旅跑正夯！跟著 XTERRA 野遊墾丁全攻略

2019-10-17 09:31 運動筆記 劉夢蕾



一試成主顧！

2020 年第三屆的 XTERRA 台灣即將於 3 月 28 日-3 月 29 日再度於墾丁舉辦，這場回鍋率極高的鐵人暨越野賽，除了賽事的品質保證及賽事氛圍外，南台灣的熱情與獨特的地形美景，更是讓許多參賽過的選手成為行銷 XTERRA 台灣口碑的一員。

這位曾於 2019 參賽越野跑項目的美麗女孩，就此成了 XTERRA 台灣的鐵粉，大力推坑眾親友參賽 2020，可謂不遺餘力呀！（圖片來源：運動筆記）

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住宿超搶手！

2020 年的賽事簡章已在官網及 FB 粉絲團公告，越野跑 28K 及 10K 等項目於開放報名後不到一週就額滿，選手、加油團及觀光客等，屆時定將塞滿整條墾丁大街。建議各位選手應及早就近訂妥鄰近會場的住宿地點，並於規劃行程時，務必詳讀各賽事項目簡章所列的流程，才能讓歡樂回憶滿載、不虛此行。

而貼心的 XTERRA 也陸續和主會場周邊住宿點洽談完成，只要訂房時表明選手身份，店家將給予訂房優惠喔！點我查看 XTERRA 選手專屬住宿優惠方案，更多資訊請洽詢 XTERRA 官方粉絲團。

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筆者預訂的民宿外，出門後 100 公尺就是連接小灣的海灘（圖片來源：劉夢蕾）

選手 / 親友團怎麼玩

DAY 1

大會雖於 2020 年 3 月 26 日（四）即開放單車賽段試騎及報到，但考量大多數人平日上班請假不易，且團報親友團內可能會有參加三項 / 二項及越野跑等項目之選手，故行程建議會由 2020 年 3 月 27 日（五）開始。

3 月 27 日官方時間 建議行程 建議時間 07:00-15:00 開放試騎 14:30 前結束 13:00-20:00 三項 / 二項開放報到EXPO 開放（限選手） 15:30 前完成（報到完畢別忘了順便逛一下 EXPO 唷！） 小灣踏浪、小酌 17:00-18:00 三項賽事說明會（中文） 配合大會時程 18:00-18:30 二項賽事說明會 配合大會時程 墾丁大街吃吃喝喝 備戰 / 就寢 早早睡，隔天 5:00 轉換區就開放囉！

參加越野兩項＆三項的朋友們，可於賽前往南沿台 26 線，或往北的南灣方向試騎兼暖身，南北沿路皆有不同的風景可欣賞，將在下文中補充介紹美景。

小灣

小灣位於凱薩飯店後方，為三項的海泳場地，選手們除了可以抽空試個水溫外，亦可與親友在沙灘上嬉戲，或是於海灘旁的酒吧點杯低酒精濃度的調酒，邊看海邊小酌一番，放鬆一下第一天舟車勞頓後的疲憊心情。

小灣海灘的沙質細密，很適合帶著小朋友玩堆沙（圖片來源：劉夢蕾）

墾丁大街

墾丁大街的夜晚是墾丁觀光客聚集之地，大老遠來到這兒建議當然要吃點較少見的小吃才新鮮，但如果要選擇團體用餐，墾丁大街上也有不少南洋風味及中式熱炒的餐廳，不過提早訂位是必要的。身為隔日要比賽的選手們，對於飲食方面的掌控還是要有點自覺，別吃撐或吃過於油膩，以免影響比賽狀況唷！

看到有人排隊的攤兒就是該湊上一腳才是！（圖片來源：劉夢蕾）

DAY 2

經過前一天賽道試騎、小灣踏浪及說明會後，接著就是參加三項 / 二項的選手們的重頭戲上場囉！依照大會流程，建議選手們於轉換區開放後，儘早進入做準備，確認車上所需要用的補給是否皆已到位，並依工作人員指示前往海泳場地集合。

下午一點後，就是越野跑選手可報到的時間，加油團暨野跑選手的你，可別玩到忘記了要回到墾青完成報到手續及領取物資喔！

3 月 28 日官方時間 建議行程 建議時間 05:00-06:30 準換區開放入場準備 早點完成總是比較心安啊！ 07:00 後 各組選手出發親友團可到墾青的濱海步道走跳 09:00 後 選手陸續從 T1 轉換出發親友團可逛完 EXPO 後再前往其他景點 13:00-20:00 越野跑選手報到 越早完成越好 水上活動 - 南灣、後壁湖著名景點 - 鵝鑾鼻燈塔、台灣最南點、龍磐公園 18:00-21:00 三項 / 二項的選手晚宴及頒獎典禮恆春古城美食巡禮 欲參加者請依大會時間入場

墾丁青年活動中心（濱海步道）

親友團員們，建議於選手海泳出發後，到墾青（會場）後面的濱海步道跑跳，享受一下墾丁特有的火山礫岩景觀，順便尋探一下青蛙石、恐龍石、山豬岩......等鬼斧神工的礁石，亦或是單純的到情人灘踏浪戲水。

進入墾青時別忘了索取簡介，帶著走跳濱海步道喔！（圖片來源：劉夢蕾）

濱海步道全長約 1 公里，如果是跑步的同好，可以搭配從民宿跑進來墾青繞完濱海步道後，往南可接小灣、甚至到台灣最南點；往北則可接墾丁六福山莊後，再跑到社頂公園。（圖片來源：劉夢蕾）

墾青後濱海步道通行之處多有礁石，建議需穿步鞋較為安全（圖片來源：溫玥涵）

濱海步道的尾端就是情人灘，礁石以半封閉式的天然屏障將其包圍，頗有隱密感。（圖片來源：劉夢蕾）

水上活動

等待三項選手們：從 T1 轉換區出發，親友團於加油區拍完選手們帥氣英姿後，在離開會場前，不訪到 EXPO 內逛逛。接著除了回民宿睡個回籠覺（這選項有點廢哈哈）外，建議可趁此到南灣海水浴場體驗刺激的水上活動，或是可驅車往南到著名的景點走跳。

南灣海水浴場腹地較廣，相較後壁湖來說也離會場較近。水上活動的費用各家有異，建議可先行比價，確認天氣適宜玩水，再行付費，以避免消費爭議唷！（圖片來源：劉夢蕾）

在南灣的夕陽下逐浪也是種浪漫啊～（圖片來源：劉夢蕾）

試騎路線，南邊美景

驅車往南沿台 26 線後可一路順向經鵝鑾鼻燈塔、台灣最南點到龍磐公園等著名景點遊玩，但逢周末則需注意遊覽車進出。目前鵝鑾鼻燈塔正在進行修復工程，尚不知何時能完工，如欲前往，可先向墾丁國家公園管理處洽詢。

龍磐公園的大草原是非常適合網美拍照或是放風箏的地方......風勢非常的大，請抓好帽子或裙角唷！（圖片來源：劉夢蕾）

在從台灣最南點前往龍磐公園的路上，有間頗有特色的下午茶店，老闆娘是來自荷蘭的美女，所以食材做法都有很道地的荷蘭風味唷！

恆春古城美食巡禮

完賽後的鐵人們或是隔天要上場的野人們，今晚的時間較充裕，不妨驅車往北到恆春古城，在巷弄內穿梭巡訪美食。推薦一些在網路上評價很高的餐廳（點），供各位參考：專賣古巴三名治的「找食小賣所」（營業地點時間請先到 FB 粉絲團確認），「麋谷」的私房料理（聽說芋頭燉排骨深得芋頭控的心），使用在地食材但僅適合小團體餐聚的「好好吃飯」（據說每道料理都吃的出老闆娘的用心喔！），濃濃廢棄工業風但卻充滿驚喜及異國情調的「鈕扣倉庫」（適合聊天小酌看表演），座落在老鳳凰樹下的玻璃屋「樹夏飲事」（建議網美們可以在天晴時入內用餐，拍照採光最佳）。

務必要早點到才能吃的到的阿伯綠豆饌，我當天下午五點多到，只剩下一種口味可選，而且剩不到幾碗了呢！（圖片來源：劉夢蕾）

這間蔥油餅攤油少餅脆，當天選擇招牌之一的「梅子」口味，相當的爽口不油膩唷！（圖片來源：劉夢蕾）

這家「恆春 白 肉圓大王」的肉圓是採清蒸方式料理，肉圓外 Q 內嫩、四神湯味道也十分到位。（圖片來源：劉夢蕾）

DAY 3

今早的重頭戲就是越野跑囉！大會在墾青有提供接駁車可以到墾丁六福山莊（會場），有接駁車需求的選手請於接駁時間內搭乘，不塞車的話 10 分鐘內就可抵達唷！

加油團於選手出發後，可到鄰近會場的墾丁森林國家公園或社頂公園去逛逛，距離會場約 4-5 公里（這方向過去是上坡，別跟我一樣傻呼呼，跑得喘吁吁的才到啊！）。

無賽一身輕的鐵人選手們，建議可以悠哉的吃完早餐後選擇北移，到後壁湖或南灣體驗水上活動，或是驅車途經恆春古城前，可以到老少皆宜的幾個遊樂場所玩一玩，再打包幾個小杜包子後再北上。

如果是有小團體一起，體力充沛的夥伴們可以先行預約阿朗壹古道生態之行，由於是自然保留區，故請務必依照規定事先申請入園唷！（旭海-觀音鼻自然保留區申請網址 ）

3 月 29 日官方時間 建議行程 建議時間 06:00-07:30 越野賽接駁車（墾青陸續發車） 開賽前一小時抵達會場 08:00 後 各組別依序開賽 社頂公園、墾丁國家森林公園哈利波特草地飛球場、GO CART、墾草趣、小杜包子、阿朗壹古道

社頂自然公園不收門票，也有停車場便於停車及屏東客運可搭。這兒有多元的地形景觀適合大小朋友來玩，加上從會場的來回車程，逛完最大圈後再回到這兒，大約 4.5 公里，休閒路線的親友團員們走跳後，差不多也可以回會場迎接選手囉！（圖片來源：劉夢蕾）

社頂公園的入口處就有超大草原，可以讓大小孩們盡情翻滾呢！（圖片來源：溫玥涵）

園區內的景點之一：小峽谷，建議請穿步鞋進入，較為安全（圖片來源：劉夢蕾）

園區內的地形包過小型峽谷、礁石、林徑、草原、人工步道等，相當多元，幸運的話甚至可見到野生梅花鹿喔！（圖片來源：劉夢蕾）

墾丁前往恆春古城的路上，途中有非常多的 GO CART 店家！（圖片來源：劉夢蕾）

墾草趣是可以讓喜歡近距離親近小動物們的大小朋友來走跳的地方，而且 5 歲以下小孩可免費入園唷！這天我們剛好遇上出生兩周的喬治，是隻非常擅長社交的迎賓豬。（圖片來源：劉夢蕾）

梅花鹿在墾丁復育相當成功，墾草趣內飼有三隻梅花鹿，都相當親人，但沒有草泥馬群那麼的貪吃，如果想要親餵她們，得小心護食躲過草泥馬群的進擊後，再溫柔主動的靠近窩在角落中的他們唷！（圖片來源：劉夢蕾）

這天也很幸運的遇到這位來自台中到這兒打工換宿的小美女，親切地主動介紹這兒的嬌客們。這隻水鹿叫小雕，個性孤僻不愛融入動物群內，但卻相當喜歡跟遊客討摸。小美女打工換宿只到今年 10 月，各位可別特意為了她而去呀！（圖片來源：劉夢蕾）

來到恆春不吃個小杜包子，還真可能成了土包子！多樣口味的選擇讓我一時好難抉擇啊！（圖片來源：劉夢蕾）

三天兩夜的 XTERRA 墾丁旅跑之行，其實值得去玩的地方還有很多，但總是要留點遺憾，才能增添再訪動力，那就一起期待第四屆的 XTERRA 台灣也能繼續在墾丁舉辦，讓我們更有動力再來探訪不一樣的墾丁之美！

以上文章由 XTERRA Taiwan 贊助刊出。

＊越野賽事 盡在運動筆記＊