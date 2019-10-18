跑步知識／心智訓練 幫助跑者提升到更高水準
我們都知道身體技巧、運動技巧需要日積月累上千次的反覆練習才能獲得進步，然而像是集中注意力、抗壓力、增強自信心等的心理能力也需要系統性訓練。例如「面對賽前的緊張感如何放鬆？」「如何克服表現低潮？」「如何在緊湊的日常生活節奏中維持練習專注度？」看著Kipchoge前後兩次挑戰破二過程，除了吸引人的優美跑姿以外，更令人欽佩的是他強大無比的心智能量與專注度。
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PST心理技巧訓練
「心理技巧訓練（Psychological skill training）」簡稱PST，是一種有系統、持續性的心智或心理技巧練習，用來強化運動表現、增加樂趣或是在身體活動上達到更進一步的滿足。早在1950年代的蘇聯便開始發展PST，系統化發展運動員與教練的心理技巧，以達到更高水準的運動表現，到了今日心理技巧訓練已經是所有高水準職業運動訓練的一環。在過去專欄【啟動專注的秘訣 (上)】與【啟動專注的秘訣 (下)】曾介紹「透過建立一套自己的儀式觸發「專注」機制，讓自己在正式上場時達到最佳狀態。」就屬於PST的一種。
除了專注以外我們還需要哪些心理技巧來面對挑戰？下面列出心理技巧的分類以及相關的專欄文章：
「基本技巧」個人內在的心理資源，達到成功所需具備的基心智技巧，包含：
成就驅力：
建立規律晨練的內心驅動力
建設性思考：【比賽前你會緊張到睡不著嗎？】
從「生存模式」轉換到「成功模式」
- 自信心：【鍛鍊自己成為「反脆弱」的跑者吧！】
建立面對不確定性的信心
「表現技巧」運動表現時執行技巧的心智能力，包含：
能量管理：
管理自我能量以維持長期巔峰
- 注意力聚焦：【起跑線上的「咒語」!】
介紹如何抵抗壓力的技巧
知覺─動作技巧：
發展動作知覺與技巧
「個人發展技巧」指的是能夠促進個人發展的心智技巧，個人發展涵蓋對成就的認同以及與他人的關係，包含：
- 成就認同： 【持續保持動力的秘訣】
轉化目標為習慣的心理技巧
- 人際勝任
「團隊技巧」指利於建立成功團隊的特性，包含：
- 領導：【怎麼帶新手朋友開始跑步？】
培養領導能力
- 凝聚力
- 團隊自信
雖然不是上面每一個心理技巧都很好理解，不過可以大致掌握脈絡是由內而外、由短期至長期、由個人至團體；從增加心理資源開始，提高訓練與比賽的心智能力，建立長期發展，最後推演至團隊。
當比賽越來越接近，心理因素是每天表現起伏的主要原因。雖然絕大多數跑者都不是職業運動員，但要想突破自我、破PB就需要心理技巧訓練，藉由這篇文章希望能幫助你找到自己需要的那塊拼圖。
- 心智訓練需要持續整個運動生涯
- 心理技巧的學習要從平常練習到模擬訓練以至最後實際比賽
未來專欄還將持續介紹更多的心理技巧，幫助跑者們面對內心的不確定，挑戰自我極限。
資料參考：Foundations of Sport and Exercise Psychology (6th ed.) 《競技與健身運動心理學》
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