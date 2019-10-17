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旅跑正夯！跟著 XTERRA 野遊墾丁全攻略

2019-10-17 09:31運動筆記 劉夢蕾

一試成主顧！

 

2020 年第三屆的 XTERRA 台灣即將於 3 月 28 日-3 月 29 日再度於墾丁舉辦，這場回鍋率極高的鐵人暨越野賽，除了賽事的品質保證及賽事氛圍外，南台灣的熱情與獨特的地形美景，更是讓許多參賽過的選手成為行銷 XTERRA 台灣口碑的一員。

這位曾於 2019 參賽越野跑項目的美麗女孩，就此成了 XTERRA 台灣的鐵粉，大力推坑眾親友參賽 2020，可謂不遺餘力呀！（圖片來源：運動筆記）

住宿超搶手！ 

2020 年的賽事簡章已在官網FB 粉絲團公告，越野跑 28K 及 10K 等項目於開放報名後不到一週就額滿，選手、加油團及觀光客等，屆時定將塞滿整條墾丁大街。建議各位選手應及早就近訂妥鄰近會場的住宿地點，並於規劃行程時，務必詳讀各賽事項目簡章所列的流程，才能讓歡樂回憶滿載、不虛此行。

而貼心的 XTERRA 也陸續和主會場周邊住宿點洽談完成，只要訂房時表明選手身份，店家將給予訂房優惠喔！點我查看 XTERRA 選手專屬住宿優惠方案，更多資訊請洽詢 XTERRA 官方粉絲團

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筆者預訂的民宿外，出門後 100 公尺就是連接小灣的海灘（圖片來源：劉夢蕾）

選手 / 親友團怎麼玩  

DAY 1

大會雖於 2020 年 3 月 26 日（四）即開放單車賽段試騎及報到，但考量大多數人平日上班請假不易，且團報親友團內可能會有參加三項 / 二項及越野跑等項目之選手，故行程建議會由 2020 年 3 月 27 日（五）開始。

3 月 27 日官方時間建議行程建議時間
07:00-15:00開放試騎14:30 前結束
13:00-20:00三項 / 二項開放報到EXPO 開放（限選手）15:30 前完成（報到完畢別忘了順便逛一下 EXPO 唷！）
小灣踏浪、小酌
17:00-18:00三項賽事說明會（中文）配合大會時程
18:00-18:30二項賽事說明會配合大會時程
墾丁大街吃吃喝喝
備戰 / 就寢早早睡，隔天 5:00 轉換區就開放囉！

參加越野兩項＆三項的朋友們，可於賽前往南沿台 26 線，或往北的南灣方向試騎兼暖身，南北沿路皆有不同的風景可欣賞，將在下文中補充介紹美景。

  • 小灣

小灣位於凱薩飯店後方，為三項的海泳場地，選手們除了可以抽空試個水溫外，亦可與親友在沙灘上嬉戲，或是於海灘旁的酒吧點杯低酒精濃度的調酒，邊看海邊小酌一番，放鬆一下第一天舟車勞頓後的疲憊心情。

小灣海灘的沙質細密，很適合帶著小朋友玩堆沙（圖片來源：劉夢蕾）

  • 墾丁大街

墾丁大街的夜晚是墾丁觀光客聚集之地，大老遠來到這兒建議當然要吃點較少見的小吃才新鮮，但如果要選擇團體用餐，墾丁大街上也有不少南洋風味及中式熱炒的餐廳，不過提早訂位是必要的。身為隔日要比賽的選手們，對於飲食方面的掌控還是要有點自覺，別吃撐或吃過於油膩，以免影響比賽狀況唷！

看到有人排隊的攤兒就是該湊上一腳才是！（圖片來源：劉夢蕾）

DAY 2

經過前一天賽道試騎、小灣踏浪及說明會後，接著就是參加三項 / 二項的選手們的重頭戲上場囉！依照大會流程，建議選手們於轉換區開放後，儘早進入做準備，確認車上所需要用的補給是否皆已到位，並依工作人員指示前往海泳場地集合。

下午一點後，就是越野跑選手可報到的時間，加油團暨野跑選手的你，可別玩到忘記了要回到墾青完成報到手續及領取物資喔！

3 月 28 日官方時間建議行程建議時間
05:00-06:30準換區開放入場準備早點完成總是比較心安啊！
07:00 後各組選手出發親友團可到墾青的濱海步道走跳
09:00 後選手陸續從 T1 轉換出發親友團可逛完 EXPO 後再前往其他景點
13:00-20:00越野跑選手報到越早完成越好
水上活動 - 南灣、後壁湖著名景點 - 鵝鑾鼻燈塔、台灣最南點、龍磐公園
18:00-21:00三項 / 二項的選手晚宴及頒獎典禮恆春古城美食巡禮欲參加者請依大會時間入場

  • 墾丁青年活動中心（濱海步道）

親友團員們，建議於選手海泳出發後，到墾青（會場）後面的濱海步道跑跳，享受一下墾丁特有的火山礫岩景觀，順便尋探一下青蛙石、恐龍石、山豬岩......等鬼斧神工的礁石，亦或是單純的到情人灘踏浪戲水。

進入墾青時別忘了索取簡介，帶著走跳濱海步道喔！（圖片來源：劉夢蕾）

濱海步道全長約 1 公里，如果是跑步的同好，可以搭配從民宿跑進來墾青繞完濱海步道後，往南可接小灣、甚至到台灣最南點；往北則可接墾丁六福山莊後，再跑到社頂公園。（圖片來源：劉夢蕾）

墾青後濱海步道通行之處多有礁石，建議需穿步鞋較為安全（圖片來源：溫玥涵）

濱海步道的尾端就是情人灘，礁石以半封閉式的天然屏障將其包圍，頗有隱密感。（圖片來源：劉夢蕾）

  • 水上活動

等待三項選手們：從 T1 轉換區出發，親友團於加油區拍完選手們帥氣英姿後，在離開會場前，不訪到 EXPO 內逛逛。接著除了回民宿睡個回籠覺（這選項有點廢哈哈）外，建議可趁此到南灣海水浴場體驗刺激的水上活動，或是可驅車往南到著名的景點走跳。

南灣海水浴場腹地較廣，相較後壁湖來說也離會場較近。水上活動的費用各家有異，建議可先行比價，確認天氣適宜玩水，再行付費，以避免消費爭議唷！（圖片來源：劉夢蕾）

在南灣的夕陽下逐浪也是種浪漫啊～（圖片來源：劉夢蕾）

  • 試騎路線，南邊美景

驅車往南沿台 26 線後可一路順向經鵝鑾鼻燈塔、台灣最南點到龍磐公園等著名景點遊玩，但逢周末則需注意遊覽車進出。目前鵝鑾鼻燈塔正在進行修復工程，尚不知何時能完工，如欲前往，可先向墾丁國家公園管理處洽詢。

龍磐公園的大草原是非常適合網美拍照或是放風箏的地方......風勢非常的大，請抓好帽子或裙角唷！（圖片來源：劉夢蕾）

在從台灣最南點前往龍磐公園的路上，有間頗有特色的下午茶店，老闆娘是來自荷蘭的美女，所以食材做法都有很道地的荷蘭風味唷！

如欲特意前往，請先上其粉絲團或是打電話確認老闆娘是否開店喔！（圖片來源：LUMI 咖啡店 FB 粉絲團

  • 恆春古城美食巡禮

完賽後的鐵人們或是隔天要上場的野人們，今晚的時間較充裕，不妨驅車往北到恆春古城，在巷弄內穿梭巡訪美食。推薦一些在網路上評價很高的餐廳（點），供各位參考：專賣古巴三名治的「找食小賣所」（營業地點時間請先到 FB 粉絲團確認），「麋谷」的私房料理（聽說芋頭燉排骨深得芋頭控的心），使用在地食材但僅適合小團體餐聚的「好好吃飯」（據說每道料理都吃的出老闆娘的用心喔！），濃濃廢棄工業風但卻充滿驚喜及異國情調的「鈕扣倉庫」（適合聊天小酌看表演），座落在老鳳凰樹下的玻璃屋「樹夏飲事」（建議網美們可以在天晴時入內用餐，拍照採光最佳）。

務必要早點到才能吃的到的阿伯綠豆饌，我當天下午五點多到，只剩下一種口味可選，而且剩不到幾碗了呢！（圖片來源：劉夢蕾）

這間蔥油餅攤油少餅脆，當天選擇招牌之一的「梅子」口味，相當的爽口不油膩唷！（圖片來源：劉夢蕾）

福記」也是人潮不斷的排隊料理（圖片來源：劉夢蕾）

這家「恆春 白 肉圓大王」的肉圓是採清蒸方式料理，肉圓外 Q 內嫩、四神湯味道也十分到位。（圖片來源：劉夢蕾）

DAY 3

今早的重頭戲就是越野跑囉！大會在墾青有提供接駁車可以到墾丁六福山莊（會場），有接駁車需求的選手請於接駁時間內搭乘，不塞車的話 10 分鐘內就可抵達唷！

加油團於選手出發後，可到鄰近會場的墾丁森林國家公園或社頂公園去逛逛，距離會場約 4-5 公里（這方向過去是上坡，別跟我一樣傻呼呼，跑得喘吁吁的才到啊！）。

無賽一身輕的鐵人選手們，建議可以悠哉的吃完早餐後選擇北移，到後壁湖或南灣體驗水上活動，或是驅車途經恆春古城前，可以到老少皆宜的幾個遊樂場所玩一玩，再打包幾個小杜包子後再北上。

如果是有小團體一起，體力充沛的夥伴們可以先行預約阿朗壹古道生態之行，由於是自然保留區，故請務必依照規定事先申請入園唷！（旭海-觀音鼻自然保留區申請網址 

3 月 29 日官方時間建議行程建議時間
06:00-07:30越野賽接駁車（墾青陸續發車）開賽前一小時抵達會場
08:00 後各組別依序開賽
社頂公園、墾丁國家森林公園哈利波特草地飛球場、GO CART、墾草趣、小杜包子、阿朗壹古道

社頂自然公園不收門票，也有停車場便於停車及屏東客運可搭。這兒有多元的地形景觀適合大小朋友來玩，加上從會場的來回車程，逛完最大圈後再回到這兒，大約 4.5 公里，休閒路線的親友團員們走跳後，差不多也可以回會場迎接選手囉！（圖片來源：劉夢蕾）

社頂公園的入口處就有超大草原，可以讓大小孩們盡情翻滾呢！（圖片來源：溫玥涵）

園區內的景點之一：小峽谷，建議請穿步鞋進入，較為安全（圖片來源：劉夢蕾）

園區內的地形包過小型峽谷、礁石、林徑、草原、人工步道等，相當多元，幸運的話甚至可見到野生梅花鹿喔！（圖片來源：劉夢蕾）

墾丁前往恆春古城的路上，途中有非常多的 GO CART 店家！（圖片來源：劉夢蕾）

墾草趣是可以讓喜歡近距離親近小動物們的大小朋友來走跳的地方，而且 5 歲以下小孩可免費入園唷！這天我們剛好遇上出生兩周的喬治，是隻非常擅長社交的迎賓豬。（圖片來源：劉夢蕾）

梅花鹿在墾丁復育相當成功，墾草趣內飼有三隻梅花鹿，都相當親人，但沒有草泥馬群那麼的貪吃，如果想要親餵她們，得小心護食躲過草泥馬群的進擊後，再溫柔主動的靠近窩在角落中的他們唷！（圖片來源：劉夢蕾）

這天也很幸運的遇到這位來自台中到這兒打工換宿的小美女，親切地主動介紹這兒的嬌客們。這隻水鹿叫小雕，個性孤僻不愛融入動物群內，但卻相當喜歡跟遊客討摸。小美女打工換宿只到今年 10 月，各位可別特意為了她而去呀！（圖片來源：劉夢蕾）

來到恆春不吃個小杜包子，還真可能成了土包子！多樣口味的選擇讓我一時好難抉擇啊！（圖片來源：劉夢蕾）

三天兩夜的 XTERRA 墾丁旅跑之行，其實值得去玩的地方還有很多，但總是要留點遺憾，才能增添再訪動力，那就一起期待第四屆的 XTERRA 台灣也能繼續在墾丁舉辦，讓我們更有動力再來探訪不一樣的墾丁之美！

以上文章由 XTERRA Taiwan 贊助刊出。 

＊越野賽事 盡在運動筆記＊

喬治
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