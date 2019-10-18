親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
綜合
路跑

黃昏時刻易撞鬼？日本妖怪民俗的靈界怪談

幸佳慧病逝 7成「壺腹癌」患者最明顯症狀是這個

運動筆記【教練！我想跑步！】心智訓練想去跑完我的初馬
健行筆記日本搶岳表銀座 Day.6 燕岳、歸【白朗峰環線TMB】歐洲超美長程步道，徒步健行法義瑞三國
NBA焦點球員- Coby White (10月18日)焦點球員- Giannis Antetokounmpo (10月18日)

跑步知識／心智訓練 幫助跑者提升到更高水準

2019-10-18 09:42運動筆記 余文彥

我們都知道身體技巧、運動技巧需要日積月累上千次的反覆練習才能獲得進步，然而像是集中注意力、抗壓力、增強自信心等的心理能力也需要系統性訓練。例如「面對賽前的緊張感如何放鬆？」「如何克服表現低潮？」「如何在緊湊的日常生活節奏中維持練習專注度？」看著Kipchoge前後兩次挑戰破二過程，除了吸引人的優美跑姿以外，更令人欽佩的是他強大無比的心智能量與專注度。

圖片來源

PST心理技巧訓練

「心理技巧訓練（Psychological skill training）」簡稱PST，是一種有系統、持續性的心智或心理技巧練習，用來強化運動表現、增加樂趣或是在身體活動上達到更進一步的滿足。早在1950年代的蘇聯便開始發展PST，系統化發展運動員與教練的心理技巧，以達到更高水準的運動表現，到了今日心理技巧訓練已經是所有高水準職業運動訓練的一環。在過去專欄【啟動專注的秘訣 (上)】【啟動專注的秘訣 (下)】曾介紹「透過建立一套自己的儀式觸發「專注」機制，讓自己在正式上場時達到最佳狀態。」就屬於PST的一種。

除了專注以外我們還需要哪些心理技巧來面對挑戰？下面列出心理技巧的分類以及相關的專欄文章：

「基本技巧」個人內在的心理資源，達到成功所需具備的基心智技巧，包含：

「表現技巧」運動表現時執行技巧的心智能力，包含：

「個人發展技巧」指的是能夠促進個人發展的心智技巧，個人發展涵蓋對成就的認同以及與他人的關係，包含：

「團隊技巧」指利於建立成功團隊的特性，包含：

雖然不是上面每一個心理技巧都很好理解，不過可以大致掌握脈絡是由內而外、由短期至長期、由個人至團體；從增加心理資源開始，提高訓練與比賽的心智能力，建立長期發展，最後推演至團隊。

分享

當比賽越來越接近，心理因素是每天表現起伏的主要原因。雖然絕大多數跑者都不是職業運動員，但要想突破自我、破PB就需要心理技巧訓練，藉由這篇文章希望能幫助你找到自己需要的那塊拼圖。

  • 心智訓練需要持續整個運動生涯

  • 心理技巧的學習要從平常練習到模擬訓練以至最後實際比賽

未來專欄還將持續介紹更多的心理技巧，幫助跑者們面對內心的不確定，挑戰自我極限。

資料參考：Foundations of Sport and Exercise Psychology (6th ed.) 《競技與健身運動心理學》

【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

跑步小品／全身的傷 想去跑完我的初馬

2019-10-18 09:32

訓練心得／MIZUNO 接力賽訓練營 汗水不會白流

2019-10-18 09:23

EMBA 接力賽／63歲精實跑者蔡明忠 二次征服東京馬

2019-10-17 10:05

100公尺跑出13秒48 7歲小男孩打破美國紀錄

2019-10-17 10:00

跑步知識／快肌慢肌 訓練大不同

2019-10-17 09:52

焦點人物／約旦沙漠超馬賽 陳彥博拚搏約旦沙漠皇帝

2019-10-17 09:44

日本人跑遍台灣／清水高美濕地半馬 看到總一的車尾燈

2019-10-17 09:38

帶小比旅跑台灣／寺廟之旅（二）真武山超馬

2019-10-17 09:34

旅跑正夯！跟著 XTERRA 野遊墾丁全攻略

2019-10-17 09:31

冠軍帽主人伊登11月來 領跑田中馬

2019-10-17 00:03

洪宏星從泰拳冠軍變身越野跑者 FUTURELIGHT成最佳利器

2019-10-16 16:11

7場特色馬拉松跑不停 彰化成了馬拉松大縣

2019-10-16 15:39

跑步知識／運動健身後不吃東西 妳瘦的了嗎？

2019-10-16 10:00

訓練心得／跑者心念 專注力的禪悟

2019-10-16 09:56

2019 礁溪馬拉松 賽服與獎牌匯集

2019-10-16 09:50

彰化縣推馬拉松嘉年華 挪威選手Iden將為田中馬領跑

2019-10-16 09:31

2020金門馬拉松名額有限 10月31日開放報名

2019-10-15 17:47

賽事資訊／2020渣打臺北公益馬拉松 「Without Limits 我，勇不設限！」

2019-10-15 16:48

影／伊登還願之旅！ 戴順澤宮冠軍帽領跑田中馬

2019-10-15 10:48

影片剪輯／2019烏來馬拉松

2019-10-15 09:28

帶小比旅跑台灣／寺廟之旅（一）戰虎鳴斧闊行

2019-10-15 09:20

跑步知識／掌握跑坡技巧 強化賽道的應變力

2019-10-15 09:14

台灣宮廟帽揚名三鐵 傳艾登今年將領跑田中馬

2019-10-14 21:50

剛改寫16年女子馬拉松紀錄 肯亞好手：可以更快

2019-10-14 14:58

賽事心得／真武山超馬 沒試怎麼知道自己行不行

2019-10-14 09:57

賽事心得／柏林馬拉松 六大馬初體驗就順順跑吧

2019-10-14 09:54

跑步知識／腳踝老是卡卡？三招終結腳踝不適

2019-10-14 09:46

跑步知識／運動筆記說文解字—前方緩坡

2019-10-14 09:30

女講師披國旗 跑柏林馬拉松

2019-10-13 23:17

熱血挺台灣 大學女老師背國旗參加柏林馬拉松賽

2019-10-13 17:50

三星公益路跑報名創新高 報名費472萬全捐出

2019-10-13 15:55

路跑／文姿云自比黑寡婦 郭婞淳效法神力女超人

2019-10-13 14:26

日本人跑遍台灣／寶礦力路跑21k 逆風前進！

2019-10-13 14:19

賽事心得／2019柏林馬 亂入Berlin AR跑團的早餐跑

2019-10-13 14:13

賽事心得／2019日本東北風土馬 好吃又好玩！

2019-10-13 14:08

最強女力郭婞淳、文姿云 攜手陳傑為公益而跑

2019-10-13 09:01

賽事介紹／馬場狂紀錄 簡述世界「三最」賽事！

2019-10-12 14:55

賽事心得／2019柏林馬 最好第一天就去EXPO！

2019-10-12 14:40

姊妹們跑起來／跑步是我勇敢的決定 遇見更棒的自己

2019-10-12 14:20
看更多

熱門文章

NBA／卡特三分球爆發 對手主帥：怎還不退休？

2019-10-17 12:45

丹麥羽賽／球后逆轉勝 戴資穎站上8強

2019-10-17 22:05

中職／桃猿5轟20:3屠兄弟 首次3連霸林立FMVP

2019-10-17 22:40

NBA／中國要求開除火箭隊總管 總裁悍然拒絕

2019-10-18 06:01

NBA／詹皇、AD齊上陣 湖人主場大勝勇士33分

2019-10-17 14:34

亞錦賽／複賽賽程出爐 中華隊先後對韓、陸

2019-10-17 16:17

中職／伯納賽後向媒體說再見 明年不留兄弟？

2019-10-18 09:00

中職／彭政閔最終一戰 黯然看兄弟大敗桃猿連霸

2019-10-17 22:44

NBA／雙巨頭取代三巨頭 AD：最刺激賽季來了

2019-10-17 13:52

2019亞錦賽成棒 複、決賽賽程與最新比分

2019-10-17 16:25

NBA／捍衛中距離價值 杜蘭特筆戰各路網友

2019-10-17 14:50

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

NBA／努力練外線 西蒙斯承認：我不是好射手

2019-10-17 17:16

NBA／4連敗平均失129分 爵士新成員熱身賽進攻也卡彈

2019-10-17 15:42

NBA／42歲老飛人 卡特目標例行賽82場全勤

2019-10-17 15:52

MLB／洋基控偷暗號 太空人教頭：爆料就別匿名

2019-10-18 07:51

中職／彭政閔改拿教練棒 感覺真的退休了

2019-10-17 23:42

NBA／比爾確定續約 2年7200萬美元續留巫師

2019-10-18 07:52

NBA／談執教衛斯特布魯克 丹東尼笑稱「衛來瘋」

2019-10-17 15:38

NBA／再談莫雷事件 席佛重申捍衛言論自由

2019-10-18 09:12

中職／季賽4轟未有滿貫砲 劉時豪這兩轟驚人

2019-10-17 19:34

中職／再獲敗隊最佳球員 張志豪心情沮喪

2019-10-18 00:01

NBA／與偶像奈許一起訓練 楊恩：最喜歡的時光

2019-10-17 12:06

拳擊／腦部重創昏迷4天 27歲美拳擊手傳噩耗

2019-10-17 12:46

中職／6年5冠 桃猿傳奇3連霸謝幕

2019-10-18 00:05

中職／兄弟第5戰若贏 封王機率從14%變25%

2019-10-17 16:06

中職／猿隊完成3連霸 洪總：沒想到那麼順利

2019-10-18 00:21

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

丹麥羽賽／收對戰3連勝 周天成闖8強

2019-10-17 19:19

網球／約帥母談星媽人生 坦言兒子不如費納受歡迎

2019-10-17 19:12

NBA／國王提前報價 希爾德尋求破億合約

2019-10-17 12:30

守備穩健、打擊具天賦 張育成挑戰明年二壘先發

2019-10-18 07:00

中職／兄弟還未絕望 廖乙忠待命投第6戰

2019-10-17 17:44

中職／打擊率破5成+3轟 林立奪總冠軍賽MVP

2019-10-17 23:39

NBA／戴維斯主場首秀 詹皇：他能改變比賽

2019-10-18 00:24

中職／王躍霖扮桃猿封王牛棚關鍵 獲選勝隊優秀球員

2019-10-18 03:21

拳擊／27歲美國拳手 腦部重創不治

2019-10-17 17:53

丹麥羽賽／混雙復仇 王齊麟、程琪雅率先闖8強

2019-10-17 16:28

NBA／與公牛簽約隨即宣布退休 丹恩結束15年職業生涯

2019-10-18 10:10

中職／總冠軍賽開球初體驗 張育成：比在大聯盟還緊張

2019-10-17 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top