腰痛到左腰。

不要講為了跑步，我餓了多少個夜晚。最後長骨刺。痛苦不堪。到小中風。我全身的傷，只說明一件事，我相信我可以。在終點以前，在筋疲力盡的時候，我還在抬起腳，在自己都不相信的瞬間再衝一次。

男友都沒有說，因為他知道我會去試試。我想去試，因為我真的辛苦太久了。我想知道過去一年的努力，在我生命中代表什麼。睡不著，亂亂想。