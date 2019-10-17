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焦點人物／約旦沙漠超馬賽 陳彥博拚搏約旦沙漠皇帝

2019-10-17 09:44運動筆記 陳彥博

2019 約旦 250km 沙漠賽總名次-第二名

快一年沒有參賽了，

其實早在從台灣上飛機時，

心裡充滿著期待和快樂，像是要回家一樣，

離開都市和文明，關閉手機與電腦，

回到荒野中，做自己最喜歡和熟悉的事，

極地超級馬拉松。

最棒的，是能夠和自己敬佩的選手一起參賽，

約旦的 Salame，馬拉松最佳 2 小時 8 分，

曾經是 MDS 冠軍、多場超馬賽第一，

被稱為 king of the desert，我取了沙漠皇帝綽號

知道連續 5 天、250km 會很痛苦，

但，我卻相當期待著

抵達了一個完全不熟悉的國度，約旦

炙熱的沙漠、無情的烈陽，

乾燥的空氣、滿天的星空，

第一天、第二天都是激戰，

一開始我先率領衝出，不斷評估對手，

才過了第一個檢查站，

Salame 馬上就用我驚嚇的速度衝出，

我跟在後方看了錶，36 度，沙漠地形，

每公里 4 分 12 秒，

不知道跟上等等會不會很慘，

但不敢跟上被後方追上更慘，

我採取比較大膽的策略，跟著沙漠皇帝一起推進，在後方觀察他在沙漠中的一舉一動，

判斷橫切的路線、

腳在沙中的推蹬、

多少時間喝一次水、

多少距離吃補給、

不同路段的擺臂動作、

裝備上的使用與調整、

以及對我使用的戰術、

跑在旁邊，跟在後方一起較量，

這種興奮感些微壓過了強度上的痛苦，

25km 後，太陽爬升來到它的寶座，

開始用力燃燒整個大地，沒有一處可躲藏，

氣溫開始飆升，連呼吸都可以感受熱氣，

沙漠皇帝依然維持漂亮的節奏高速運轉，

絲毫沒有降速的跡象，

這裡是他的家，對於四周一切都不陌生，

他正自然又享受在這大地奔馳著，

而我卻開始體溫飆高，呼吸開始急促，

在勉強跟上不是辦法，慢慢調整能負荷的速度，每個檢查站，快速補水、補給、降溫，

大約用 5-15 秒之間完成，

盡量用最短時間完成快速出發，

趕快離開舒適區，

心態和狀況才不會往下掉，

這是這幾年參賽累積的經驗。

看著沙漠皇帝人影越來越小，

過了幾個沙丘和岩石，他就消失在大地裡了，

而我正精疲力盡的努力不要掉速，

就怕後方選手開始追上來，

試著克服在各種地形上，爬上沙丘後，

聽到了中東的打擊音樂，

終於看見了前方小小的終點！抵達後，

第一天我只落後 3 分鐘，第二天 4 分鐘，

第三天因為迷失方向落後 40 分鐘，

每天只要 10 點一到，就是最熱的時候，

一直到下午 4 點才會慢慢降溫，

我大約每天都是中午抵達終點，

有時如果體能過度負荷，

水和電解質比例沒有調好，

卡洛里攝取不夠，

曝曬到頭暈 + 低血糖時，

那是一件很可怕的事，

反胃、想吐，頭暈到會害怕，

那時就已經結束比賽了，

我幾乎每天都是快到極限時，抵達終點，

連續 6 天，睡在簡易帳篷中，或岩石上，

半夜張開眼，是無盡的星空，是潔白的月亮，

有時一陣強風吹來，睡袋和食物都蓋上了一層沙，沒有一天乾淨的，

膚色也越來越黑，快和大地色融合在一起，

很野的生活，也很享受

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（圖片來源：陳彥博

每一天，我幾乎都是全力在奮鬥，

不放棄任何一絲機會，

最後一天，身體明顯感受到前四天激烈競爭追逐造成的疲憊，但只要跑完，就可以結束休息了。起跑後大家全數衝出，而我卻擠不出任何身體的一絲力量，排名往後慢慢落在中間的位置，疲憊、痠痛，無力，跑的完嗎？好痛苦......這感受持續了約 14km......

「.....博.....加......油.....」

好像是中文......？是我聽錯嗎？是攝影師丞哥嗎？不可能啊，左看右看都沒有人和車子，還是我聽錯了？

「陳彥博！！！加～～～油！！！」

這次我肯定沒有聽錯，是道道地地的中文！

遠方沙漠中有兩台吉普車行駛而過，

應該有台灣人在裡面，我高舉手對天空大叫一聲，表示我對他的感謝。

（圖片來源：陳彥博）

一股感動充斥著我，在這沙漠中竟然會有人用中文幫我加油，讓我更努力的往終點前進，暫時忘記右腳的痛感。如果計算沒錯，只要不要有狀況、配速不要掉 1 分鐘以上，我可以穩住總名次第二，但今天不知道怎麼回事，我的體力迅速下滑，幾乎跑不起來，海拔 1128 公尺的高原，在無形中不斷消逝體力，甚至到沙丘的上坡無力拖著身體用走的，今天氣溫比前幾天都高，38 度，脫水、頭暈、低血糖、肌肉疼痛、遙遠的終點，後方的選手一個個追上超越我，這一切幾乎都會讓人失去動力，聽著GPS的手錶每公里嗶嗶叫，1 公里 1 公里慢慢推進，我終於抵達了 250km 終點，握拳吼叫著、大叫著，釋放所有的壓力，每一位工作人員、醫療團、志工、團隊的擁抱，迎接清水灌頂的清涼，一瓶冰可樂，是最棒抵達的禮物，回頭向這沙漠彎腰鞠躬，謝謝你讓我學習，再一次注入力量在我的靈魂裡，

太多太多回憶，來不及消化，

Salame 沙漠皇帝來抱著我，

說下一場比賽，我們再一起跑，

當地約旦人和我說，我們要再見到你，

彼此擁抱、彼此緊握著雙手，

也謝謝所有看這篇文章的每一位支持朋友，

更謝謝贊助商，才能讓我繼續追逐夢大的夢。

＊跑步心得 盡在運動筆記＊  

陳彥博
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