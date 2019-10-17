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運動筆記【EMBA 接力賽】63 歲二次征服東京馬 蔡明忠：「想要放棄時，如果想到完成時的美好，就可堅持到底如何踏上跑步不歸路，你還記得嗎？
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EMBA 接力賽／63歲精實跑者蔡明忠 二次征服東京馬

2019-10-17 10:05運動筆記 JOYCE

上篇：【EMBA 接力賽】從商場到馬場 富邦掌門人蔡明忠「堅定前進」的跑步之道

EMBA 校園接力賽自 2012 年起由臺灣大學舉辦首屆，至今已邁入第八個年頭，從草創時期的未臻詳盡，到連年的進步與進化，正如 EMBA 的成員一樣，賽事也本於勇於求新、力求突破的精神，希望每年都能帶給跑者更好的參賽體驗。

而身為今年賽事主力贊助商的富邦金控，其眾所皆知的莫過於「大董」蔡明忠，身為集團大家長，以身作則的他，不只用實質方式力挺，自己更是一名月跑量破百、曾完賽兩次東京馬拉松，不折不扣的「精實跑者」。

富邦金控「大董」蔡明忠，本身也是一名精實跑者（圖片來源：富邦金控）

從 3 公里到全馬，不放棄的跑步哲學

回憶賽事經歷，蔡明忠說，自己真正開始跑步是從富邦贊助臺北馬拉松開始。從 2009 年的 3 公里起步，到受同事鼓勵轉向嘗試報名 9 公里，再到 2013 年挑戰人生初半馬，至今共已累積 6 場半馬資歷，而就在去年，蔡明忠也成功完成第一場全程馬拉松。

從 3 公里到 42.195 公里，對蔡明忠來說，跑步是一種毅力的培養，過程雖辛苦，也曾有過放棄念頭，但抵達終點的成就感，卻是金錢也買不到的寶貴經驗。

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從 3 公里到 42.195 公里，對蔡明忠來說，跑步是一種毅力的培養（圖片來源：富邦金控）

2018 年的東京馬拉松是蔡明忠的人生初馬，首次挑戰即以五小時內的成績完賽，對當時已年過 60 歲的蔡明忠來說，可以說是相當不容易。

今年三月，蔡明忠再次站上東京馬拉松的起跑線，最終雖未能打破個人最佳，但面對惡劣天氣，蔡明忠始終沒有放棄。

「想要放棄時，如果想到完成時的美好，就可堅持到底。」

蔡明忠的跑步哲學，帶領他抵達一場又一場的終點線，或許有些人會說他是靠運氣，又或者是某方面來說的天賦異稟，但其實很多人不知道的，是他背後所付出的無數努力。那個每週一傍晚在河堤旁孜孜不倦地練跑身影，日復一日、年復一年，每一步都是踏踏實實的累積。

學會不急躁，運動教會他的事

常言：「運動有助於穩定情緒。」

這句話在蔡明忠身上可以說是驗證無疑。蔡明忠分享，開始運動之後，這幾年不僅覺得自己的脾氣有慢慢變好，碰到要做決策的關鍵時刻，也比較不會像過去那麼急躁。

「不急躁就少犯錯」這對於身為集團董事長的蔡明忠來說，可以說是相當重要的轉變。情緒穩定了，頭腦的思緒也跟著清楚了，面對每天大大小小要處理的繁忙事務，蔡明忠現在更懂得「放慢腳步」。

「其實運動也好，人生也好，經營事業也好，都是有衝刺也要有休息，急躁只會壞事，運動讓我動起來，也學會休息，但這門功課還要繼續修下去。」縱橫商場多年，如今透過運動，蔡明忠已學會拿捏之中的平衡。

回饋社會不遺餘力，力挺運動的富邦金控

憑藉著對於運動的喜好，身為跑者的蔡明忠，其引領的富邦集團對於國內體壇發展的支持，可以說是大家有目共睹，除長期培養菁英選手與球隊外，更是不吝投入各大賽事的贊助與籌辦，其中最廣為人知的莫過於臺北馬拉松。而本身是臺灣大學法律系校友的他，今年也拋磚引玉，成為 EMBA 校園馬拉松接力賽的主力贊助單位。

場地年年不同的 EMBA 校園馬拉松，今年來到新竹清華大學，並以「Run For Future」作為賽事主題，象徵跑者攜手，一起邁向更高、更強、更遠的境界。

雖未參加過 EMBA 校園馬拉松，但透過自己在跑步中的所獲所得，蔡明忠也鼓勵各大院校的 EMBA 校友，一起組隊重溫求學時期在賽場上競技的熱血回憶，正如自己享受運動流汗後的暢快，來跑你就懂！

由富邦金控主力贊助，2019 全國 EMBA 馬拉松將在 11/24 於新竹清華大學熱血開跑！（圖片來源：EMBA）

光環之下，繼續堅定前進

嚴謹的自我要求、不放棄的跑步哲學、以身作則的企業精神，蔡明忠的成功絕非偶然。褪去筆挺西裝，卸下大老闆光環，換上一身跑服與跑鞋，此刻在河堤上練跑的他，與大家相同，都是一名熱愛跑步的跑者。踏著一貫的穩健步伐，無論商場或馬場，他都將繼續堅定前進！

以上內容由 全國 EMBA 校園馬拉松接力賽 贊助刊出。

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