跑步知識／心智訓練 幫助跑者提升到更高水準

2019-10-18 09:42 運動筆記 余文彥



我們都知道身體技巧、運動技巧需要日積月累上千次的反覆練習才能獲得進步，然而像是集中注意力、抗壓力、增強自信心等的心理能力也需要系統性訓練。例如「面對賽前的緊張感如何放鬆？」「如何克服表現低潮？」「如何在緊湊的日常生活節奏中維持練習專注度？」看著Kipchoge前後兩次挑戰破二過程，除了吸引人的優美跑姿以外，更令人欽佩的是他強大無比的心智能量與專注度。

PST心理技巧訓練

「心理技巧訓練（Psychological skill training）」簡稱PST，是一種有系統、持續性的心智或心理技巧練習，用來強化運動表現、增加樂趣或是在身體活動上達到更進一步的滿足。早在1950年代的蘇聯便開始發展PST，系統化發展運動員與教練的心理技巧，以達到更高水準的運動表現，到了今日心理技巧訓練已經是所有高水準職業運動訓練的一環。在過去專欄【啟動專注的秘訣 (上)】與【啟動專注的秘訣 (下)】曾介紹「透過建立一套自己的儀式觸發「專注」機制，讓自己在正式上場時達到最佳狀態。」就屬於PST的一種。

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除了專注以外我們還需要哪些心理技巧來面對挑戰？下面列出心理技巧的分類以及相關的專欄文章：

「基本技巧」個人內在的心理資源，達到成功所需具備的基心智技巧，包含：

「表現技巧」運動表現時執行技巧的心智能力，包含：

「個人發展技巧」指的是能夠促進個人發展的心智技巧，個人發展涵蓋對成就的認同以及與他人的關係，包含：

成就認同： 【持續保持動力的秘訣】 轉化目標為習慣的心理技巧

人際勝任

「團隊技巧」指利於建立成功團隊的特性，包含：

領導：【怎麼帶新手朋友開始跑步？】 培養領導能力

凝聚力

團隊自信

雖然不是上面每一個心理技巧都很好理解，不過可以大致掌握脈絡是由內而外、由短期至長期、由個人至團體；從增加心理資源開始，提高訓練與比賽的心智能力，建立長期發展，最後推演至團隊。

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當比賽越來越接近，心理因素是每天表現起伏的主要原因。雖然絕大多數跑者都不是職業運動員，但要想突破自我、破PB就需要心理技巧訓練，藉由這篇文章希望能幫助你找到自己需要的那塊拼圖。

心智訓練需要持續整個運動生涯

心理技巧的學習要從平常練習到模擬訓練以至最後實際比賽

未來專欄還將持續介紹更多的心理技巧，幫助跑者們面對內心的不確定，挑戰自我極限。

資料參考：Foundations of Sport and Exercise Psychology (6th ed.) 《競技與健身運動心理學》